İnsanlardan kaçmayın

Psikolog Erik Erikson, insan ilişkilerinde samimiyet ve izolasyon konusunu ele alıyor.

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Kendinizi izole etmeyin!

Psikolog Erik Erikson insan ilişkilerinin gelişimini 8 aşamaya ayırıyor. Bunlardan biri samimiyet ve yalnızlık karşılaşması. Bu aşama genç yetişkinlerin samimi ve sevgiye dayalı ilişkiler kurmakta zorlanmaları üzerine parmak basıyor. İnsanların Erikson'ın bahsettiği aşamalardan geçerken kazandıkları her yeti, onların ilerleyen aşamalarda daha başarılı olmalarını sağlıyor. Samimiyetin ve yalnızlığın karşılaştığı aşamada Erikson'a göre sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurmak başarı sayılırken yalnızlaşma ve izole olma başarısızlık olarak sayılıyor.

 

Peki bu ne demek?

Samimiyet kelimesi akıllara cinsel yakınlığı getirse de Psikolog Erikson'ın bahsettiği şey bu değil. Ona göre samimi bir ilişki herhangi bir ilişki olabilir. Bu ilişki benliğinizi başkalarıyla paylaşmayı temel alır ve diğer insanlarla olan bağlantılarınızı derinleştirmenizi sağlar. Bu, bazı durumlarda romantik ilişkiler olabilir. Erikson bu aşamanın insanların hayatlarını geçirecek bir partner aradıkları 19-40 yaş arasında gerçekleştiğini düşünüyor. Fakat romantizmi samimiyeti inşa etmek için gerekli olan tek şey olarak görmüyor. Bu yaş aralığını aynı zamanda insanların ailesinin dışındaki insanlarla da onlara katkı sağlayabilecek, sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurma zamanı olarak görüyor.

 

Diğer bir taraftan kendini izole etme durumu samimi ilişkilerden kaçınma girişimi olarak tanımlanabilir. Bu da birine bağlanmaktan ve kendinizi karşınızdaki kişiye açmaktan korkmanızdan kaynaklanır. Kendizi izole etmeniz sağlıklı ilişkiler kurmanızı engeller. Bu, biten ilişkilerinizin bir sonucu olabilir. Eğer daha önceden samimi bir ilişki kurduysanız ve bu ilişkiden zarar gördüyseniz gelecekte kuracağınız samimi ilişkiler de sizi korkutabilir. Bu yüzden kendinizi başkalarına açmaya çekinirsiniz. Bu da yalnız kalmanıza, sosyal izolasyona ve depresyona sebep olabilir.

 

GERÇEK SEVGİ NASIL ANLAŞILIR?

 

Samimiyete veya izolasyona ne sebep olur?

Samimiyet insanlarla deneyimlerinizi, duygularınızı ve düşüncelerinizi kısacası sizi siz yapan şeyleri paylaşmanızla ortaya çıkar. Bunu yapmayı seçmek uzun süren güçlü bağlar kurmanızı sağlar. Kendinizi açık bir şekilde ortaya koymanız ve karşılığında güven ilişkisini kurabilmeniz samimiyeti beraberinde getirir. Samimiyet kurma çabalarınız sekteye uğrarsa ya da bir şekilde reddedilirse geri çekilmek isteyebilirsiniz. Reddedilmekten, hiçe sayılmaktan veya zarar görmekten korkmak sizin kendinizi diğer insanlardan soyutlamanıza sebep olabilir. Bu da özgüveninizin azalmasına ve dolayısıyla yeni romantik ve arkadaşlık ilişkileri kurmaktan çekinmenize sebep olur.

 

İzolasyondan nasıl sıyrılabilirsiniz?

Erikson sağlıklı bir birey olarak gelişmeye devam edebilmek için insanların gelişimin her aşamasını tamamlaması gerektiğine inanıyor. Aksi takdirde insanların tek bir noktada takılıp kalacaklarını ve gelecek aşamaları tamamlamakta zorlanacaklarını belirtiyor. Kendinizi izole etmekten vazgeçip daha samimi ilişkiler kurmaya geçiş yapmanız diğer insanlarla beraber olmaktan kaçınmayı bırakmanızla başlar. Kendinize ve diğer insanlara karşı dürüst ve açık olmanız bu noktada önemlidir. Eğer insanlardan kaçmaya alışmışsanız izole hayattan vazgeçmek sizin için zor olabilir. Bu aşamada bir terapistten destek alabilirsiniz.

 

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