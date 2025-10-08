İlişkide iniş çıkışları nasıl yönetebilirsiniz?

Hepimiz ilişkilerimizde bazı dönemlerde sorunlar yaşarız, çeşitli dalgalanmaların üstesinden gelmeye çalışırken bazen kaybolmuş hissederiz... Peki bu dalgalı sürecin üstesinden nasıl gelebiliriz? İşte detaylar...

İlişkide iniş çıkışları nasıl yönetebilirsiniz?
İlişki
Giriş: 08 Ekim 2025 15:04 Güncelleme: 08 Ekim 2025 15:04
ABONE OL

Bazen birbirinize çok yakın, sıcak ve uyumlu hissederken, bazen uzak ve kopuk hissedebilirsiniz. Bazen iletişiminiz anlayışlı, destekleyici ve kabul edicidir; bazen ise suçlayıcı, sert ve inciticidir. Kimi zaman sorunları olgunlukla çözersiniz, kimi zaman ise çabalarınız ters teper ve anlaşmazlıklar büyür. Bazen tutkulu ve yakın bir cinsel yaşamınız olurken, başka zamanlarda ilişki sıradan ve mekanik hale gelebilir. Birlikte kahkahalar atar, keyifli zaman geçirirsiniz; ama bazen de birbirinizin “düğmesine basarsınız.” Huzurlu ve sakin anlar yaşarken, birdenbire patlayan bir tartışmayla “bu nereden çıktı?” diye şaşırabilirsiniz. Bir an “ruh eşimle birlikteyim” diye düşünürken, bir başka an “bu kişi kim ve ben buraya nasıl geldim?” diye sorgulayabilirsiniz. Bazı konularda yaşam tarzı ve finansal konularda tamamen aynı fikirde olurken, başka konularda derin görüş ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Kimi zaman partnerinizle her anı paylaşmak istersiniz; kimi zaman ise yalnız kalmak, arkadaşlarınızla olmak ya da tamamen uzaklaşmak isteyebilirsiniz.


İlişki yolculuğunu bir seyahat gibi düşünün. Bazı yolculuklar sorunsuz geçer: yollar düzgündür, hava güzeldir, her şey planladığınız gibi gider. Ama bazen yollar bozulur, hava kötüleşir, trafik sıkışır ya da rota değiştirmeniz gerekir. Uçak yolculuklarında da benzer durumlar yaşanır—bazen uçuş zamanında kalkar ve pürüzsüz geçer, bazense rötar olur, iptal edilir ya da türbülans yaşanır. Tıpkı hayat gibi, ilişkiler de tutarsızlıklar ve belirsizliklerle doludur.


İlginizi çekebilir: Mutlu bir ilişkinin sırrı nedir?


İlişkide öz güvenli bir kadın olmak...
İlişkide öz güvenli bir kadın olmak...

İlişkilerde dalgalanmalarla baş etmenin yolları

  • İniş çıkışların normal olduğunu kabul edin—bunlar mutlaka olacaktır.

  • Kendinize ve partnerinize karşı sabırlı, anlayışlı ve şefkatli olun.

  • Nereden nereye geldiğinizi fark edin; geçmişle bugünü kıyaslayın.

  • Küçük ilerlemeleri not alın ve bunları kutlayın.

  • Sorunları biriktirmeden, ortaya çıkar çıkmaz konuşun.

  • Açık, dürüst ve yargısız iletişim kurmaya gayret edin.

  • Güvendiğiniz bir dosttan ya da deneyimli bir uzmandan objektif bir bakış açısı isteyin.

  • İlişkinin hem güçlü hem de zayıf yönlerinde kendi payınızı fark edin ve sorumluluk alın.

  • Duygularınıza izin verin: Üzüntü, öfke, korku, sevinç, yalnızlık… hepsine.

Çift terapistine giden danışanlar başlangıçta ilişkilerinde kırgınlık, öfke, korku ve yalnızlık hissedebilirler. Sevgi ve tutku sanki kaybolmuş gibi gelir. Ancak süreç içinde iletişim kurmayı öğrenip, yaralar sarılabilir ve ilişkilerine karşı daha fazla uyum, destek, şefkat ve anlayış geliştirebilirler. En önemlisi, ilişkilerde iniş çıkışların kaçınılmaz olduğunu kabul ederler ve bunlarla başa çıkma becerileri kaznırlar. Unutmayın: Siz de aynısını yapabilirsiniz.


Referanslar

Jeff Schneider. "9 Ways to Manage the Ups & Downs in Your Relationship: Expert Advice". Şuradan alındı: https://www.marriage.com/advice/relationship/9-ways-to-manage-the-ups-and-downs-in-your-relationship/ (06.12.2024).


Manipülatör olduğunuzu gösteren işaretler
Manipülatör olduğunuzu gösteren işaretler Aslında ihtiyaç ve isteklerinizi...
İlişkilerde yeni kavram: Floodlighting Eğer birinin ilk buluşmada eski ...


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.