İlişkide iniş çıkışları nasıl yönetebilirsiniz?

Bazen birbirinize çok yakın, sıcak ve uyumlu hissederken, bazen uzak ve kopuk hissedebilirsiniz. Bazen iletişiminiz anlayışlı, destekleyici ve kabul edicidir; bazen ise suçlayıcı, sert ve inciticidir. Kimi zaman sorunları olgunlukla çözersiniz, kimi zaman ise çabalarınız ters teper ve anlaşmazlıklar büyür. Bazen tutkulu ve yakın bir cinsel yaşamınız olurken, başka zamanlarda ilişki sıradan ve mekanik hale gelebilir. Birlikte kahkahalar atar, keyifli zaman geçirirsiniz; ama bazen de birbirinizin “düğmesine basarsınız.” Huzurlu ve sakin anlar yaşarken, birdenbire patlayan bir tartışmayla “bu nereden çıktı?” diye şaşırabilirsiniz. Bir an “ruh eşimle birlikteyim” diye düşünürken, bir başka an “bu kişi kim ve ben buraya nasıl geldim?” diye sorgulayabilirsiniz. Bazı konularda yaşam tarzı ve finansal konularda tamamen aynı fikirde olurken, başka konularda derin görüş ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Kimi zaman partnerinizle her anı paylaşmak istersiniz; kimi zaman ise yalnız kalmak, arkadaşlarınızla olmak ya da tamamen uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

İlişki yolculuğunu bir seyahat gibi düşünün. Bazı yolculuklar sorunsuz geçer: yollar düzgündür, hava güzeldir, her şey planladığınız gibi gider. Ama bazen yollar bozulur, hava kötüleşir, trafik sıkışır ya da rota değiştirmeniz gerekir. Uçak yolculuklarında da benzer durumlar yaşanır—bazen uçuş zamanında kalkar ve pürüzsüz geçer, bazense rötar olur, iptal edilir ya da türbülans yaşanır. Tıpkı hayat gibi, ilişkiler de tutarsızlıklar ve belirsizliklerle doludur.

İlginizi çekebilir: Mutlu bir ilişkinin sırrı nedir?

İlişkilerde dalgalanmalarla baş etmenin yolları

İniş çıkışların normal olduğunu kabul edin—bunlar mutlaka olacaktır.

Kendinize ve partnerinize karşı sabırlı, anlayışlı ve şefkatli olun.

Nereden nereye geldiğinizi fark edin; geçmişle bugünü kıyaslayın.

Küçük ilerlemeleri not alın ve bunları kutlayın.

Sorunları biriktirmeden, ortaya çıkar çıkmaz konuşun.

Açık, dürüst ve yargısız iletişim kurmaya gayret edin.

Güvendiğiniz bir dosttan ya da deneyimli bir uzmandan objektif bir bakış açısı isteyin.

İlişkinin hem güçlü hem de zayıf yönlerinde kendi payınızı fark edin ve sorumluluk alın.

Duygularınıza izin verin: Üzüntü, öfke, korku, sevinç, yalnızlık… hepsine.

Çift terapistine giden danışanlar başlangıçta ilişkilerinde kırgınlık, öfke, korku ve yalnızlık hissedebilirler. Sevgi ve tutku sanki kaybolmuş gibi gelir. Ancak süreç içinde iletişim kurmayı öğrenip, yaralar sarılabilir ve ilişkilerine karşı daha fazla uyum, destek, şefkat ve anlayış geliştirebilirler. En önemlisi, ilişkilerde iniş çıkışların kaçınılmaz olduğunu kabul ederler ve bunlarla başa çıkma becerileri kaznırlar. Unutmayın: Siz de aynısını yapabilirsiniz.

Referanslar

Jeff Schneider. "9 Ways to Manage the Ups & Downs in Your Relationship: Expert Advice". Şuradan alındı: https://www.marriage.com/advice/relationship/9-ways-to-manage-the-ups-and-downs-in-your-relationship/ (06.12.2024).