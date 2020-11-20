Doğumun suni sancıyla başlatılması zararlı mıdır?

Suni sancı olarak da bilinen yapay oksitosin, doğumda kasılmaları kuvvetlendirmek için kullanılabildiği gibi, doğumu başlatmak için de kullanılabiliyor. İndüksiyon (doğumu tetiklemek) olarak bilinen bu prosedür, çeşitli nedenlerden ötürü uygulanabilir:

- Beklenen doğum tarihinin geçmiş olması ve gebelikte annenin ya da bebeğin zarar görebileceği bir durum oluşması,

- Su kesesi açıldıktan sonra enfeksiyon riski oluşacak kadar uzun zaman geçmesi ve doğumun başlamaması,

- Preeklampsi ya da gebelik şekeri (gestasyonel diyabet) gibi bir gebelik rahatsızlığı,

- Gebenin hastaneye ulaşamayacak durumda olması gibi doğumun istenen zamanda başlatılmasını gerektirdiği düşünülen lojistik nedenler (elektif indüksiyon).

Bazı durumlarda doğumun beklenen zamanda başlamamış olması, bebeğin ve annenin hayatını tehlikeye atabilecek durumlara neden olabilir. Böyle zor durumlarda suni sancı ile doğumun başlatılması medikal olarak gereklidir ve hayat kurtarıcı bir müdahale olarak görülebilir. Ancak bu müdahale, bazı belirli riskleri de beraberinde getirdiği için ancak gerçekten gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır.

Araştırmalar, suni sancı ile doğumu başlatmanın risklerine dikkat çekiyor:

1-. Doğumda komplikasyon riski artar

Doğumu yapay yollarla tetiklemek, annenin ve bebeğin bedeninde doğal olarak gerçekleşen doğum sürecini sekteye uğratabilir ve hatta sürecin daha da uzamasına neden olabilir. Bu da doğumda karşılaşılan komplikasyonların görülme riskini artırır.

2- Doğumda başka müdahaleler kullanılması riski artar

Doğum suni sancı ile tetiklendiğinde, bebeğin doğum kanalından rahatça geçebileceği bir pozisyonda olması zorlaşabilir. Kasılmaların yapay olarak sıklaşması ve artması, bu sırada da doğumda kadın bedeninde salgılanan doğal hormon dengesinin bozulmuş olması, daha fazla ağrı hissedilmesine ve epidural gibi ağrı kesici uygulamalara ihtiyaç duyulma ihtimalini artırabilir. Uygulanan her medikal müdahalenin bir ya da birden fazla komplikasyon riski demek olduğu düşünüldüğünde, suni sancı ile doğumu başlatmanın bir müdahaleler zinciri yaratabileceği söylenebilir.

3- Sezaryen riski artabilir

Bazı araştırmalar doğumu 39. Haftada suni sancı ile başlatmanın sezaryen riskini azaltabileceğini gösterse de, diğer çalışmalar doğumdaki müdahaleler serisinin sezaryen ihtiyacını daha da artırabileceğini doğruluyor.

4- Yeni doğan sarılık riski artar

Bebeğin karaciğeri yeterince gelişmeden doğum gerçekleştiğinde, sarılık riskinin arttığı biliniyor. Sarılık her ne kadar tedavi edilebilen bir durum olsa da, hastanede kalma süresini uzattığı için annenin ve bebeğin sağlığı için elbette tercih edilmeyen bir durum.

Gereksiz suni sancıdan kaçınmak için neler yapılabilir?

Doğumunuzun suni sancı ile başlatılmasını istemiyor olabilirsiniz, ancak bazı durumlarda bu gerçekten de medikal bir zorunluluk olabilir. Gereksiz müdahalelerden kaçınmanın en iyi yolu, konu hakkında bilgilenmek ve kararlarına güvenebileceğiniz bir doğum ekibi ile çalışmak olacaktır.

Referanslar:

Robin Elise Weiss. "Risks of Inducing Labor". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/reasons-to-avoid-induction-of-labor-2758959. (30.09.2020)