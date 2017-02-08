Aşkı taze tutmak için ayda beş saat yetiyor

Çiftlerin günde iki ile 20 dakika arası değişen aralıklarla, haftada toplam beş saat ayırarak ilişkilerini yenileyebileceğini biliyor musunuz?

Monotonlaşan ilişkiniz için olumlu bir şeyler yapmak istiyorsanız bilimsel gerçeklere dayanan önerileri göz önünde bulundurabilirsiniz. Hafta 168 saat. Sevdiğiniz kişi ile mutlu bir birliktelik için harcamanız gereken zaman ise yalnızca beş saat. DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Psikolog Zeynep Zat, aşkı canlı tutacak egzersizleri sizler için derledi.

Evlilikleri durağan ya da kötüye giden çiftlerle iyi gidenleri ayıran noktaları bulmak için yapılan bir araştırmaya göre eşler romantik akşam yemeği yiyerek ya da pahalı hediyelerle aşklarını canlandıramıyor. Günlük yaşamda partnerleri ile kısa da olsa beraber zaman geçirenler mutluluğu yakalıyor. Aynı araştırmaya göre; haftada toplam beş saat süren bu aktiviteleri bir rutine oturtan ilişkilerinde mutluluk oranı giderek artıyor.

BİR İLİŞKİDEN BEKLEMENİZ GEREKENLER İster bir ilişki içerisinde olun... İLİŞKİLER HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ 5 ŞAŞIRTICI GERÇEK İlişkiler hakkında bilinmeyenler...

Hollywood, aşk, tutku ve sevgi kavramlarımızı fena halde çarpıtmıştı. Humphrey Bogart’ın gözü yaşlı Ingrid Bergman’ı kollarının arasına alışını seyretmek yüreğimizi hoplatıyor; ancak gerçek yaşamda işler farklı yürüdüğünde de hayal kırıklığına uğrayıp bir türlü doğruyu bulamadığımıza inanıyorduk. Lakin kadınlar için de erkekler için de bugün mutlu birliktelik için günlük yaşamda olanlar bambaşka.

Çiftler ilişkilerindeki problemli noktaları hayatlarından çıkartarak yerine sevginin iyileştirici gücünden yararlanabilecekleri pratik püf noktalarını koyabilir.

Sevgililer Günü öncesi sorunlu ilişkiler için aşkı canlı tutacak egzersizler…

Beğendiklerini dile getirme ve takdir: Tanışma hikâyeleri sorulduğunda bazı çiftlerin yüzlerinin aydınlandığını görürüz. Çiftlerin bazen karşılıklı öfkeleri, kırgınlıkları hatta içten içe düşmanlıkları olsa da içlerinde hala ‘sevgi ve hayranlık sistemi’ olarak adlandırdığımız şeylerin izi görülür. Bu da her iki eşin de kendisini diğerinin sevgi ve saygısına değer olduğuna dair temel bir duyguyu koruduğu anlamına gelir. Maalesef sevgi ve hayranlık kırılgandır. Bazen çiftler kendilerini birbirilerinin kişilikleri ya da davranışlarındaki kusurlarını eleştirmeye kaptırabilirler. Ancak hor görmenin panzehri sevgi ve hayranlıktır. Partnerinize duyduğunuz saygı, ona öfkenizi ya da kırgınlığınızı dile getirirken tatsız davranışlarda bulunmanızı engeller. Sevgi ve hayranlığı canlandırmak ya da arttırmak hiç de karmaşık değildir. Partneriniz ile onu neden sevdiğiniz üzerine bir konuşma yaparak başlayabilirsiniz. Bir çiftin birbirine verebileceği en büyük armağan tanındığını ve anlaşıldığını hissetme keyfidir. Oynayarak eğlenirken birbirini daha iyi tanıma çalışmaları yapılabilir. Kendinizi ve birbirinizi tanımak bir ilk adımdır, buradan edinilen bilgilerle birbirinize olan sevginizi ve birbirinizin beğendiğiniz özelliklerini söyleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, her gün partnerinize duyduğunuz gerçek sevgi ve takdiri iletmenin bir yolunu bulun.

