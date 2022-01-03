İncinin faydaları nelerdir?

İncileri şık bir kolye olarak görmeye alışkınız ve sadece güzelliği ile bile büyüleyici olabilir fakat bir şifa taşı olarak bundan çok daha fazlasına sahip. İşte inci taşının özellikleri, faydaları ve bunlardan yararlanmak için kullanımına dair her şey!

İncinin özellikleri nelerdir?

İnci, dünyanın en eski değerli taşlarından biri olarak kabul edilir. İncinin ilk keşfi ve kullanımı, yazılı tarihten çok öncelere dayanır. İnci, birçok farklı anlamla, iyileştirici faydalarla ve büyülü özelliklerle ilişkilendirilir; iyi şans, bolluk, alçakgönüllülük, saflık, iffet, aşk ve masumiyet ile anılır. İnci taşının en iyi özelliği, kullanıcısı üzerinde herhangi bir zararlı etkisinin olmamasıdır. Astrolojide 'anne'nin bir sembolüdür ve bu nedenle doğası gereği çok şefkatli, besleyici ve sevecendir. Herkes bir inci takabilir ve hayatındaki olumlu etkilerini deneyimleyebilir.

İnciler organik moleküllerden oluşan bir doğal taştır.

Sıklıkla beyaz olsalar da siyah, altın, pembe, lavanta, mavi, krem, yeşil, turuncu, sarı gibi renklerde de bulunabilirler.

Sezgi, hayal gücü, yaratıcılık gibi maneviyatlarla eşleştirilirler.

Sakinleştirici, yatıştırıcı özellikleri ile bilinir ve aşk, neşe, mutluluk, pozitiflik ile anılırlar.

Bilgelik, dürüstlük, saflık, bolluk, zenginlik ve parayı temsil ederler.

Fiziksel olarak ise bağışıklık, akciğerler, böbrekler, kalp, ateşli hastalıklar, enfeksiyonlar, karaciğer ve dalak sorunlarına yardımcı olduğu düşünülür.

İnci çeşitleri nelerdir?

Klasik inciler yuvarlaktır.

Barok inci düzensiz bir şekle sahip olabilir

Düğme incilerin bir tarafı düzdür.

Keishi incileri ise serbest biçimli olurlar.

İnciler ayrıca iki ana türe ayrılır:

Anne inci: Çok belirgin bir parlaklık ile tanınır ve rahatlama, stresi azaltma, gerginliği yatıştırma gibi özellikleri vardır.

Deniz kabuğu incisi: Spiral bir yapıya sahip olan yumuşakçalardır. Genellikle aşk ve koruma için bir tılsım olarak kullanılır.

İnci taşı ne anlama gelir?

Antik Çin'in ilk günlerinden beri inciler, mücevher yapımından rahatsızlıklara ve tedavilere kadar birçok şey için kullanılmıştır. Bu değerli taş tıpta farklı bozuklukları, ciltle ilgili sorunları, sindirimi, akciğerleri, böbrekleri ve kalbi tedavi etmek için kullanılmıştır. Bugün bile bazı kozmetik ürünler, cilt koşullarını kontrol etmek için inci tozu içerir.

İnciler, çeşitli fiziksel iyileştirme özellikleriyle ilişkilendirilir ve akciğerle ilgili hastalıklar için faydalı olduğu düşünülür. Bu değerli taşın iyileştirici faydaları kalp, karaciğer, böbrekler ve idrar sistemi ile de bağlantılıdır. Geçmişte şifacılar onları sıklıkla göz enfeksiyonlarını, ateşi, hazımsızlığı ve kanamayı tedavi etmek için kullanırlardı. Ayrıca, iyileştirici etkilerini genellikle cilt rahatsızlıklarını, akciğer enfeksiyonlarını, baş ağrılarını, mide ağrılarını, soğuk algınlığını, hipertansiyonu vb. tedavi etmekle ilişkilendirdiler.

Geçmişte insanlar incilerin doğum sırasında ağrıyı azaltmak ve rahatsızlığı hafifletmek için onlara yardımcı olabileceğine inanıyorlardı. Bu doğal taşın yatıştırıcı enerjisi, hamilelik ve doğumda zorluk yaşayan kadınlara önerildi. Bu mücevher hücre, kas ve doku yenilenmesini destekler, uykuyu iyileştirir, zayıflığı ve yorgunluğu azaltır.

İni taşının ruhsal faydaları nelerdir?

Ruhsal dengeyi sağlar, hormonları düzenler, sinir, gerginlik ve kaygıları azaltır. Aydınlanma ve ruhsal iyileşmeyi destekler. Yatıştırıcı, sakinleştirici, pozitif bir etkisi vardır ve mutluluğu, neşeyi, hakikati ve sadakati çeker. İncinin duygusal iyileştirici özellikleri, vücudunuzun doğal döngülerine denge getirmekle ilişkilidir. Su seviyenizi, hormon seviyenizi dengeleyecek ve aylık ay döngüleri ile dengeleyecekler. Bu kristal aynı zamanda bilgelik, sevgi, gerçek, güç ile ilişkilidir ve gerçek benliğinizi bulmanıza yardımcı olacaktır. Bu güzel taşı giymek zihninizi aydınlatır, ruh halinizi iyileştirir ve size kendinizi sevmeyi öğretir. Olumlu ve canlandırıcı duyguları artırırken olumsuz duyguları ve öfkeyi sakinleştirip yatıştırdıkları da bilinmektedir.

İnci takı takmak size bilgelik getirir, sevgi dolu ve enerji taşımanıza yardımcı olur. Yüzyıllar boyunca insanlar incileri olumsuz duyguları ve olumsuz enerjiyi, gerginliği, gerginliği ve kaygıyı gidermek için kullandılar. Sık sık ruh hali değişimleri yaşıyorsanız veya sık sık kötü hissediyorsanız, olumlu duyguları artırmak için harika olduğu için bu güzel taşı kesinlikle takmalısınız.

