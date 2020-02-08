Arkadaşlığın faydalarını bilim onaylıyor

Arkadaşlarla zaman geçirmeyi herkes sever... İyi dostların faydalarını artık bilimsel araştırmalar da onaylıyor!

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Arkadaşlık ömrü uzatır!

Hayat arkadaşlarla güzel! Ailemizde ya da iş arkadaşlarımızda bulamadığımız yakınlığı bulduğumuz dostlarımız; hayatı yalnızca daha eğlenceli kılmıyor, sağlığımızı da iyileştiriyor. Northwestern Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, arkadaşlarla zaman geçirmenin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre arkadaşlar, beynimizi güçlendirerek psikolojik ve fiziksel sağlığımızı da oldukça olumlu etkiliyor.

 

Araştırma, kendisinden 20-30 yaş genç olan kişilere kıyasla hafızası daha iyi olan, iyi anılara sahip ve 80 yaş üzerindeki SuperAgers (Süper Yaşlılar) olarak adlandırılan kişilere odaklandı. Araştırmaya katılan 31 Süper Yaşlı, ortalama bilişsel yetilere sahip aynı yaşlardaki 19 kişi ile karşılaştırıldı. İki gruptan da kişisel gelişimleri, yaşam amaçları ve insanlarla ilişkileri hakkında sorular içeren 42 soruluk bir anketi doldurmaları istendi.

 

Araştırma sonuçlarına göre yaşamı boyunca iyi arkadaşlara sahip olmuş ve çevresindekilerle pozitif ilişkiler geliştirmiş olan kişilerin bilişsel yeteneklerinin, diğerlerine göre gözle görülür biçimde daha iyi olduğu ortaya çıktı.

 

Ruh sağlığımız için sağlıklı ilişkiler kurmanın önemini biliyoruz ancak bu yeni araştırma, iyi arkadaşlığın fiziksel sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini de kanıtlamış oldu. Hayatı boyunca iyi ilişkilere sahip olmuş insanlarda bilişsel gerileme, kognitif bozukluk ve hatta bunama belirtileri bile önemli ölçüce az görülüyor.

 

İyi arkadaşların faydaları:

 

  • Yalnızlık hissini azaltarak veya engelleyerek psikolojik sağlığı olumlu etkiler.

 

  • Özellikle zor zamanlarla baş etmeyi kolaylaştırarak hayattaki olumsuz deneyimlerin sağlığımızı da olumsuz etkilemesini engeller.

 

  • Güvendiğimiz insanlarla deneyimlerimizi paylaşmak ve onların fikirlerini almak, özgüvenimizi artırdığı gibi karar verme mekanizmalarımızın da iyileşmesini sağlar.

 

  • İyi arkadaşlıklar, uzun vadede yaşlılığa bağlı görülen bunama, kognitif bozukluk gibi çeşitli nörolojik bozuklukların engellenmesini sağlar.

 

ARKADAŞLIK SAĞLIĞI NASIL ETKİLER?

 

Arkadaşlarla çekilebilecek en ilginç fotoğraflar

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