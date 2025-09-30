İlişkide öz güvenli bir kadın olmak...

Gerçek öz güven, kendi değerini bilmek, neşeyle yaşamak ve ne demek istediğini açıkça söylemektir. Kendine saygı duyduğunda, açık olduğunda, eğlenceyi canlı tuttuğunda ve sınırlarını koruduğunda ilişkilerde de gerçekten kalıcı bağlar kurulabilir.

1- Kendi öz değerini bilir

Kendinden emin bir kadın ödül olduğunu bilir. Bu kibir değil – öz saygıdır. Değeri, birinin onu seçip seçmemesine bağlı değildir – kendine nasıl davrandığı ve koyduğu standartlardan gelir. Kendi öz değerini bilen kadınlar ilişkide duygusal açıdan bağımsız olurlar çünkü kendilerini iyi hissetmek için sürekli bir onaya ihtiyaç duymazlar. “Beni seviyor mu?” yerine, “Benim için gerçekten iyi mi?” diye sorarlar. Bu küçük bir fark değil, güç dengesini tamamen değiştirir. Gerçek değer içeriden gelir. Başkalarının ilgisi, kişinin değeri ne artırır ne azaltır.

İlginizi çekebilir: Kendi ihtiyaçlarınıza nasıl öncelik verirsiniz?

2- Duygusal olarak olgundur

Özgüven, her şeyin yolunda olduğunu göstermek değil – gerçek olmaktır. Maskeler takmaz, “cool girl” rolüne girmez. Bu durum ilişkiler açısından ferahlatıcıdır üstelik hayranlık uyandırır. İhtiyaçlar açıkça belirtilir ve işler kolaylaşır. "Havalı kız" taklidini veya mükemmellik maskesini bırakmak, gerçek bir bağa alan açar. Gerçek özgüven, birinin istediğini düşündüğünüz kişi olmaya çalışmaktan çok daha çekicidir.

3- Pozitif enerji yayar

Gençlik enerjisi yaşla ilgili değildir, bakış açısıyla ilgilidir. 20’lerinde hayata küsmüş olabilirsin ya da 70’lerinde merak ve canlılık saçabilirsiniz. Bu enerji gerginliğini azaltır, kişiye ve hayatındakilere kendini güvende hissettirir. İlişkide ise buluşmalar ağır bir yük olmaktan çıkar, eğlenceli ve unutulmaz hale gelir. Biraz spontane olabilmek, mizahı kullanmak kendine güvenen kadınların olmazsa olmazıdır. Neşeli ve keyifli bir bakış açısı, kimyayı canlı tutar; özgüveni gösterir, doğallığı artırır ve günlük anları unutulmaz kılar.

Referanslar

Saul McLeod. “3 Confident Female Mindsets That Drive Guys Wild”. Şuradan alındı: https://www.simplypsychology.org/3-confident-female-mindsets-that-drive-guys-wild.html (29.09.2025)

İlginizi çekebilir: Özgüveni geliştirmenin yolları nelerdir?