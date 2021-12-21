İlk buluşmada karşınızdaki kişiyi nasıl etkilersiniz?

İlk buluşma, özellikle etkilemek istediğiniz biriyleyse bazıları için oldukça zorlayıcı olabilir. Karşınızdaki insanla hemen bir bağ kurmak ve onu etkilemek için bu önerilere göz atın!

İlk buluşmada karşınızdaki kişiyi nasıl etkilersiniz?
İlişki
21 Aralık 2021 Salı

Hoşlandığın biriyle ilk randevunun iyi geçmesi, herkesin isteğidir. Çoğu zaman abartmamaya dair tavsiyeler verilse de işin içinde bu pek de kolay olmayabilir. Birini etkilemek çabasının kişiyi gergin ve endişeli yapması oldukça doğal. O anki durum ne olursa olsun, randevu içten içe tarafların daha uzun vadeli bir ilişki için birbirini süzmesine dayanır. Karşılık olarak, kendimizi iyi, güzel ve sevilesi bir insan olarak sunmaya çalışırız. Bütün bunları doğal davranışlara yedirerek başarılı bir şekilde yapmak pek de kolay değildir fakat size yardımcı olabilecek bazı tüyolar elbette ki var!


İlk buluşmada dikkat edilmesi gerekenler


1- Rahat giyinin

İlk buluşmada daha çekici ve süslü bir kıyafet giymek isteyebilirsiniz fakat şıklığın yanında rahatlığı da düşünmek gerekir. Fazla bir çaba gösterdiğinizi düşündürtmeden ve zaten gergin olan vücudunuza daha fazla zorluk çıkarmadan kendinizi iyi hissedeceğiniz bir kombin seçin.


2- Bir etkinlik planlayın

İlk buluşma denilince çoğu inanın aklına akşam yemeği gelir fakat bir yandan yemek yiyip bir yandan sohbet etmek her zaman iyi bir fikir olmayabilir. İlk buluşma için alternatif bir olasılık, bir kaçış odasını ziyaret etmek, yürüyüşe çıkmak veya buz pateni yapmak gibi bir etkinlik yapmak olabilir. Böylesi bir etkinlik, birlikte eğlenmenize olanak tanır ve özellikle konuşacak bir şeyiniz olmamasından korkuyorsanız sizi bu dertten kurtabilir.



3- Sorular sorun

Randevunuza ne kadar akıllı, esprili ve etkili olduğunuzu kanıtlamak istemeniz anlaşılır fakat karşı tarafa söz vermeyecek kadar konuşmaktan da çekinmelisiniz. İstediğiniz son şey, karşınızdakinin randevunuzdan sonra arkadaşlarına yaptığınız tek şeyin kendiniz hakkında saçmalamanızı dinlemek olduğunu söylemesidir. Randevunuzun kim olduğunu ve bir akşam hayat geçmişinizin ne kadarını aktarabileceğinizden daha fazla önemsediğinizi göstermek için onun hakkında bir şeyler öğrenin.


4- Havadan sudan konuşmayı bırakın

Siyaset ve din gibi konular çoğu zaman açılmaması gereken konular olarak görülse de hayatınızı paylaşacağınız kişiyi bulmak istiyorsanız girmeniz gereken sular. Ne de olsa, aile üyelerinizi seçemezsiniz, ancak hayatınızın geri kalanında önemsediğiniz konular hakkında eşinizle tartışıp tartışmayacağınızı seçebilirsiniz.


Sakin olun bu sadece bir randevu
Sakin olun bu sadece bir randevu


5- Gelecek hakkında konuşun

Randevunuza bir kumsal düğünü hayal ettiğinizi ve geleceğinizde 2,5 çocuk olduğunu bildirmek, ilk buluşmada konuşulacak en kötü şey olmasa da, daha yakın bir geleceği gündeme getirmek isteyebilirsiniz. İyi vakit geçiriyorsanız, ilgilendiğinizi göstermek için ikinci bir tarihe veya yakın zamanda gitmek için sabırsızlanacağınız özel bir yere atıfta bulunun. Bu aynı zamanda randevunun gidişatı hakkında nasıl hissettiklerini ölçmek için de iyi bir yoldur. Konuyu çabucak değiştirirlerse veya önümüzdeki üç ay için hafta sonlarının rezerve edildiğini söylerlerse, planlara dahil edilmediğinizi düşünebilirsiniz.


6- Randevuyu uzatın

İlk buluşmayı uzatarak güzel bir anıya dönüştürün. Sadece bir şeyler içmek için bir araya gelmeyi planladıysanız ancak hesabı ödedikten sonra veda etmeye hazır değilseniz, devam edin. Beklenmedik bir şey yapıp birlikte güneşin doğuşunu bile izleyebilirsiniz.


7- Beden dilinize dikkat edin

İletişimimizin yaklaşık yüzde 80 ila 90'ı sözsüz olur. İlk buluşmalar gergin hissettirme potansiyeline sahiptir ve gergin olduğumuzda çok hızlı konuşma, kollarımızı kavuşturma ve göz temasından kaçınma riskine gireriz. Birlikte olduğumuz kişiye ilgimizi göstermek istiyorsak bunlar kaçınmamız gereken hareketlerdir. İlk buluşmada beden dilinize odaklanmaya çalışın: konuşurken eğilin, göz teması kurun ve ilginizi göstermek için kıpırdamamaya karşı koyun.


8- Zorlamayın

İkiniz büyülü göz temasından daha garip sessizlikler paylaştıysanız, ıstırabı uzatmanıza veya ikinci bir randevuya layık olduğunuzu kanıtlamaya çalışmanıza gerek yok. Planladığınızdan daha erken ayrılmaya karar verirseniz, karşınızdaki kişi de dürüstlüğünüzü takdir edecek ve muhtemelen rahatlayacaktır. Aradığınız kişi o değilse, aramaya devam etmek için bir an önce yola koyulmak isteyebilirsiniz.


Referanslar:

Erica Garza. "How to Seduce Someone on a Date" Şuradan alındı: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/how-to-seduce-someone-on-a-date/


"First Date Tips: How to Impress and Score a Second Date" Şuradan alındı: https://knockaround.com/blogs/journal/first-date-tips-make-a-great-impression


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