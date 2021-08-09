Instagram artık fotoğraf paylaşım uygulaması olmayacak

Instagram başkanı Adam Mosseri’nin kişisel hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Instagram’ın başarılı rakipleri Youtube ve Tiktok’u örnek alarak daha çok eğlence odaklı bir video paylaşım uygulamasına dönüşmeyi amaçladığını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre Instagram’ın yakın zamanda yapacağı değişiklikler ve denemeler arasında kullanıcılara takip etmedikleri konularda içerik önermek ve daha sürükleyici bir deneyim için videoları tam ekran haline getirmek de var. Bir süredir zaten IGTV, Reels ve Hikaye başlıklarında tam ekran yayına geçen şirket, bu konsepti daha çok benimsemek istiyor.

Artık fotoğraf paylaşma uygulaması yerine, algoritmalar tarafından yönlendirilen eğlenceli bir video paylaşım uygulaması olmayı hedeflediği açık olan şirketin, bunu uygulamayı tamamen fotoğraf paylaşımına kapatarak mı yoksa var olan uygulamaya yapacağı eklemeler ve geliştirmelerle mi başaracağı merak konusu.