İnciler sakinleştirici etkileriyle bilinir ve insanların normal yaşam akışlarına uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu, çok fazla sorunu olan ve bu sorunları çözmenin bir yolunu arayan insanlar için harika bir taştır. Negatif duygularınızı yatıştırır ve onları pozitif duygulara dönüştürürler. Eylemleriniz için sorumluluk almanızı sağlarken bunu mümkün olan en iyi şekilde yapmanız için size bilgelik ve inanç getirirler.

İnciler ayrıca dürüstlüğü, hayırseverliği ve gerçeği teşvik eder. Bu değerli taş negatif enerjiyi kolayca emer, bu nedenle zaman zaman temizlenmesi ve yeniden doldurulması tavsiye edilir. En kolay yol, onları yeniden şarj etmek için ay ışığına yerleştirmektir. En iyi tezahür eden değerli taşlardan biri olan incileri daha uzun süre takmak, gerçekten arzu ettiğiniz şeyi tezahür ettirmenize, size bolluk, zenginlik, iyi şans ve para getirmenize yardımcı olacaktır.

İnciler ve çakralar

İnciler alt çakralara bağlıdır ve bu taşı takmak onları dengede tutmanıza yardımcı olur. Dengesiz alt çakralar, ani öfke patlamaları, sorunlarınız için başkalarını suçlama ve kıskançlık ile tanınır. Bu genellikle, öz-değerin sürekli olarak onaylanması ihtiyacı, diğer insanlara karşı şefkat eksikliği ve kimsenin sizi sevmediğini hissetme ile bağlantılıdır. Ocak çakranızı dengeye getirmek için İncilerin enerjisini kullanabilirsiniz.

İnciler, Üçüncü Göz çakranızı dengelemek için de harikadır. Bu, kendinizi çok daha iyi hissetmenize, iş ve özel yaşamdaki başarınızı kabul etmenize yardımcı olacaktır. İnci takılar takarak sezginizi, yaratıcılığınızı ve görselleştirmenizi artıracaksınız.

İnci takarak Taç çakrayı dengeye getirmek, iş arkadaşlarının sürekli sempatisine ihtiyaç duyduğunu hisseden insanlar için önemlidir. Taç çakranızı dengeye getirerek evrenle bağlantılı hissedecek, daha az gergin olacak, iş arkadaşlarınız, arkadaşlarınız ve ailenizle daha iyi ilişkiler kuracaksınız.

Hangi burçlar inci kullanmalı?

Geleneksel doğum taşları listesine göre, İnciler Şubat ve Kasım aylarıyla ilişkilendirilir. Modern doğum taşı listesinde İnciler, Haziran Doğum Taşı olarak kabul edilir. İnci taşı takmanın olumsuz bir etkisi yoktur ve bu nedenle özellikle Yay, Balık ve Aslan yükselenleri olmak üzere herkes inci taşı takabilir.

İnci nasıl kullanılmalı?

En iyi sonuç için inciler, incinin bir kısmı cildinize temas edecek şekilde gümüş ile yerleştirilmelidir. Arındırmak ve aktive etmek içinse şu adımları izleyin:

İnci takınızı kaynamamış süte, bala veya saf suya batırın,

20 ila 30 dakika bekletin,

"Om Sumaye Namah" mantrasını 108 defa tekrar edin.

İnciyi kaseden çıkarıp hemen sağ elin küçük parmağına takabilirsiniz.

En iyi sonuç için inciyi gümüşle yapılmış bir yüzükle takmalısınız.

İnci renkleri ne anlama gelir?

Doğal incilerin çoğu, pembe, mor, mavi, yeşil, altın, sarı, gümüş ve siyah renk tonlarıyla beyazdan griye değişen renklerde gelir. Ayrıca kültür üretimi sayesinde siyah incilere günümüzde daha çok rastlanmaktadır. Renkli inciler oldukça nadirdir ve bulması o kadar kolay değildir, bu nedenle piyasada bulunan birçok inci rengini geliştirmek için boyanmaktadır.

Her türlü takı yapımında kullanılan en eski değerli taşlardan biri olan her rengin, rengin arkasında kendine özel bir anlamı vardır. İnci renginin arkasında da bazı farklı anlamlar yatar:

Beyaz inciler: Yeni gelinler için en uygun olarak kabul edilen düğün takıları olarak kullanılan en uygun renklerden biridir. Beyaz inci güzelliğin, masumiyetin, huzurun ve saflığın simgesidir.

Siyah inciler: İncelik, güç ve bağımsızlık ile ilişkili gizemli ve ilgi çekici taşlar olarak kabul edilir

Pembe inciler: Uysallık, romantizm, aşk, kadınsı enerji ile ilişkili en kadınsı taşlar olarak kabul edilir.

Mor inciler: Sınıf, prestij, asalet ve kraliyet ile ilişkilidir. Genellikle yaratıcılığın, gücün, zenginliğin, bilgeliğin ve gelişmişliğin sembolü olarak kullanılır.

Mavi inciler: Cesaret, gerçek, sakinlik ve bilgelik ile ilişkilendirilir.

Altın inciler: Çok eski zamanlardan beri altın rengi bolluk, zenginlik, prestij, incelik, lüks, refah ve sınıf ile ilişkilendirilir.

Kahverengi inciler: Uyum, bağımsızlık, istikrar, sınıf ve sofistike ile ilişkilendirilir.

Referanslar:

"Pearl Meaning, Healing Properties and Benefits". Şuradan alındı: https://aovcrystals.com/blogs/gemstone/pearl (15.08.2017).