Süre: Günde 5 dakika*7 iş günü

Toplam: 35 dakika

**

GİDEN AŞKI TELEPATİYLE GERİ DÖNDÜREBİLİRSİN Ayrılık acısı çekenlere müjde! G... AŞKIN ABC’Sİ - AŞKIN ÖMRÜ GERÇEKTEN 3 YIL MI? Aşka dair bilmeniz gereken şeyle...

Şefkat: Uzaklaşmak yerine birbirine yakınlaşan eşler duygusal banka hesabına yatırım yapar. İşler zorlaşıp, çatışmalar arttığında bu birikim tampon görevi görür. Günlük yaşamın sıkıntı ve telaşesi içinde partnerinize kendisine değer verdiğinizi bildirmeniz kıymetlidir. Örneğin, “İşlerin yoğunluğu yüzünden yakın arkadaşlarımı çoktandır ihmal ettim” diye yakınan partnerinize “Önceliklerini belirleyemeyen sensin.” demek yerine çözümün bir parçası olmaya gönüllü olduğunuzu göstermek için “Hafta sonu hep beraber bir plan yapmayı ister misin?” diyebilmek uzaklaşmak yerine yakınlaşmayı seçmek olacaktır. Birlikte olduğunuz zamanlarda birbiriniz ile fiziksel ve duygusal temas halinde olun. Bunu gün boyu biriken önemsiz tedirginliklerden kurtulmanın bir yolu olarak da düşünün.

Süre: Günde 5 dakika*7 iş günü

Toplam: 35 dakika

**

Ayrılıklar: Sabah güne başlamadan önce, o gün neler yapacağınızı partneriniz ile paylaşın, onun yapacaklarını da öğrenin. İşe gitmesi, dişçi randevusu, eski dostlarla bir araya gelmesi gibi… Bunu karşı tarafı sorgulamak ya da birbirine hesap vermekten öte, gün başlamadan önce kendisini planlarınızdan onu haberdar etmek için yaptığınızı unutmamalısınız.

Süre: Günde 2 dakika*5 iş günü

Toplam: 10 dakika

**

AŞIKLARIN FOTOĞRAFLARI Bu fotoğraflara baktıkça burnunu... ROMANTİK ŞEHİRLER Aşk her yerde güzel ancak bu şeh...

Günün sonunda: Çiftler birbirinin duygusal ihtiyaçlarını çoğu zaman kötü niyetle değil, düşüncesizlik yüzünden göz ardı eder. Bu sıradan zamanların öneminin farkına varmak birbirine yaklaşmanın ilk adımıdır. Ayrıca sevginin kalıcılığının da işaretçisidir. Sadece günlük etkileşimleri hafife almamalarını gerektiğini anlamak bile, birçok çiftin ilişkisinde fark yaratır. İş çıkışlarında, yöneticinizle, iş arkadaşlarınızla o gün içinde yaşadığınız sorunlar yüzünden ya da bir türlü bitmeyen işlerden bunalmış olmanız muhtemel. Eve tüm işi getirmek ne kadar sağlıksız olsa da, aklınızdaki bu sorunları evin kapısından girerken bir anda bırakabilmek de öyle kolay olmuyor. Bunun için günü noktalarken partnerinizle mutlaka stresi azaltan bir konuşma yapın.

Süre: Günde 20 dakika*5 iş günü

Toplam: 1 saat 40 dakika

**

Haftalık buluşma: Birbirine destek olmanın bile ilişkinin gücüne ve tutkusuna iki haftalık bir tatile çıkmaktan çok daha fazla katkıda bulunacağını aklınızdan çıkarmayın. Sadece ikinize ait olan iki saati sohbet ederek geçirmek de bağlı kalmanın gevşetici, alçak basınçlı bir yolu olabilir. Bu konuşmada hafta içinde yaşadığınız bir tartışmayı da sağduyunuzu kaybetmeden irdelemeniz mümkün.

Süre: Günde 2 saat*1 gün

Toplam: 2 saat

Genel Toplam: 5 saat

Savaşma seviş!