Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 pro ve iPhone 13 pro max olmak üzere dört farklı şekilde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.

iPhone 13 ne zaman çıkacak?

Apple'ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtması ve Ekim ayında satışa sunması bekleniyor. Şirket bu yeni serisinde renk seçeneklerini artırıyor. Şimdiye kadar en çok satılan renk iddiası mat siyah olduğu yönünde. Apple'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı. Kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 sadece Pro ve Pro Max modellerde sunulacak. iPhone ve diğer Apple ürünleri, çocuklara zarar mı veriyor? yazısını okumak için tıklayın...

Ortaya atılan diğer iddialara göre ise; pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar göreceğiz.

iPhone 13 özellikleri nelerdir?

Yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullanılacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.

iPhone 13 Türkiye fiyatı nedir?

iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar