İlk buluşmada ne giyilir?

Nihayet flört ettiğiniz ya da ilk kez tanışacağınız kişiyle o buluşma günü gelmiş olabilir. Peki ne giyeceğiniz hakkında fikriniz yok mu? İşte sizin için birkaç öneri...

İlk buluşmada ne giyilir?
Moda
Giriş: 06 Mart 2023 20:00
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Muhtemelen heyecanlı olduğunuz bir tanışma sürecini atlattıktan ve ilk buluşma tarihi belirledikten sonra o gün geldi çattı ve birkaç ipucu almak istiyorsunuz. Buluşma saati gelene kadar heyecanınız devam ederken eğer hala ne giyeceğinize karar veremediyseniz gardırobunuzdaki "o" parçayı anımsatan bazı önerilerimiz var...


Kendinizin en iyi hali olun

Mutlaka her giydiğinizde övgü topladığınız bir kıyafet veya renk vardır. Bunun dışında bu kıyafeti giydiğinizde siz de kendinizi iyi ve özgüvenli hissediyorsanız bu iş neredeyse tamamdır. İnsanın kendini iyi hissettiği kıyafeti giymesi, kendini daha iyi hissedip kıyafetinin yakışıp yakışmadığını umursamadan kendini daha iyi ifade etmesini sağlar.


Buluşma mekanını ve saatini öğrenin

Buluşma mekanı ve saati giyeceğiniz kıyafetle ilgili en belirleyici unsurlardan biri olsa gerek. Gündüz biraz daha rahat ve sokak modasına uygun kıyafetler giyerken akşam buluşmalarında biraz daha özen gösteririz ve mekana göre daha şık olmaya çalışırız. Gideceğiniz mekan gündüz bir kafe ya da akşam şık bir restoran olabilir. Bunu bilmeniz ve ona göre tercihinizi belirlemeniz gerekebilir.


Fazla takıdan uzak durun

Küpe, yüzük, bileklik, bilezik, kolye, şahmeran... Sayabileceğimiz birden çok takı türü var değil mi? Hepsini bir arada kullanmak her ne kadar sizi tatmin etse de karşı taraf için fazla göz yorucu olabilir. Tüm parmaklarınızı büyük yüzüklerle doldurmak yerine birkaç tane minimal yüzük kullanabilir veya büyük halka küpe takacaksanız choker kolye takmayabilirsiniz. Denge her zaman iyidir.


İlk buluşmada karşınızdaki kişiyi nasıl etkilersiniz?
İlk buluşmada karşınızdaki kişiyi nasıl etkilersiniz?

Karşıdaki kişinin ne giyebileceğini kestirin

Çiftlerin birbirinden alakasız tarzlarda giymesi biraz ilginç olabilir. Eğer karşınızdaki kişiyi az çok tanıyor ve tarzını biraz biliyorsanız ne giyebileceğini tahmin edip şıklık düzeyinizi ayarlayabilirsiniz. Tabii ki siz her şekilde özenli görünmeye çalışın.


Rahat kıyafetler seçin ve dekolteyi tek bir yerde kullanın

Eğer dekolteden hoşlanıyorsanız birden çok yerde kullanmayı tercih edecek olabilirsiniz. Biz bunun yerine en beğendiğiniz bir dekolte açısını tercih etmenizi öneriyoruz. Tüm gün rahat etmediğiniz ve sürekli çekiştirmek zorunda kaldığınız bir kıyafet seçmeniz hiç de iyi olmaz. Sohbete odaklanamayıp sürekli dikkat etmeye çalışmak sizi de yorar.


Abartılı kıyafetler tercih etmeyin

Buradaki "abartıdan" kastımız çok gösterişli olması değil sadece. Çok mütevazı bir seçim yapmaktan çok desenli bir kıyafet seçmeye kadar her şeyi düşünebilirsiniz. Özenli ve abartı olmayacak bir seçim yapmak yeterli olacaktır.


Ayakkabı seçiminizde rahatlığınızı atlamayın

Gideceğiniz yere uygun olan ayakkabınız ister spor ayakkabı ister topuklu ayakkabı olsun, rahat olmasına özen gösterin. En ufak yürüme mesafesinde ya da harekette ayağınızı incitecek ya da ayağınıza vuracak bir tercih yapmak tüm gününüzü mahvedebilir.


Daha önce hiç denemediğiniz bir kombin seçmeyin

Daha öncesinde birbiriyle uyumuna hiç dikkat etmediğiniz veya uzun zamandır denemediğiniz/yeni aldığınız kıyafetleri birbirleriyle eşleştirirken dikkatli olmalısınız. Risk alırken zaman kaybetmemek ve uyumlarından emin olmaya çalışmak zorlayabilir.


İlk randevuda dikkat edilmesi gerekenler
İlk randevuda dikkat edilmesi gerekenler

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