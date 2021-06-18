iPhone 13 pro max

Dünyanın en ünlü markalarından biri olan Apple'ın, yeni iPhone serisi iPhone 13'ü yakın zamanda piyasaya sürmesi bekleniyor. Peki, iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 özellikleri neler? iPhone 13'ün Türkiye fiyatı ne?

iPhone 13 pro max
Yaşam
18 Haziran 2021 Cuma

Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 pro ve iPhone 13 pro max olmak üzere dört farklı şekilde piyasaya sürülmesi bekleniyor.


Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.


iPhone'unuzla yapabileceğiniz 13 harika şey
iPhone'unuzla yapabileceğiniz 13 harika şey iPhone'lara gelen birçok yeni öz...
Iphone 7 plus ile çekilen Unsane’in inanılmaz başarısı Gerilimi ve içimizdeki korkuyu b...

iPhone 13 ne zaman çıkacak?

Apple'ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtması ve Ekim ayında satışa sunması bekleniyor. Şirket bu yeni serisinde renk seçeneklerini artırıyor. Şimdiye kadar en çok satılan renk iddiası mat siyah olduğu yönünde. Apple'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı. Kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 sadece Pro ve Pro Max modellerde sunulacak. iPhone ve diğer Apple ürünleri, çocuklara zarar mı veriyor? yazısını okumak için tıklayın...


Ortaya atılan diğer iddialara göre ise; pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar göreceğiz.


iPhone 13 özellikleri nelerdir?

Yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullanılacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.


Ebeveynler için sosyal medya kullanım rehberi
Ebeveynler için sosyal medya kullanım rehberi

iPhone 13 Türkiye fiyatı nedir?

iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar


Kendi yayınınızı yapabileceğiniz uygulamalar

Youtube sayesinde artık herkesin bir kanalı var ya da Instagram hesabı olan herkes canlı yayın açabiliyor. Kendi yayınınızı yapabileceğiniz uygulamaları bir araya getirdik!

9
Discord Discord, video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli-yazılı-görsel iletişim programı. 21 Temmuz 2019 itibarıyla 250 milyondan fazla kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.
TikTok TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır.
Snapchat Snapchat; Snap Inc. kurucuları Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından akıllı telefonlar için geliştirilmiş, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Kullanıcıların birbirlerine yazılı metin, fotoğraf, ses ve video göndermesini sağlar.
Triller Triller, bir Amerikan video paylaşım sosyal ağ hizmetidir. Hizmet, kullanıcıların yapay zekâ teknolojisini kullanarak müziğe ayarlanmış veya otomatik olarak senkronize edilmiş videolar da dâhil olmak üzere kısa formatlı videolar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.
Twitch Twitch ya da Twitch.tv, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu. Haziran 2011'de Justin.tv kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kurulmuştur.
Youtube YouTube, video yayınlama sitesi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınmıştır.
Smule Smule, ilk olarak Sing!, Karaoke adı altında 2012'de iOS platformlarında ve ardından 2013'te Android'de yayınlanan bir Amerikan müzik uygulamasıdır. Smule, müzik deneyimini şimdilik istişare biçiminde de olsa 2016'da web'i de kapsayacak şekilde genişletti.
Zoom Zoom Video Communications tarafından geliştirilen uçtan uca şifreleme kullanan bir videokonfreans platformudur.
Clubhouse Clubhouse, 2020 yılında yazılım geliştiricileri Alpha Exploration Co. tarafından başlatılan, yalnızca davetiyeyle kullanılabilen, sesli sohbet içeren bir sosyal ağ uygulamasıdır. Aralık 2020'de yaklaşık 100 milyon ABD doları değerinde olan şirket 21 Ocak 2021 tarihinde bir milyar dolar piyasa değerine ulaşmıştır.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.