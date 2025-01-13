Rahatlamak için duyu sistemlerinizi besleyin

Bedende uyum içinde çalışan 4 duyu sistemi, sinir sisteminin sağlıklı çalışmasının temelini oluşturur. Bedendeki bu dört güç merkezinin ihtiyaçlarını karşılayarak zihninizi ve bedeninizi besleyebilir, hem sizin hem çocuğunuzun sinir sistemini dengeleyebilirsiniz.
Vestibüler sistem nedir?
Vestibüler sistem başımızın konumunu, hareketini ve dönüşünü algılar. Bu, ayakta dururken veya yürürken dengemizi korumamızı ve nesneleri gözlerimizle takip etmemizi sağlar. Vestibüler sistem, vücudu sakinleştirme işlevi gören vagal sistemi uyararak ve sinir sisteminin “savaş/kaç” tepkisini engelleyerek otonom aktiviteyi dengeler, böylece vücudu sakinleştirir. Sinir sistemine ne iyi gelir? içeriğine de göz atabilirsiniz.
Vestibüler sistemi destekleyen şeyler:
- Dans etmek
- Kitap okurken yüzüstü uzanmak
- Emeklemek
- Parmak uçlarında yürümek
- Barfiks çubuğunda asılı durmak
- Trambolinde zıplamak
- Sallanan sandalyede sallanmak
Propriyoseptif sistem nedir?
İç kulağınızdaki denge organları, vücudunuzun tüm bölümlerinin nerede olduğunu ve yer çekimine göre yönlerini bilmenize yardımcı olan daha büyük bir duyu sisteminin parçasıdır. Bu duyuya propriyosepsiyon denir.
Propriyosepsiyon sistemimiz gözlerimiz, cildimiz, kaslarımız ve eklemlerimiz tarafından sağlanan bilgilere dayanır. Propriyoseptif girdiyi artırmak, bedeninizle daha fazla bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Bu kendinizi daha sağlam, istikrarlı ve güvende hissetmenizi sağlar; bunların hepsi kaygı duygusunu hafifletmeye yardımcı olabilir.
Propriyoseptif sistemi besleyen şeyler:
- Sakız çiğnemek
- Ağır yorgan veya battaniye kullanmak
- Yelek ve pantolon ceplerinde ağırlıklar taşımak
- İtme, çekme, emekleme, kaldırma ve taşıma gibi ağır işler içeren günlük aktiviteler. Örneğin bahçe işleri yapmak, alışveriş torbaları taşımak, yerleri silmek veya elektrik süpürgesi kullanmak
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Sindirim sistemi sağlığı
Bağırsak ve beyin, özellikle vagus siniri olmak üzere bir dizi sinir aracılığıyla birbirine bağlanır. Bağırsaklarımızın ve sindirim sistemimizin sağlığı vagus sinirini doğrudan etkiler.
Sindirim sistemini besleyen şeyler:
- Gıda intoleransı/alerji testi yaptırmak
- İşlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak
- Probiyotik ve prebiyotik besinleri artırmak
- Alkol tüketiminden kaçınmak
Örtü sistemi
Deri, saç, tırnaklar ile ter ve yağ üreten bezlerden oluşan örtü sistemi, vücudun enfeksiyondan korunmasından ve çeşitli temel süreçlerin düzenlenmesinden sorumludur.
Örtü sistemini besleyen şeyler:
- Doğal cilt ve saç ürünleri
- Yatıştırıcı dokunuşlar
- Sıcaklıklarda oluşan hafif değişiklikler
- Vücudunu düzenli olarak hareket ettirmek ve egzersiz yapmak
- D vitamini üretimini artırmak için sabahın erken saatlerinde güneş ışığına maruz kalmak
Referanslar: Breit S, Kupferberg A, Rogler G and Hasler G (2018) Vagus Nerve as Modulator of the Brain–Gut Axis in Psychiatric and Inflammatory Disorders. Front. Psychiatry 9:44. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00044
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