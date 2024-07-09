Gizli bir manipülatör olduğunuzun 7 işareti

Bazı manipülasyon türlerinin fark edilmesi zor olabilir, özellikle de gizli olduğunda ve buna katılan siz olduğunuzda... Gizli manipülasyon , diğer insanların ne düşündüğünü, hissettiğini ve yaptığını etkilemeye çalışmanın incelikli yollarını ifade eder.

Gizli manipülasyonun sadece başkaları için değil, manipülatör için bile fark edilmesi çeşitli nedenlerden dolayı zor olabilir:

Kendi motivasyonlarımız ve eylemlerimiz için bile kör noktalarımız olabilir.

Alışılmış ve otomatik olma eğilimindedir; bilinçli farkındalığın dışında gelişebilir.

Karşınızdaki kişinin kendisi hakkında iyi hissetmesini sağlamak amacıyla yapılabilir.

Gizli manipülasyonun inceliği onu daha zararsız yapmaz. Aslında gizlilik unsuru bunu daha da manipülatif hale getiriyor çünkü diğer kişi bu esnada sizinle doğrudan bir etkileşim kurduğuna inanıyor.

Gizli manipülasyonun 7 belirtisi

Gizli manipülasyona giriştiğinizden şüpheleniyorsanız, şu yedi yaygın işarete bakabilirsiniz:

1- Bilgiyi seçerek paylaşıyorsanız: Örneğin, gerçekten bir restorana gitmek istiyorsanız ancak partnerinizin de bunu istediğinden emin değilseniz, tüm olumlu değerlendirmeleri dikkate alıp olumsuz değerlendirmelerin hiçbirini paylaşmazsınız. Diğer kişinin bildiklerini kontrol ediyor olmak, durumu kontrol etmenize yardımcı olacağından bu durumu değerlendirirsiniz.

2- Onay alma zorunluluğu duyuyorsanız: Muhtemelen bu duyguyu taşıyorsanız sizin için beğenilmekten ve başkalarını memnun etmekten daha önemli olan çok az şey vardır. Onay almak; arkadaşlık, statü, özsaygı veya mali ödüller gibi istediğinizi elde etmeye yönelik (muhtemelen bilinçsiz) bir stratejidir. Bu motivasyon, partnerinize bir iyilik yapmak gibi incelikli manipülasyonlara yol açabilir; bu onun gününü güzelleştirmek için değil, sizi sevmesini ve sizin hakkınızda iyi düşünmesini sağlamak içindir.

3- Her zaman "iyi" olmaya çalışıyorsanız: Başkalarının sizi nazik, düşünceli, bencil olmayan, dürüst ve iyi bir insan olarak görmesi sizin için çok önemli. Bir yanınız iyi ve terbiyeli olmayı gerçekten önemsiyor olsa da iyi olma motivasyonunuzun büyük kısmı istediğinizi elde etmektir. Sonuç olarak, olumsuz duyguları gömüp mutlu bir yüz ifadesine bürünme eğiliminde olabilirsiniz ya da bir şeye üzülseniz bile her şey yolundaymış gibi davranabilirsiniz.

4- Kelimelerinizi çok dikkatli seçiyorsanız: Zihniniz, istediğiniz sonuçları elde etmenize yardımcı olacak şeyleri bulmak için çok çalışır. Örneğin, partnerinizi doğru sempati ve suçluluk karışımıyla etkilemeyi hedefleyerek istemediğiniz bir etkinlikten nasıl kaçınacağınızı zihinsel olarak prova edebilirsiniz . Onlara etkinlikten hoşlanmadığınızı dürüstçe söylemek yerine, sürüş mesafesi veya evcil hayvan bakıcısı bulmanın zorluğu gibi diğer faktörleri öne sürersiniz. Sonuç olarak partneriniz dileklerinizin ardındaki gerçeği bilmemiş oluyor.

