İlişkiyi canlı tutan hobiler

Hobiler sayesinde ilişkiyi canlı tutmak hatta ayrılığın önüne geçmek mümkün. Elbette tam tersi de söz konusu olabiliyor. Peki nasıl?

İlişkiyi canlı tutan hobiler
İlişki
02 Aralık 2020 Çarşamba

Partnerlerin birbirleriyle aynı hobileri ve ilgi alanlarını paylaşmasının mutlu bir ilişkinin anahtarı olduğu düşünülür. Ancak bazı uzmanlar, ölçülü şekilde bireysel çıkarları gözetmenin makul ve hatta sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Başka bir deyişle, çiftlerin aynı hobiyi paylaşması iyi bir ilişki için ön koşul olarak gösterilmiyor. Bu uzmanlara göre, herkesin kendi hobilerine zaman ayırması uzun vadede ilişkiyi canlı tutmak için faydalı oluyor. Ne var ki pratikte birçok çift, birbirinin uğraştığı hobilerden şikayetçi. İşin kilit noktasını ise hobilere ayrılan zaman belirliyor.


ABD merkezli OnBuy Arts and Crafts firması, kadın ve erkeklerin ortak hobilerden keyif alıp almadığını araştırdı. Sonuçlar çiftlerin ortak hobiler paylaşmak bir yana, birbirlerinin hobilerinden şikayetçi olduğunu ortaya koysa da ilişkiler adına umutsuzluğa kapılmamak ve ortak noktayı bulmak mümkün görünüyor.


Hobiye ayrılan süreye dikkat!

Bireysel konulardan biri de hobiler. Her birey kendi hobisine zaman ayırdığında ruhsal olarak besleniyor, zihinsel olarak deşarj oluyor. İlişki uzmanları, bireylerin kendi başlarına zaman geçirmelerinin ilişki için de kıymetli olduğunu söylüyor. Kişi kendine ve hoşuna giden aktiviteye zaman ayırabildiğinde, bunun ikili ilişkiye olumlu yansımaları oluyor. Ne var ki hobilere ayrılan zaman kabul edilebilir sınırların üzerine çıktığında, çift halinde yaşanabilecek keyifli zamanlar azalabiliyor.


Yapılan ankette, 2.500’e yakın erkek ve kadına, hangi hobileri olduğunu ve hobi seçimlerinin ilişkilerinde tartışma yaratıp yaratmadığı soruldu. Erkeklerin sevdiği hobiler ile kadınların sevdiği hobiler oldukça farklı. Sonuçlara göre, kadın ve erkekler ortak hobilerde buluşmamanın yanında, birbirlerinin bazı hobilerinden de şikayetçi. Asıl şikayet sebebi ise, hobiye aşırı derecede zaman ayılması. Katılımcıların %41’i, hobiye ayrılan zaman yüzünden tartışma yaşandığını söylüyor. Daha da dikkat çeken detay ise, hobinin çifti boşanmaya kadar götürebileceğinin söylenmesi.


Sonuçlara göre kadınlarla erkekler bambaşka hobilerden zevk alıyor. İşte sevilen hobiler:


Peki, kadınlar ve erkekler arasında en çok hangi hobiler tartışma yaratıyor? Bu soruya bakıldığında, kadınların %91’i partnerlerinin maç izlemesinden, erkeklerin ise %83 ‘ü partnerlerinin yaptığı alışverişten şikayetçi. Çiftler arasında tartışma sebebi olan hobilerde ilk 3’e bakıldığında; erkeklerin spor karşılaşması izlemesi, bilgisayar ve bahis oyunları oynaması evde tartışma sebebi iken kadınların alışveriş, savunma sporları, meditasyon gibi hobileri ise erkek partnerlerin şikâyet sebebi oluyor.






Bazı uzmanlar, çiftlerin ortak bir hobiye sahip olmasının şart olmadığını söylüyor, hatta bu iddiayı daha da ileri götürüyor; Partner şikayetçi olsa bile hobiyi yapmayı sürdürmek, ilişkinin geleceği için hobiyi bırakmaktan daha faydalı. Peki, kişinin hobisinden vazgeçmemesi tavsiyesi, diğer taraf şikayetçi olsa da geçerli mi? Bu noktada orta noktayı bulmak için partnerlerin şikayetlerine kulak vermek faydalı görünüyor. Ankete katılan ve eşlerinden ayrılan kişilere bakıldığında, hobiler gerçekten de ayrılığa sebep olabiliyor!


Diğer verilere göre ise partnerler birbirilerinin uğraştığı hobilerin bazılarına çok vakit ayırmalarından şikayetçi. Çiftler en fazla, erkeklerin çok fazla maç izlemesi, kadınların da çok fazla alışveriş yapmasından dolayı tartışma yaşıyor.





Ayrılan çiftlere göre maç izlemek ilişki “katili”

Sonuçlara göre, çiftler arasındaki en büyük tartışma sebebi, aşırı süreyle spor karşılaşması izlemek. Maç izlemek ilişkiyi tartışmadan öteye, ayrılığa kadar götürebiliyor. Ankete katılan ve partnerlerinden ayrılmış olan kişilerin %91'i, maç izlemeyi bir ilişkinin bir numaralı "katili" olarak gösteriyor. İlişki bitiren hobiler arasında ikinci sırayı ise bilgisayar oyunları alıyor. Bu hobiyi tercih eden erkeklerden ise itiraf niteliğinde bir bilgi geliyor. Bu erkeklerin %85'i, aşırı oyun oynamalarının “ilişkide çatlağa” neden olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan anket sonuçları, kadınların alışverişe aşırı vakit ayırması durumunda da yüksek oranda tartışma yaşandığını söylüyor.


Hobiler ayrılık sebebi veya ilişkinin kurtarıcısı olabilir mi? İşin kilit noktası olarak, hobiye ayrılan zaman gösteriliyor. İlişkiyi canlı tutmak için ortak hobiler bulunması ilişkiyi besleyen bir unsur olsa da bireylerin kendi hobileri söz konusu olduğunda bunlardan vazgeçmeleri şart olmuyor. Bireysel hobiler ile partneri rahatsız etmeyecek ölçüde ilgilenilmesi, partnerin şikayetlerine kulak asılarak sağlıklı bir iletişimle orta yolun bulunması öneriliyor. Hobiler ayrılık sebebi olabileceği gibi ilişkide nefes alma alanları yaratarak ayrılığın önüne de geçebiliyor.


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