Bir travma tepkisi: Aşırı bağımsızlık

Kimseden yardım almamak travma tepkisi olabilir! Psikoloji bilimine göre, her işini kendi yapmak isteyen insanların bazıları "Hiper-bağımsızlık" travması yaşıyor.

Bir travma tepkisi: Aşırı bağımsızlık
Sağlık
Giriş: 18 Şubat 2025 15:23 Güncelleme: 18 Şubat 2025 15:43
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Bazı insanlar o kadar bağımsızdırlar ki her şeyi kendi başlarına halletmek zihinsel ve fiziksel sağlıklarına zararlı olsa bile yardım ve destek istemeye isteksizdirler. Bu, hiper-bağımsızlık olarak bilinen sağlıksız bir bağımsızlık türüdür ve genellikle bir travma tepkisidir.


Hiper-bağımsızlık nedir?

Hiper-bağımsızlık, insanların başkalarının desteği olmadan kararlar almaları ve bir şeyleri başarmaları gerektiğini hissetmelerine neden olan bir stres tepkisidir. Geçmişte yaşanan bir travmatik duruma karşı geliştirilen bir tepki olan bu tür bağımsızlık, kişiyi bazen aşırı uçlara götürebilir.


Hiper-bağımsızlık, kendine güvenmenin daha fazlasıdır. Bu özerklik konusunda sarsılmaz bir ısrardır. Hiper-bağımsız insanlar isteksizdir ve başkalarına bağımlı olamazlar. Genellikle, çok zor durumda olduklarında bile, başkalarının kendilerine yardım etmesini istemek veya onlara izin vermekten yoğun bir rahatsızlık duyarlar.


Aşırı bağımsızlık, teşhis edilebilir bir zihinsel sağlık durumu olmasa da çoğunlukla kronik veya akut travma tarafından tetiklenen bir stres tepkisi olarak kabul edilir. Hiper-bağımsızlık travması sosyal izolasyona neden olabilir ve fiziksel ve zihinsel hastalıklara yol açabilir. Psikolojik travmalar beynimizi çeşitli şekillerde etkiler.


Hiper-bağımsızlık travmasının belirtileri

Aşırı bağımsızlığın bazı belirtileri, başkalarına güvenmekte, başkalarına yetki vermede ve başkalarıyla yakın veya uzun vadeli ilişkiler kurmakta zorluk yaşanmasıdır. Hiper-bağımsızlık tepkisi kişiden kişiye farklı şekilde ortaya çıkabilir, ancak genel belirtiler şunlardır:


Çok fazla sorumluluk üstlenmek

Aşırı-bağımsızlık tepkisi gösteren kişiler işe veya kişisel projelere aşırı bağlılık gösterebilir ve taşıyabilecekleri miktardan daha fazlasını yüklenmeye ve sorumluluk üstlenmeye yatkın olabilir.


Yetki vermede zorluk

Çocukken birincil bakıcılarına güvenememenin travması, hiper-bağımsız kişilerin yardım istemesini ve başkalarına yetki vermesini zorlaştırır veya imkansız hale getirir. Destek istemek hayatlarını çok daha kolaylaştıracak olsa bile her şeyi kendileri üstlenirler.


Başkalarına güvensizlik

Aşırı bağımsız insanlar genellikle güvensizdir çünkü başkalarının onları hayal kırıklığına uğratacağından veya onlara ihanet edeceğinden korkarlar. Başkalarının bu görevleri gerektiği gibi tamamlayacağına güvenmedikleri için devretmek zorunda oldukları görevlerin her ayrıntısını bilmeleri gerekebilir.


Yakın veya uzun vadeli ilişki kurmada zorluk

Aşırı bağımsız kişilerin, tedbirli olmaları nedeniyle duvarlarını yıkmaları zor olabilir. Bu nedenle anlamlı ilişkiler kurma ve sürdürme mücadelesi verirler. Kimliklerini bekar olma etrafında bile inşa edebilirler. Sevgi dolu ilişkiler, travmaları çözmede etkili olabilir.


Muhtaç olma fikrinin yarattığı zorluk

Hiper-bağımsız insanlar sadece başkalarına güvenmek istememekle kalmayıp başkalarının kendilerine güvenmesine kızabilir veya direnebilir.


Travma tepkisi olarak aşırı bağımsızlığın nedenleri

Çoğu zaman, hiper-bağımsızlık gelişimine katkıda bulunan travma türü, ebeveynin veya bakıcının ihmalini içerir. İhmal, çocuğu güvende tutmak ve ergenlik döneminde ona bağımsızlık becerilerini öğretmekle görevli kişinin bu ihtiyaçları karşılayamaması durumunda ortaya çıkar.


Çocuk bu deneyimlerden başkalarına güvenemeyeceğini, dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılamak için yalnızca kendisine güvenmesi gerektiğini öğrenir. Bu nedenle hiper-bağımsızlık, travmaya verilen çeşitli uyumsuz duygusal tepkilerden biridir ve çocuk tarafından genellikle yetişkinliğe kadar devam eden bir savunma mekanizması olarak kullanılır.


Hiper-bağımsızlık; stresi, utancı ve başkalarına güvenme korkusunu önleyerek kısa vadede bazı olumsuz duyguların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, eğer bu uzun vadede devam ederse, muhtemelen depresyon ve anksiyete gibi artan duygusal zorluklara katkıda bulunacaktır.

Hiper-bağımsızlık tedavisi nasıldır?

Hiper-bağımsızlık bir zihinsel sağlık durumu değildir ancak çoğunlukla çocukluk çağı travmasının tetiklediği bir stres tepkisidir. EMDR ve Travmaya Dayalı Bilişsel Davranışçı Terapi, travmanın etkilerinden uzun vadeli iyileşme sağlayan iki etkili, kanıta dayalı yaklaşımdır. Bilişsel Davranışçı Terapi'nin ne olduğunu merak ediyorsanız bu yazıdan bilgi alabilirsiniz.


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Referanslar: "What Is Hyper-Independence Trauma in Young Adults" Şuradan alındı: https://www.newportinstitute.com/resources/mental-health/hyper-independence-trauma/

"Naomi Carr" (2023) Hyper-Independence and trauma: What’s the link? https://www.mentalhealth.com/library/hyper-independence-linked-to-trauma


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