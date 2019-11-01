Birbirini seven çiftlerin yaptığı 10 şey

Sevgiliyle birlikte en alışılagelmiş ve sıradan şeyler bile özel bir keyif almanızı verir, bambaşka bir öneme kavuşurlar.

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Birbirini seven çiftler bunları yapıyor

Onunla hayat daha eğlenceli, daha sevgi dolu, üstelik birçok şey birlikte yapınca artık daha kolay!

 

1- Duşu paylaşmak

İlişkiniz ilerledikçe, birlikte duş almaya başlarsınız. Birbirinizin sırtını keseler ve hatta birbirinizin saçlarını şampuanlarsınız. Birbirinizin ayaklarını keselemekte bile sakınca görmezsiniz.

 

2- Farklı yerlerdeyken aynı diziyi izlemek

İkiniz de aynı diziyi izliyor (belki biriniz işte, diğeriniz ise evdeyken) ve birbirinize mesaj atıyor olacaksınız – sevgilinizin izlediğinden emin olmak için.

 

3- Yatakta belli yerleri, belli pozisyonlarla işgal etmek

Hangi çift, yatakta tarafını belirlemez ki? Çiftler, sevgililerinin kaliteli bir gece uykusu için ihtiyaçlarını anlarlar. Uzunluğun bununla hiçbir ilgisi yoktur. Küçük bedeniniz, koca bir erkek kütlesini yatağın bir ucuna hapsettiğinde, artık fizik kurallarının bir anlamı kalmamıştır!

 

4- Sarılmak

Sarılırken uyuyakaldığınızda, gecenin bir yarısında sevgilinizin gizlice kolunu çektiği ya da ikinizin birden uyanıp hareket ettiğiniz bir noktaya mutlaka ulaşılır; ama uzaklaştığınızda bile, mutlaka bir-iki bacağınız birbirinize değiyordur. Bu hareket, sizi ve size sarılmayı sevdiğinin göstergesidir; tüm gece boyunca istemek, biraz düşüncesizce olurdu.

 

SARILMANIN FAYDALARI NELERDİR?

 

5- Nerede ve ne yiyeceğinizi seçmek

Erkek nerede ve ne yemek istediğimizi sorduğunda, ‘fark etmez’ demeyi bırakmamız gerekiyor. Erkeğiniz bunun bir yalan olduğunu biliyor! Ne seçeceğinizi çoğunlukla ZATEN biliyor; ama bir ihtimal canınız değişik bir şeyler çekiyorsa, son kararı veremeyecek. Ve şu ya da bu yere gideceğinizi söylediğinde, yalnızca ne tepki vereceğinizi görmek için böyle söylüyordur.

Sizi gerçekten seviyorsa eğer, restoran seçimi alışkanlıklarınızı kolaylıkla çözecektir.

 

6- Birbirinizi güldürmek

Sevgiliyi güldürmek, çok önemlidir. Mizah anlayışını anlayabilmek, gün içinde neşesini yerine getirebilmek… Bundan daha tatlı bir şey yok, değil mi? Ne yaşıyor olursa olsun, gülebilmek için size ihtiyacı olacak – ki her şeyin iyi olacağını bilebilsin!

 

7- Birbirinizin yanında kıyafet değiştirmek

Birlikte yaşayın ya da yaşamayın, kız ya da erkek arkadaşınızın önünde üstünüzü değiştirdiğiniz bir an mutlaka gelir. Sevgiliniz için çorap aramak, fermuarını çekmesine yardımcı olmak… Yanınızda olması oldukça yardımcıdır – özellikle de iyi görünüp görünmediğinizden emin olamadığınızda.

 

8- Malum günleri hoş görmek

Adet günü. Kadınlar açısından fiziksel ve duygusal olarak ağrılı, erkekler içinse duygusal çile. İlk 3 gün bazen gerçekten de çok can sıkıcı olabilir. Erkeğiniz kendini size adamışsa eğer, bağırmalarınızı, ağlamalarınızı, hakaretlerinizi ciddiye almaz. Birkaç günlüğüne tamamen farklı bir insana dönüştüğünüzü anlar. Ve daima bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını sorar: Çikolata ister misin? Pedin var mı? Karnına masaj yapayım mı?

