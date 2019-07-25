Gerçek sevgi nasıl anlaşılır?

Sevgilinizin size yaklaşımı nelere işaret ediyor?

Herkes mutlu olduğu bir ilişki içinde olmak ister. Bu yüzden de partnerinin hareketlerini hep iyiye yormaya meyillidir. Peki karşınızdaki kişinin davranışları gerçekte neyi ifade ediyor?

Gözlerini sizden alamıyorsa...

Güzelce giyinip süslendiğinizde erkek arkadaşınızın gözlerinde büyülenmiş bir ifade yakalarsınız. Size aşık olduğunu ise basit şeyler yaparken, telefonla konuşurken veya yemek yaparken, size dalgın dalgın baktığında anlarsınız...

Kendinizi özel hissetmiyorsanız...

Onun için diğer arkadaşlarından veya eski sevgililerinden farkınız olmadığını düşünüyorsunuzdur. Sizi sürekli başkalarıyla kıyaslıyor ve hiç ilgi göstermiyordur. İşte bu ne yazık ki sevgilinizin sizi pek önemsemediğine işaret.

Çıldıracağını düşündüğünüz konularda sakin kalıyorsa...

Eğer partneriniz, geçmişinizde yaşayıp pek de gurur duymadığınız anılarınızı biliyor ve sizinle olmaktan büyük mutluluk duyuyorsa kendisi size tahmin ettiğinizden de çok aşık. Karşı tarafın güzel huylarını olduğu kadar kötü huylarını da kucaklamak olgun bir ilişkinin göstergesidir.

Sürekli kendinizi suçlu hissediyorsanız...

Ne yaparsanız yapın, ilişkinizle ilgili olsun ya da olmasın, kendinizi suçlu hissetmeye başladıysanız o ilişkiyi hemen bitirmenizde fayda var! Partnerinizin daha iyi bir insan haline gelmesi için ona yardımcı olmanızda hiçbir sakınca yok. Fakat bunu yaparken onu suçlu hissettirmek doğru değil.

Davranışlarının sizi etkilediğinin farkındaysa...

Başkalarını nasıl etkileyeceğini kestiremediğimiz davranışlarımız olabilir. Fakat partnerinizin kendini bilmesi ve sizi iyi etkileyecek bir şekilde davranmaya özen göstermesi iyiye işarettir. Fakat bir sorununuz olduğunda partnerinizin bunu anlamasını beklemeyin, ona nazikçe kafanıza takılan şeyi anlatın.

Sizi görmezden geliyorsa...

Birlikte yaptığınız planları son dakikada ekiyor veya mesajlarınıza saatlerce cevap vermiyorsa hemen çıldırın demiyoruz fakat sizi gerçekten önemseyen biri 1-2 dakika da olsa ayırıp mesajlarınıza cevap vermeye özen gösterir.

Sizi mutlu eden küçük şeyleri biliyorsa...

Büyük sürprizler hepimizi mutlu eder fakat kalbimizi en çok çalan ufak şeylerdir. Örneğin, en sevdiğiniz çikolata, üzgün olduğunuzda döne döne izlediğiniz o film ya da ilk evcil hayvanınızın adı. Bunları bilmesi partnerinizin sizi önemsediğinin büyük bir göstergesidir.

Uzlaşmak istemiyorsa...

Eğer ilişkiniz yeniyse uzlaşmaya çalışmak zor olabilir. Fakat odaklanmanız gereken asıl nokta budur. Partneriniz fikrinize saygı duymalı ve dengeyi tutturmaya çalışmalıdır. Eğer partneriniz kendi kararlarını size dayatıyorsa o ilişkiye veda etmenin tam zamanı...

Size karşı açık yürekliyse...

Duygu ve düşüncelerinizi paylaşmadan partnerinizle sağlam bir ilişki kurmanız zordur. Eğer partneriniz size karşı korkuları ve sorunları hakkında açık olabiliyorsa bu, size güvendiğini ve sizinle bir gelecek planladığını gösterir.

Sizi manipüle ediyorsa...



Güçlü ve zayıf yönlerinizi bilen partneriniz size istediği şeyleri manipülasyon yoluyla yaptırıyorsa böyle bir şey kabul edilemez. Eğer sürekli suçlu hissediyorsanız ya da partnerinizin duyguları sizin hissettiklerinize hükmediyorsa ilişkinizi gözden geçirmenizde fayda var.

Sizinle sorunları hakkında konuşmaktan çekinmiyorsa...

Sağlam bir ilişkinin anahtarı düzgün bir iletişim kurmaktır. Tartışmanızın alevi biraz söndükten sonra sizi rahatsız eden konular hakkında konuşmalısınız. Ayrıca unutmayın ki partneriniz sizi gerçekten seviyorsa egosunu bir kenara bırakıp hatalı olduğu konuları kabul etmekten çekinmez.

Sizi cezalandırmaya çalışıyorsa...

Duygularınıza hakim olamamanız bazı durumlarda normaldir. Fakat herkesin ortasında sizi aşağılayan veya tartışmalardan sonra günlerce susup konuşmayan biri sizi gerçekten seviyor olamaz. Bu davranış çeşitleri duygusal manipülasyonun, duyguları kontrol edememenin, ya da sizi cezalandırmaya çalışmanın bir işareti olabilir. Sizi gerçekten seven bir erkek sizi asla incitmek istemez, eğer size davranış şeklinden memnun değilseniz kimse sizi zorla ilişkide tutmuyor.