Güncel

En eğlenceli yeni yıl mesajları

Sevgiliye, arkadaşa, tüm sevilenlere... En güzel yeni yıl mesajlarını ve anlamlı yılbaşı dileklerini sizin için derledik.

En eğlenceli yeni yıl mesajları
Giriş: 31 Aralık 2024, Salı 17:00
Güncelleme: 31 Aralık 2024, Salı 17:00
1

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar!  

 

2

Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Barış ve huzur ile gelecek nice yıllara! 

 

3

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgi, evinden sağlık eksik olmasın mutlu yıllar.

 

4

Acısıyla, tatlısıyla bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum! 

 

5

Yeni yılın dolu dolu ve içten gülümsemelerle başlaması dileğiyle mutlu yıllar..

6

Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Mutluluk ve başarı dilerim…

7

Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan, arkadaşlarına güven, sevgine sarıl… Yeni yıl tüm kapıları açacaktır…

8

Bu yılbaşı sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızın aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

9

Hayatın olduğu yerde umut da vardır. Yeni yılda tüm ümitler ve başarılar seninle olsun.

10

Hiç yanlış yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. Bu yıl yanlışların az, başarıların çok olsun...

11

Hedefsiz büyük şeyler yapılamaz. Bu yılda tüm hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..

12

Bu yılın hepimize mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle…

13

Kardeşlik ve huzur eksik olmasın hanenden yeni yılda da... Mutlu yıllar!

14

Bu yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar.

15

Yeni yılının sizlere yalnızca güzellikler yaşatmasını dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun.

16

Sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini dilerim…  

17

Gönlün neyin özlemini çekiyorsa yeni yıl sana onu getirsin diye dilerim... Mutlu yıllar!

18

Acılar ve kederler biten yılda kalsın, mutluluk ve sevinçler yeni yılda su gibi aksın!

19

Yüreğinden aşk, cüzdanından para, hayatından dostluk, evinden sağlık eksik olmasın!