 

9- Dışarı çıktığınızda iyi konular seçmek

Baş başa dışarı çıkmak, harika bir şeydir. Giyinir, saçlarınızı yaparsınız; sevgiliniz ise tıraş olur, saçlarını düzeltir ve deri ceketinin içinde inanılmaz görünür. Peki, yemek için masaya oturduğunuzda bahsini açacağınız konular? İzlenecek yeni diziler, iş yeri dedikoduları, arkadaş dedikoduları, aile meseleleri, tatil planları vs. Sıradan şeylerin ilişki içinde değer kazanması harika bir şey.

 

10- Yastık muhabbeti yapmak

Aşırı samimi anlar sonrası yapılan yastık muhabbeti değil söz konusu; uzun bir günün sonunda, birlikte uzanıp yaptığınız sohbetler. Birbirinize gününüzün nasıl geçtiğini ve nasıl hissettiğinizi sorarsınız. Ve birbirinizin kollarında uyuyakalırsınız. 

 

 

Sevgilinizin duymak isteyeceği 10 söz
+10
"Sana güveniyorum" İlişkilerin güven üstüne kurulu olduğunun hepimiz farkındayız. Partnerinize ne kadar güvenirseniz güvenin bunu ona belli etmezseniz kendisini yetersiz hissedebilir. Bunu ona sözlü olarak ifade etmeseniz bile kararlarına ve seçimlerine güvendiğinizi hareketlerinizle mutlaka belli etmelisiniz.

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Yorumlar
44
Onay Bekleyenler
8
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    24 Eylül 2018 Pazartesi 10:02

    seni çok seviyorum bebegim dedi ve gitti baskasıyla evlendi:((((((

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  • Misafir
     
    07 Mayıs 2019 Salı 13:55

    evlendiği kişi benim ağla kudur :d

  • Misafir
     
    23 Eylül 2018 Pazar 12:24

    keşke böyle olsa ama bu kadar romantikliği, bizim hanımlarımız kaldıramıyor...

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  • Misafir
     
    22 Eylül 2018 Cumartesi 20:45

    aşk diye birşey yoktur. dengesiz hormanlar yüzünden hepsi...

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  • Misafir
     
    07 Mayıs 2019 Salı 13:56

    aşk bi̇r sudur i̇ç i̇ç kudur ! namik kemal

  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 17:25

    bunların hepsinin en iyisini yaşıyorsun sonra kadın "bunun daha iyisi mutlaka vardır zannedip gidiyo"

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  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 12:56

    bir kilo süt için evde inek beslenmez

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  • Misafir
     
    22 Eylül 2018 Cumartesi 14:26

    aynenn

  • Misafir
     
    22 Eylül 2018 Cumartesi 17:03

    o zaman süt peşine de koşma.o i̇nek! besleyenler olmasaydi bi̇raz zor çikardin yumurtadan. kadını ineğe benzeteceğine aynaya bak önce.

  • Misafir
     
    23 Eylül 2018 Pazar 22:44

    aynen bro

  • Misafir
     
    25 Eylül 2018 Salı 13:38

    annenlede paylaşiyormusun acaba bu düşünceleri̇ni̇.bi̇lse emi̇ni̇m ki̇ emdi̇ği̇n o bi̇r ki̇lo sütü haram ederdi̇

  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 12:38

    biz olunmamışsa eğer, hala sen ben yapılıyorsa eş değil olsa olsa ev arkadaşı olunmuştur.

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 10:28

    yorumlar harika :)

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 10:04

    bekarlık sultanlıktır diyen adamı bulsam alnından öperdim.

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 09:46

    Aşık olmak istiyorum güvenmek istiyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Nisan 2019 Salı 18:36

    burdayım

  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 08:41

    zevce başka duygu uyumu başka sen hatalarını öğrenmek için mi evleneceksin evlenme daha iyi ;) başkasının hayatını hatalarınla bozma oohhooh işte bu iyiydi adamım :d

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  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 08:14

    ben evleneli 3 ay oldu severek evlenmek öyle güzel ki tüm zorluklara gögüs gerin her sey bitince gerisi takır takır geliyorr...

