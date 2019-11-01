Birbirini seven çiftler bunları yapıyor

Birbirini seven çiftlerin yaptığı 10 şey

Sevgiliyle birlikte en alışılagelmiş ve sıradan şeyler bile özel bir keyif almanızı verir, bambaşka bir öneme kavuşurlar.

Onunla hayat daha eğlenceli, daha sevgi dolu, üstelik birçok şey birlikte yapınca artık daha kolay!

1- Duşu paylaşmak

İlişkiniz ilerledikçe, birlikte duş almaya başlarsınız. Birbirinizin sırtını keseler ve hatta birbirinizin saçlarını şampuanlarsınız. Birbirinizin ayaklarını keselemekte bile sakınca görmezsiniz.

2- Farklı yerlerdeyken aynı diziyi izlemek

İkiniz de aynı diziyi izliyor (belki biriniz işte, diğeriniz ise evdeyken) ve birbirinize mesaj atıyor olacaksınız – sevgilinizin izlediğinden emin olmak için.

3- Yatakta belli yerleri, belli pozisyonlarla işgal etmek

Hangi çift, yatakta tarafını belirlemez ki? Çiftler, sevgililerinin kaliteli bir gece uykusu için ihtiyaçlarını anlarlar. Uzunluğun bununla hiçbir ilgisi yoktur. Küçük bedeniniz, koca bir erkek kütlesini yatağın bir ucuna hapsettiğinde, artık fizik kurallarının bir anlamı kalmamıştır!

4- Sarılmak

Sarılırken uyuyakaldığınızda, gecenin bir yarısında sevgilinizin gizlice kolunu çektiği ya da ikinizin birden uyanıp hareket ettiğiniz bir noktaya mutlaka ulaşılır; ama uzaklaştığınızda bile, mutlaka bir-iki bacağınız birbirinize değiyordur. Bu hareket, sizi ve size sarılmayı sevdiğinin göstergesidir; tüm gece boyunca istemek, biraz düşüncesizce olurdu.

5- Nerede ve ne yiyeceğinizi seçmek

Erkek nerede ve ne yemek istediğimizi sorduğunda, ‘fark etmez’ demeyi bırakmamız gerekiyor. Erkeğiniz bunun bir yalan olduğunu biliyor! Ne seçeceğinizi çoğunlukla ZATEN biliyor; ama bir ihtimal canınız değişik bir şeyler çekiyorsa, son kararı veremeyecek. Ve şu ya da bu yere gideceğinizi söylediğinde, yalnızca ne tepki vereceğinizi görmek için böyle söylüyordur.

Sizi gerçekten seviyorsa eğer, restoran seçimi alışkanlıklarınızı kolaylıkla çözecektir.

6- Birbirinizi güldürmek

Sevgiliyi güldürmek, çok önemlidir. Mizah anlayışını anlayabilmek, gün içinde neşesini yerine getirebilmek… Bundan daha tatlı bir şey yok, değil mi? Ne yaşıyor olursa olsun, gülebilmek için size ihtiyacı olacak – ki her şeyin iyi olacağını bilebilsin!

7- Birbirinizin yanında kıyafet değiştirmek

Birlikte yaşayın ya da yaşamayın, kız ya da erkek arkadaşınızın önünde üstünüzü değiştirdiğiniz bir an mutlaka gelir. Sevgiliniz için çorap aramak, fermuarını çekmesine yardımcı olmak… Yanınızda olması oldukça yardımcıdır – özellikle de iyi görünüp görünmediğinizden emin olamadığınızda.

8- Malum günleri hoş görmek

Adet günü. Kadınlar açısından fiziksel ve duygusal olarak ağrılı, erkekler içinse duygusal çile. İlk 3 gün bazen gerçekten de çok can sıkıcı olabilir. Erkeğiniz kendini size adamışsa eğer, bağırmalarınızı, ağlamalarınızı, hakaretlerinizi ciddiye almaz. Birkaç günlüğüne tamamen farklı bir insana dönüştüğünüzü anlar. Ve daima bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını sorar: Çikolata ister misin? Pedin var mı? Karnına masaj yapayım mı?

9- Dışarı çıktığınızda iyi konular seçmek

Baş başa dışarı çıkmak, harika bir şeydir. Giyinir, saçlarınızı yaparsınız; sevgiliniz ise tıraş olur, saçlarını düzeltir ve deri ceketinin içinde inanılmaz görünür. Peki, yemek için masaya oturduğunuzda bahsini açacağınız konular? İzlenecek yeni diziler, iş yeri dedikoduları, arkadaş dedikoduları, aile meseleleri, tatil planları vs. Sıradan şeylerin ilişki içinde değer kazanması harika bir şey.

10- Yastık muhabbeti yapmak

Aşırı samimi anlar sonrası yapılan yastık muhabbeti değil söz konusu; uzun bir günün sonunda, birlikte uzanıp yaptığınız sohbetler. Birbirinize gününüzün nasıl geçtiğini ve nasıl hissettiğinizi sorarsınız. Ve birbirinizin kollarında uyuyakalırsınız.

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