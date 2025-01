Rahatlamak için duyu sistemlerinizi besleyin

Bedende uyum içinde çalışan 4 duyu sistemi, sinir sisteminin sağlıklı çalışmasının temelini oluşturur. ⁠Bedendeki bu dört güç merkezinin ihtiyaçlarını karşılayarak zihninizi ve bedeninizi besleyebilir, hem sizin hem çocuğunuzun sinir sistemini dengeleyebilirsiniz.

Vestibüler sistem nedir?

Vestibüler sistem başımızın konumunu, hareketini ve dönüşünü algılar. Bu, ayakta dururken veya yürürken dengemizi korumamızı ve nesneleri gözlerimizle takip etmemizi sağlar. Vestibüler sistem, vücudu sakinleştirme işlevi gören vagal sistemi uyararak ve sinir sisteminin “savaş/kaç” tepkisini engelleyerek otonom aktiviteyi dengeler, böylece vücudu sakinleştirir. Sinir sistemine ne iyi gelir? içeriğine de göz atabilirsiniz.

Vestibüler sistemi destekleyen şeyler:

Dans etmek

Kitap okurken yüzüstü uzanmak

Emeklemek

Parmak uçlarında yürümek

Barfiks çubuğunda asılı durmak

Trambolinde zıplamak

Sallanan sandalyede sallanmak

Propriyoseptif sistem nedir?

İç kulağınızdaki denge organları, vücudunuzun tüm bölümlerinin nerede olduğunu ve yer çekimine göre yönlerini bilmenize yardımcı olan daha büyük bir duyu sisteminin parçasıdır. Bu duyuya propriyosepsiyon denir.

Propriyosepsiyon sistemimiz gözlerimiz, cildimiz, kaslarımız ve eklemlerimiz tarafından sağlanan bilgilere dayanır. Propriyoseptif girdiyi artırmak, bedeninizle daha fazla bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Bu kendinizi daha sağlam, istikrarlı ve güvende hissetmenizi sağlar; bunların hepsi kaygı duygusunu hafifletmeye yardımcı olabilir.

Propriyoseptif sistemi besleyen şeyler:

Sakız çiğnemek

Ağır yorgan veya battaniye kullanmak

Yelek ve pantolon ceplerinde ağırlıklar taşımak

İtme, çekme, emekleme, kaldırma ve taşıma gibi ağır işler içeren günlük aktiviteler. Örneğin bahçe işleri yapmak, alışveriş torbaları taşımak, yerleri silmek veya elektrik süpürgesi kullanmak

Sindirim sistemi sağlığı

Bağırsak ve beyin, özellikle vagus siniri olmak üzere bir dizi sinir aracılığıyla birbirine bağlanır. Bağırsaklarımızın ve sindirim sistemimizin sağlığı vagus sinirini doğrudan etkiler.

Sindirim sistemini besleyen şeyler:

İşlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak

Probiyotik ve prebiyotik besinleri artırmak

Alkol tüketiminden kaçınmak

Örtü sistemi

Deri, saç, tırnaklar ile ter ve yağ üreten bezlerden oluşan örtü sistemi, vücudun enfeksiyondan korunmasından ve çeşitli temel süreçlerin düzenlenmesinden sorumludur.

Örtü sistemini besleyen şeyler:

Doğal cilt ve saç ürünleri

Yatıştırıcı dokunuşlar

Sıcaklıklarda oluşan hafif değişiklikler

Vücudunu düzenli olarak hareket ettirmek ve egzersiz yapmak

D vitamini üretimini artırmak için sabahın erken saatlerinde güneş ışığına maruz kalmak

Referanslar: Breit S, Kupferberg A, Rogler G and Hasler G (2018) Vagus Nerve as Modulator of the Brain–Gut Axis in Psychiatric and Inflammatory Disorders. Front. Psychiatry 9:44. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00044