5- Davranışlarınız kimin orada olduğuna bağlı olarak büyük ölçüde değişiryorsa: Herkes diğer insanların varlığından etkilenir ancak eylemleriniz etrafta kimin olduğuna bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Belki randevunuzda iyi bir izlenim bırakmaya çalışırken garsonlara karşı çok daha naziksiniz ya da başka biri sizi izlerken daha çok çalışıyorsunuz. Hatta birisi gelene kadar bir görevi yapmayı erteleyebilirsiniz, böylece bunu yaptığınız için "puan" kazanırsınız.

6- Sık sık başkalarını övüyorsanız: İnsanlara iltifat etmek, onların onayını almanın ve böylece kendi amacınıza yardımcı olmanın bir yolu olabilir. Belki bir işletme sahibini size indirim yapması için kandırmak için "dalkavukluk" yapıyorsunuz. Her ne kadar iltifatlar samimiymiş gibi gelse de karşınızdaki kişiden bir şey istemeseydiniz bunları söylemeyeceğinizi fark edersiniz.

7- Sık sık kırgın hissediyorsanız: Gizli manipülasyonun büyük bir dezavantajı, bunun örtülü veya açık zihinsel sözleşmelere dayanmasıdır. Davranışınız diğer kişiden bir şeyler almak için tasarlandıysa ve eğer o size uymuyorsa muhtemelen öfkeli ve kırgın hissedebilirsiniz. Farkında olmadan, duygularınızın kontrolünü, onların sizin istediğinizi yapıp yapmamalarına bağlı olarak başkalarına veriyor olabilirsiniz.

Hepimiz manipülatif olabiliriz ve herkes zaman zaman bu belirtilerin en azından bazılarını yaşar. Dahası, pek çok iş, manipüle etme yeteneğine dayanır. Ancak bu işaretlerin çoğunu kişisel ilişkilerinizde sıklıkla görüyorsanız ihtiyaçlarınızı karşılamanın başka yollarını bulmanız işinize yarayabilir.

Manipüle etmeyi nasıl bırakabilirsiniz?

İstediğimizi elde etmek ödüllendirici olduğunda, manipüle etmeyi bırakmak zor olabilir. Manipülasyon genellikle manipülatöre yararlı, başkalarına zararlı olarak görülür ancak gerçek şu ki bu durum herkese zarar verir. Dürüstlüğün eksikliği samimi bir bağ kurmanın önüne geçer ve sizi kendinize yabancılaştırır. Başkalarını sürekli olarak kendi isteğinize göre yönlendirmeye çalışmak da çok fazla iş gerektirir. Durumu ve diğer insanları kontrol etme ihtiyacına olan hakimiyetinizi gevşettiğinizde, huzur bulabilirsiniz. Bu üç adım, gizli manipülasyon alışkanlığınızı kırmanıza yardımcı olabilir.

Niyetinizi merak edin: Eylemlerinizin arkasında ne olduğunu kendinize sormaya başlayın. Sizi "iyi olmaya" veya partnerinize bir iyilik yapmaya motive eden şey nedir? Davranışınıza merak katmak, manipülasyonun incelikli biçimlerini fark etmenizi kolaylaştırır.

Eylemlerinizi neyin yönlendirdiğini keşfedin: Kişilerarası manipülasyon duygusal zekayla ilişkilidir ve bu nedenle neden manipüle ettiğinizi incelemek için duygusal zekanızı kullanın. Kendinizi yargılamadan manipülasyonunuzun arkasında ne olduğunu düşünün. Hangi ihtiyacınızı karşılamaya çalışıyorsunuz? Manipüle etmeyi nereden öğrendiniz? Sizi daha özgün olmaktan alıkoyan ne? Manipülasyonun nereden geldiğini anlamak, ilişkilerinizde size daha fazla esneklik sağlayabilir.

Daha doğrudan olmayı hedefleyin: Kendinizi manipüle etmek üzereyken yakaladığınızda, daha özgün bir seçeneğin mevcut olup olmadığına bakın. Daha basit ve doğrudan olsanız hayat nasıl olurdu? İhtiyaçlarınızı doğrudan ifade etmenin olası avantajları neler?

Referans: Seth J. Gillihan. "7 Signs That You're a Covert Manipulator". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/think-act-be/202406/7-signs-that-youre-a-covert-manipulator. (17 Haziran 2024).