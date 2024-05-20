Jessica Biel: Regl'i anlamam 30 yıllık bir yolculuktu

ABD’li sinema oyuncusu ve yapımcı Jessica Biel, 'Adet Döngüleri Hakkında Bir Çocuk Kitabı' adlı bir kitap yayınladı. Ebeveynlerin, çocuklarıyla adet döngülerine dair anlamlı sohbetler edebilmeleri için bir kaynak yaratma hayaliyle yola çıkan Biel, “Regl olma hakkında açıkça konuşmanın, anlayış ve kabulü geliştirmenin zamanı geldi. Regl güçlüdür.” diye konuştu.

"Adet dönemimle olan ilişkim yıllar içinde ve hayatın farklı evrelerinde değişti." diye ifade eden Biel, Time dergisi için konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

"Şimdi, iki çocuk sahibi olduktan sonra, adet görmek hiç olmadığı kadar aşırı hisler veriyor. Ergenlik ve çocuk doğurma yılları geride kaldıktan sonra adet döngümde tekrar yoğun dönemler geçirmeyi beklemezdim ama işte buradayım. Dürüst olacağım: Regl dönemimle iyi bir ilişki kurmaya çalışıyorum ama bazen gerçekten kendi aklı var.” diyen yapımcı ve sinema oyuncusu, 'Adet Döngüleri Hakkında Bir Çocuk Kitabı' adlı kitabın yazarı Jessica Biel’ın kaleminden dökülenler…

"Adet dönemini konuşmak bu kadar zor olmamalı"

Çocukluğumda regl olan insanlarla ilgili çok duyduğum bir şaka vardı. Burada tekrarlamayacağım ama inanın ki bu oldukça iğrenç, zalimce ve zarar verici bir şakaydı. Şimdi düşününce kanımı donduruyor ama hoş biri olmaya yönelik sürekli baskı altında olan bir gençken, yapabileceğim tek şey buna gülmeye çalışmaktı. Bize havalı kızların yapması gerektiği öğretilen şey buydu; bizim zararımıza yapılsa bile şakaları umursamamak.

Adet dönemlerimiz söz konusu olduğunda çoğumuz hâlâ bu utancı taşıyoruz. Pedleri kollarımızın arasına saklıyoruz ki kimse onları tuvalete taşıdığımızı görmesin. Vücudumuzda olup bitenler konusunda sessiz kalıyoruz. Halbuki, bu şekilde olmak zorunda değil. Regl dönemi hakkında daha fazla şey öğrenmek ve gençleri daha fazla soru sormaya teşvik etmek ilgimi çekiyor. Adet dönemleri sadece doğal değil, aynı zamanda olağanüstüdür. Bunları konuşmak bu kadar zor olmamalı.

İlk adet deneyimi

Annem daha önce adet görme hakkında konuştuğumuza yemin ediyordu ama muhtemelen utandığımdan dolayı hatırlamıyorum. Gözlerimi devirdiğimi ve uzaklaşmaya çalıştığımı hayal edebiliyorum. İlk defa regl olduğum gün ise gerçekten çok korktum. Ağlayarak annemin kucağına koştum ve ona kanı gösterdim. Bana dev, kabarık bir ped uzattı ve endişelenmememi, kimsenin görmeyeceğini söyledi. Bu şey bir bebek bezi kadar hantaldı, iç çamaşırımın her iki yanından dışarı çıkıyordu. Bir oyunda büyükbaba kostümüyle rol alıyordum ve o anda tamamen sakallıydım. Dehşete düşmüştüm. Devam edebilecek miydim? Herkes regl olduğumu anlayabilir miydi? Bunu yaşama ihtimalim var mıydı?

Adet gören gençler sıklıkla kendilerini sınırlanmış hissederler. “Regl dönemimde ne yapabilirim? Aktif olabilecek miyim? Yapmayı sevdiğim tüm eğlenceli aktivitelere yine de katılabilecek miyim?” diye düşünürler. Keşke o zaman endişelenecek bir şey olmadığını bilseydim. Büyükbaba rolünde yer aldığım o gösteri devam etti. Rolümü oynadım ve harikaydı. Ancak itiraf etmeliyim ki, üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, bazen vücudumun yaptığı bu şey yüzünden kendimi yetersiz hissediyorum.

Adetinizin ilk günü belli olmayabilir. Bazen adetiniz gecikir, adet görmeyi beklersiniz ve beklemediğiniz bir anda olması ile gafil avlanabilirsiniz. Vücudunuzun sinyallerini öğrenmek faydalı olabilir. Regl dönemim yaklaştığında, bazen gün ortasında uyuyakalacak kadar çok yorulabiliyorum. Bedenimin orta kısmı sık sık benimle konuşuyor; kendimi çok kramplı ve şişkin hissediyorum ve sırtım ağrımaya başlıyor. Bu sinyalleri dinlemek kendimi hazırlıklı hissetmeme yardımcı oluyor.

Doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra yaşadıklarım

Uzun süredir hap kullanıyordum ve adet dönemlerim hem hafif hem de kısaydı. Hapı kullanırken yaşadığımız kanamanın gerçek bir adet görme olmadığını daha yeni öğrendim; bu, plasebo haplarını aldığınızda düzenli hormon dozunuza ara verilmesinden kaynaklanan bir "geri çekilme” kanamasıymış. Doğum kontrolündeki hormonlar, hap kullanmadığınız zamanlarda olduğu gibi rahim zarının kalınlaşmasını engeller, dolayısıyla bu kanama genellikle daha hafif olur. Geriye dönüp baktığımda bu çok mantıklı geliyor çünkü hapı kullanmadığım dönemler hissettiklerim oldukça gerçek. Şimdi ilk birkaç günüm çok ağır. Evimin dışında olmaktan endişeleniyorum ve sürekli pedimi değiştirmek zorunda kalıyorum, hatta bazen kıyafetlerime bile kan akıyor. Vücudumdaki bu değişimin nasıl farkında olacağımı ve kendimi en iyi şekilde nasıl destekleyeceğimi öğrenmek ise önemli bir zihniyet değişimi.

Ama bunların hepsi işin bir parçası; regl dönemimle olan ilişkim yıllar içinde ve yaşamın farklı aşamalarında değişti. Şimdi, iki çocuk sahibi olduktan sonra, daha önce hiç olmadığı kadar aşırı bir his veriyor. Ergenlik ve doğurganlık yıllarımdan sonra daha yoğun adet dönemleri geçireceğimi beklemiyordum ama işte buradayım. Dürüst olacağım: Adet dönemimle iyi bir ilişki kurmaya çalışıyorum ama bazen onun gerçekten kendine ait bir fikri var.

Bazen mücadele eden tek kişinin ben olmadığımı biliyorum. Bana yardımcı olan şeylerden biri de hâlâ regl olabilmenin oldukça hoş bir şey olduğunu hatırlamam. Vücudum oldukça muhteşem bir makine. Ve bu çok fazla olmaya başladığında kendimi daha iyi hissettirecek ne varsa onu yapmaya çalışıyorum. Çoğu zaman bu, planların iptal edilmesi anlamına geliyor. Arabama binip bir yere gitmek istemiyorsam gitmiyorum. Bazı şeyleri kaçırmak zor olabiliyor - her zaman ortaya çıkma ve olayların bir parçası olma konusunda baskı vardır ve asla kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemem - ama söylemesi yapmaktan daha kolay olsa bile, kendi refahıma öncelik vermeye çalışıyorum.

Yalnız değilsiniz

Regl oldukları zaman kendileri gibi hissetmeyen, üzgün ya da kızgın hisseden insanlara kendilerinde bir sorun olmadığını ve yalnız olmadıklarını anlamasını istiyorum. Ve adet görmeyen insanların empatik olmalarını ve bu süreçten geçerken sevdiklerine yardımcı olabilecek donanıma sahip olmalarını istiyorum.

Ben de aile yaşamımda, oğullarımla birlikte bu konuda örnek olmaya çalışıyorum. Ben okuldayken tüm sağlık eğitimi dersleri cinsiyete göre ayrılıyordu. Birbirimizin bedenleri hakkında hiçbir şey öğrenememiştik, bu da bize faydası olmayan bir gizem yarattı. Bütün bu gizlilik utanç duygusunu besliyordu ve bunun hiçbir nedeni yoktu. Bu yüzden çocuklarımla regl dönemim hakkında dürüstçe konuşmak istiyorum ve eğer kendimi kötü hissedersem onların da bana neler olduğunu anlamalarını istiyorum. Geçenlerde 9 yaşındaki çocuğuma regl dönemimde olduğumu ve kendimi sinirli hissettiğimi söyledim; o da sadece bana baktı ve "Tamam" dedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım olduğunu anlamıştı. Çocuklarımızla regl dönemi hakkında herhangi bir yargılamaya yol açmayacak şekilde konuşursak bunun hayatın bir parçası olduğunu anlayacaklardır.

Ve hayattaki pek çok şey gibi, bazen bir lütuf, bazen de bir lanet gibi gelebilir. Ama her iki durumda da, bunun hakkında konuşmak her zaman yardımcı olur.

Kaynak: https://time.com/6976524/jessica-biel-period-shame/?linkId=429560217