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  • Misafir
     
    22 Eylül 2018 Cumartesi 14:27

    daha 3 aylıksın biraz zaman geçsin hele

  • Misafir
     
    25 Eylül 2018 Salı 15:43

    aynen daha ci̇ci̇m aylari

  • Misafir
     
    12 Ekim 2018 Cuma 22:25

    2.5 yil sonra gel hele yanima kulağina bi̇şi̇ di̇yecemde

  • Misafir
     
    20 Eylül 2018 Perşembe 23:34

    Evleninde gorun ...

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Eylül 2018 Perşembe 21:23

    Heee hee evlen evlen eminim mutluluk da seni bekliyor dur

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Eylül 2018 Perşembe 16:18

    3 hafta sonra evlececeğim inanılmaz heycan verici her şeyi berabar paylaşmak tarifsizdir eminim, büyük bir sabırsızlıkla bekliyorumm.. :)

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  • Misafir
     
    06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:21

    yakma kendini , geç kalmış sayılmazsın, vazgeç hemen

  • Misafir
     
    20 Eylül 2018 Perşembe 14:43

    yaşasın evlilik

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Eylül 2018 Perşembe 14:42

    yaşasın aşk

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Eylül 2018 Perşembe 14:25

    sevgi yok aşk yalan.

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 09:18

    hadi ordan.

  • Misafir
     
    20 Eylül 2018 Perşembe 14:15

    bekarlık sultanlıktır demişlerdi hadi ordan demiştim .şimdi harbiden sultanlıkmiş

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 09:19

    git işine

  • Misafir
     
    14 Haziran 2017 Çarşamba 12:58

    her yiğidin bir yoğurt yeyişi vardır.

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:42

    aloooooooo :d

  • Misafir
     
    14 Ağustos 2016 Pazar 08:12

    dünya sevgisiz kalmamalı

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 09:19

    süper

  • Misafir
     
    14 Ağustos 2016 Pazar 07:57

    "erkeğiniz kendini size adamışsa eğer, bağırmalarınızı, ağlamalarınızı, hakaretlerinizi ciddiye almaz." ahaha, bu ne ya?

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  • Misafir
     
    27 Aralık 2016 Salı 12:25

    malum günde bayanlar sinirli olur,gereksiz yere hem de .karin ağrisi yüzünden de ağlayabilirler.anladin mi?

  • Misafir
     
    09 Ağustos 2016 Salı 03:24

    Katiliyorumm

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Temmuz 2016 Pazartesi 16:06

    ilk misafir yorumu yazan birey, zaten yukarıdaki yazıda aynı olunmalı diye bir söylem değil paylaşım söz konusu, zevc ile de gerçekleştirilebilir eylemlerdir bunlar.

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  • Misafir
     
    25 Temmuz 2016 Pazartesi 15:14

    muhtemelen bunu yazan cicim aylarında bir hanım kardeşimiz. benim ile aynı şeyi düşünen biriyle evli olmak istemem. karı-koca birbirinin artılarını ve eksikerini tamamlar. asla çift değildir karı-koca zevc dir.

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  • Misafir
     
    25 Temmuz 2016 Pazartesi 16:11

    birincisi yazıyı okuyup anladığından emin değilim de neye karşı çıkıp ders veriyorsunuz acaba? yukarıdaki yazı zaten zevc ile de paylaşım yapılacak duygular ve eylemler içeriyor!

  • Misafir
     
    14 Ağustos 2016 Pazar 00:02

    zevce başka duygu uyumu başka sen hatalarını öğrenmek için mi evleneceksin evlenme daha iyi ;) başkasının hayatını hatalarınla bozma

  • Misafir
     
    25 Temmuz 2016 Pazartesi 13:02

    asfafa

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Eylül 2018 Cuma 13:12

    evlenmekmii hayatımın hatası


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