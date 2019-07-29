Instagram beğeni sayılarını gizlerse ne olur?

Geçtiğimiz günlerde Instagram'ın beğeni sayılarını gizleyeceğini açıklaması büyük bir yankı uyandırdı.

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Instagram beğeni sayılarını gizlerse ne olur?

Yeni doğan çocuklarına Instagram hesabı açanlardan tutun da beğeni sayısı satın alanlara kadar Instagram'da çeşit çeşit insan profili var. Hepsinin ortak noktası ise insanlar tarafından onaylanma ve beğenilme isteği. Bu istek artık öyle bir seviyeye ulaştı ki insanların ruh sağlığı olumsuz şekilde etkileniyor. İşte bu durumu engellemek adına Instagram geçtiğimiz günlerde beğeni sayıları ve kimlerin beğeni yaptığını görme yetkilerinin sınırlandırılacağını açıkladı.

 

Popülerliğe değil içeriğe odaklanılmalı

Geçtiğimiz günlerde Avustralya, Japonya, Brezilya, Kanada, İrlanda,İtalya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yaptığı bir güncelleme ile Instagram, kullanıcıların başka kullanıcıların fotoğraflarına gelen beğeni sayılarını ve kimlerin beğendiğini görmesini engelledi. Instagram bunu yaparken kullanıcılarının paylaşımlarının popülerliğinden çok içeriğine odaklanmasını istediklerini belirtti.

 

Psikolog Eric Berne'e göre sosyal medyadaki beğeni olgusu sırt sıvazlama olarak da adlandırılabilir. Bu sırt sıvazlama durumunu yeni doğan bir bebeğin dokunulma ihtiyacına da benzetebiliriz. Yetişkinlerde de bu, kabul görmeyle eşdeğerdir. Yani bu da fiziksel ve duygusal olarak onaylandığını hissetmek demek.

 

Sosyal medyada aldığımız beğeniler, yorumlar ve retweetler sırt sıvazlamaların yeni yolu olarak görülebilir. Fakat bunlara bu kadar kolay ulaşmak bağımlılığa sebep olabilirken aynı zamanda kendimizi başkalarıyla kıyaslamamıza da sebep olmakta. Kıyaslamaya bu kadar odaklanmak da potansiyelimizi daha yararlı şeyler için kullanmaktan bizi alıkoyuyor. Ayrıca istediğimiz kadar beğeni vb. almamak da endişeli ve üzgün hissetmemize yol açıyor.

 

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Sosyal medyadaki tutumun ikili ilişkilere etkisi

Karşımızdaki kişinin fotoğrafını sadece beğenmek yerine yorum da yazmak çaba gerektiren bir eylem. Ne kadar büyük bir çaba olabilir ki diyebilirsiniz. Fakat bir fotoğrafı beğenip geçmekle yorum yapmak için uğraşmak arasında fark olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Aslında bunu yapmak, o kişiyle sosyal medyanın dışında da sağlam ilişkilere sahip olmamıza yardımcı. Çünkü yorumlar aracılığıyla düşüncelerimizi belirtmek, iletişimin devamının gelmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca çoğu insan beğeni yapmanın karşı tarafın gözünde sevimli gözükmek için kolay bir yol olduğunu da belirtiyor. Yani artık insanlarla aramızdaki ilişkilerin sağlamlığında sosyal medyadaki tutumumuzun da büyük bir etkisi var. 

 

Yukarıda bahsedilenler göz önünde bulundurulduğunda, eğer Instagram gerçekten sosyal medyanın insanların ruh sağlığı üzerindeki kötü etkilerini düşünerek beğeni sayılarını gizleyeme kararı aldıysa bu tebrik edilmeye değer bir hareket diyebiliriz. 

 

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