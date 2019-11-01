Birbirini seven çiftler bunları yapıyor

Onunla hayat daha eğlenceli, daha sevgi dolu, üstelik birçok şey birlikte yapınca artık daha kolay!
İlişkiniz ilerledikçe, birlikte duş almaya başlarsınız. Birbirinizin sırtını keseler ve hatta birbirinizin saçlarını şampuanlarsınız. Birbirinizin ayaklarını keselemekte bile sakınca görmezsiniz.
İkiniz de aynı diziyi izliyor (belki biriniz işte, diğeriniz ise evdeyken) ve birbirinize mesaj atıyor olacaksınız – sevgilinizin izlediğinden emin olmak için.
Hangi çift, yatakta tarafını belirlemez ki? Çiftler, sevgililerinin kaliteli bir gece uykusu için ihtiyaçlarını anlarlar. Uzunluğun bununla hiçbir ilgisi yoktur. Küçük bedeniniz, koca bir erkek kütlesini yatağın bir ucuna hapsettiğinde, artık fizik kurallarının bir anlamı kalmamıştır!
Sarılırken uyuyakaldığınızda, gecenin bir yarısında sevgilinizin gizlice kolunu çektiği ya da ikinizin birden uyanıp hareket ettiğiniz bir noktaya mutlaka ulaşılır; ama uzaklaştığınızda bile, mutlaka bir-iki bacağınız birbirinize değiyordur. Bu hareket, sizi ve size sarılmayı sevdiğinin göstergesidir; tüm gece boyunca istemek, biraz düşüncesizce olurdu.
Erkek nerede ve ne yemek istediğimizi sorduğunda, ‘fark etmez’ demeyi bırakmamız gerekiyor. Erkeğiniz bunun bir yalan olduğunu biliyor! Ne seçeceğinizi çoğunlukla ZATEN biliyor; ama bir ihtimal canınız değişik bir şeyler çekiyorsa, son kararı veremeyecek. Ve şu ya da bu yere gideceğinizi söylediğinde, yalnızca ne tepki vereceğinizi görmek için böyle söylüyordur.
Sizi gerçekten seviyorsa eğer, restoran seçimi alışkanlıklarınızı kolaylıkla çözecektir.
Sevgiliyi güldürmek, çok önemlidir. Mizah anlayışını anlayabilmek, gün içinde neşesini yerine getirebilmek… Bundan daha tatlı bir şey yok, değil mi? Ne yaşıyor olursa olsun, gülebilmek için size ihtiyacı olacak – ki her şeyin iyi olacağını bilebilsin!
Birlikte yaşayın ya da yaşamayın, kız ya da erkek arkadaşınızın önünde üstünüzü değiştirdiğiniz bir an mutlaka gelir. Sevgiliniz için çorap aramak, fermuarını çekmesine yardımcı olmak… Yanınızda olması oldukça yardımcıdır – özellikle de iyi görünüp görünmediğinizden emin olamadığınızda.
Adet günü. Kadınlar açısından fiziksel ve duygusal olarak ağrılı, erkekler içinse duygusal çile. İlk 3 gün bazen gerçekten de çok can sıkıcı olabilir. Erkeğiniz kendini size adamışsa eğer, bağırmalarınızı, ağlamalarınızı, hakaretlerinizi ciddiye almaz. Birkaç günlüğüne tamamen farklı bir insana dönüştüğünüzü anlar. Ve daima bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını sorar: Çikolata ister misin? Pedin var mı? Karnına masaj yapayım mı?
Baş başa dışarı çıkmak, harika bir şeydir. Giyinir, saçlarınızı yaparsınız; sevgiliniz ise tıraş olur, saçlarını düzeltir ve deri ceketinin içinde inanılmaz görünür. Peki, yemek için masaya oturduğunuzda bahsini açacağınız konular? İzlenecek yeni diziler, iş yeri dedikoduları, arkadaş dedikoduları, aile meseleleri, tatil planları vs. Sıradan şeylerin ilişki içinde değer kazanması harika bir şey.
Aşırı samimi anlar sonrası yapılan yastık muhabbeti değil söz konusu; uzun bir günün sonunda, birlikte uzanıp yaptığınız sohbetler. Birbirinize gününüzün nasıl geçtiğini ve nasıl hissettiğinizi sorarsınız. Ve birbirinizin kollarında uyuyakalırsınız.
