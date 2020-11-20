Doğumun suni sancıyla başlatılması zararlı mıdır?

Doğumda en sık kullanılan müdahalelerden biri olan suni sancı, bazı durumlarda doğumu başlatmak için de kullanılabiliyor.

Doğumun suni sancıyla başlatılması zararlı mıdır?
Hamilelik
20 Kasım 2020 Cuma

Suni sancı olarak da bilinen yapay oksitosin, doğumda kasılmaları kuvvetlendirmek için kullanılabildiği gibi, doğumu başlatmak için de kullanılabiliyor. İndüksiyon (doğumu tetiklemek) olarak bilinen bu prosedür, çeşitli nedenlerden ötürü uygulanabilir:


- Beklenen doğum tarihinin geçmiş olması ve gebelikte annenin ya da bebeğin zarar görebileceği bir durum oluşması,


- Su kesesi açıldıktan sonra enfeksiyon riski oluşacak kadar uzun zaman geçmesi ve doğumun başlamaması,


- Preeklampsi ya da gebelik şekeri (gestasyonel diyabet) gibi bir gebelik rahatsızlığı,


- Gebenin hastaneye ulaşamayacak durumda olması gibi doğumun istenen zamanda başlatılmasını gerektirdiği düşünülen lojistik nedenler (elektif indüksiyon).


Bazı durumlarda doğumun beklenen zamanda başlamamış olması, bebeğin ve annenin hayatını tehlikeye atabilecek durumlara neden olabilir. Böyle zor durumlarda suni sancı ile doğumun başlatılması medikal olarak gereklidir ve hayat kurtarıcı bir müdahale olarak görülebilir. Ancak bu müdahale, bazı belirli riskleri de beraberinde getirdiği için ancak gerçekten gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır.


Araştırmalar, suni sancı ile doğumu başlatmanın risklerine dikkat çekiyor:


1-. Doğumda komplikasyon riski artar

Doğumu yapay yollarla tetiklemek, annenin ve bebeğin bedeninde doğal olarak gerçekleşen doğum sürecini sekteye uğratabilir ve hatta sürecin daha da uzamasına neden olabilir. Bu da doğumda karşılaşılan komplikasyonların görülme riskini artırır.


2- Doğumda başka müdahaleler kullanılması riski artar

Doğum suni sancı ile tetiklendiğinde, bebeğin doğum kanalından rahatça geçebileceği bir pozisyonda olması zorlaşabilir. Kasılmaların yapay olarak sıklaşması ve artması, bu sırada da doğumda kadın bedeninde salgılanan doğal hormon dengesinin bozulmuş olması, daha fazla ağrı hissedilmesine ve epidural gibi ağrı kesici uygulamalara ihtiyaç duyulma ihtimalini artırabilir. Uygulanan her medikal müdahalenin bir ya da birden fazla komplikasyon riski demek olduğu düşünüldüğünde, suni sancı ile doğumu başlatmanın bir müdahaleler zinciri yaratabileceği söylenebilir.


3- Sezaryen riski artabilir

Bazı araştırmalar doğumu 39. Haftada suni sancı ile başlatmanın sezaryen riskini azaltabileceğini gösterse de, diğer çalışmalar doğumdaki müdahaleler serisinin sezaryen ihtiyacını daha da artırabileceğini doğruluyor.


4- Yeni doğan sarılık riski artar

Bebeğin karaciğeri yeterince gelişmeden doğum gerçekleştiğinde, sarılık riskinin arttığı biliniyor. Sarılık her ne kadar tedavi edilebilen bir durum olsa da, hastanede kalma süresini uzattığı için annenin ve bebeğin sağlığı için elbette tercih edilmeyen bir durum.


Gereksiz suni sancıdan kaçınmak için neler yapılabilir?

Doğumunuzun suni sancı ile başlatılmasını istemiyor olabilirsiniz, ancak bazı durumlarda bu gerçekten de medikal bir zorunluluk olabilir. Gereksiz müdahalelerden kaçınmanın en iyi yolu, konu hakkında bilgilenmek ve kararlarına güvenebileceğiniz bir doğum ekibi ile çalışmak olacaktır.


Suni sancı nedir?
Suni sancı nedir? Kadın doğum alanında 50 yıldır o...
Suni sancı lohusa depresyonuna sebep olabilir Gereğinden fazla medikalleşen do...


Referanslar:

Robin Elise Weiss. "Risks of Inducing Labor". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/reasons-to-avoid-induction-of-labor-2758959. (30.09.2020)



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.