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seni çok seviyorum bebegim dedi ve gitti baskasıyla evlendi:((((((Cevapla
evlendiği kişi benim ağla kudur :d
keşke böyle olsa ama bu kadar romantikliği, bizim hanımlarımız kaldıramıyor...Cevapla
aşk diye birşey yoktur. dengesiz hormanlar yüzünden hepsi...Cevapla
aşk bi̇r sudur i̇ç i̇ç kudur ! namik kemal
bunların hepsinin en iyisini yaşıyorsun sonra kadın "bunun daha iyisi mutlaka vardır zannedip gidiyo"Cevapla
bir kilo süt için evde inek beslenmezCevapla
aynenn
o zaman süt peşine de koşma.o i̇nek! besleyenler olmasaydi bi̇raz zor çikardin yumurtadan. kadını ineğe benzeteceğine aynaya bak önce.
aynen bro
annenlede paylaşiyormusun acaba bu düşünceleri̇ni̇.bi̇lse emi̇ni̇m ki̇ emdi̇ği̇n o bi̇r ki̇lo sütü haram ederdi̇
biz olunmamışsa eğer, hala sen ben yapılıyorsa eş değil olsa olsa ev arkadaşı olunmuştur.Cevapla
yorumlar harika :)Cevapla
bekarlık sultanlıktır diyen adamı bulsam alnından öperdim.Cevapla
Aşık olmak istiyorum güvenmek istiyorumCevapla
burdayım
zevce başka duygu uyumu başka sen hatalarını öğrenmek için mi evleneceksin evlenme daha iyi ;) başkasının hayatını hatalarınla bozma oohhooh işte bu iyiydi adamım :dCevapla
ben evleneli 3 ay oldu severek evlenmek öyle güzel ki tüm zorluklara gögüs gerin her sey bitince gerisi takır takır geliyorr...Cevapla
daha 3 aylıksın biraz zaman geçsin hele
aynen daha ci̇ci̇m aylari
2.5 yil sonra gel hele yanima kulağina bi̇şi̇ di̇yecemde
Evleninde gorun ...Cevapla
Heee hee evlen evlen eminim mutluluk da seni bekliyor durCevapla
3 hafta sonra evlececeğim inanılmaz heycan verici her şeyi berabar paylaşmak tarifsizdir eminim, büyük bir sabırsızlıkla bekliyorumm.. :)Cevapla
yakma kendini , geç kalmış sayılmazsın, vazgeç hemen
yaşasın evlilikCevapla
yaşasın aşkCevapla
sevgi yok aşk yalan.Cevapla
hadi ordan.
bekarlık sultanlıktır demişlerdi hadi ordan demiştim .şimdi harbiden sultanlıkmişCevapla
git işine
her yiğidin bir yoğurt yeyişi vardır.Cevapla
aloooooooo :d
dünya sevgisiz kalmamalıCevapla
süper
"erkeğiniz kendini size adamışsa eğer, bağırmalarınızı, ağlamalarınızı, hakaretlerinizi ciddiye almaz." ahaha, bu ne ya?Cevapla
malum günde bayanlar sinirli olur,gereksiz yere hem de .karin ağrisi yüzünden de ağlayabilirler.anladin mi?
KatiliyorummCevapla
ilk misafir yorumu yazan birey, zaten yukarıdaki yazıda aynı olunmalı diye bir söylem değil paylaşım söz konusu, zevc ile de gerçekleştirilebilir eylemlerdir bunlar.Cevapla
muhtemelen bunu yazan cicim aylarında bir hanım kardeşimiz. benim ile aynı şeyi düşünen biriyle evli olmak istemem. karı-koca birbirinin artılarını ve eksikerini tamamlar. asla çift değildir karı-koca zevc dir.Cevapla
birincisi yazıyı okuyup anladığından emin değilim de neye karşı çıkıp ders veriyorsunuz acaba? yukarıdaki yazı zaten zevc ile de paylaşım yapılacak duygular ve eylemler içeriyor!
zevce başka duygu uyumu başka sen hatalarını öğrenmek için mi evleneceksin evlenme daha iyi ;) başkasının hayatını hatalarınla bozma
asfafaCevapla
evlenmekmii hayatımın hatası