Erkeklerin ayrılığa verdiği tepkiler

Erkek ve kadınların ayrılığa verdiği tepkiler aynı değildir. Peki erkekler ayrılığa nasıl tepki verir?

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Erkeklerin ayrılığa verdiği tepkiler

Bir ayrılığın etkisinin şiddeti sadece ilişkinin doğasına değil, aynı zamanda söz konusu kişinin kişiliğine ve duygusal tarihine de bağlıdır.Yine de erkek ve kadınların bu zor durumda verdikleri tepkiler dramatik şekilde farklı karakteristik özellikler taşır. Bazı tipik erkek tepkileri, erkek davranışları ve erkek ruhunun etkilerini gösterir.

 

İvedi inkar

Başarısızlığa uğramış bir ilişkinin acısı, erkeklerde genellikle kaçış dürtüsünü tetikler. Mutsuzluklarını, özellikle de eski sevgililerinden, gizlemek için iyi zaman geçirme arayışlarına girerler. Yapılan bir araştırmada, erkeklerin yüzde 26’sının ayrılıktan sonra bir mekanizma olarak, erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkıp, sarhoş olduğu ortaya çıktı. Bu ayrılığın ani bir etkisi olarak inkar ve duygusal sertleşmeye yöneldiklerini gösteriyor.

 

Duygusal destek kaybı

Araştırma ayrıca, artık samimi duygularını paylaşacak romantik bir partnere sahip olmadıklarında, çoğu erkeğin duygusal sağlığını kaybettiğini gösteriyor. Aile bireyleri ve yakın arkadaşlarına duygusal ifadelerde bulunmaktan çekinmeyen kadınların aksine, erkekler duygusal destek için dişi bir partnere daha çok güveniyorlar. Yani erkekler anlamlı bir ilişkinin bitmesinin ardından duygularını paylaşmakta zorluk çekiyor.

 

Özgürlük beklentisi

Ayrılıklar genellikle erkekler için hayatlarında yeni kadınlara sahip olma umudunu tetikler ve heyecan uyandırır. Geleceğe dair bu beklenti üzerindeki idealizm, erkeklerin zaman kaybetmeden flört etmeye başlamasına neden olur. Ancak, bu coşku bazen hayal kırıklığına ve aydınlanmaya sebep olur çünkü eski sevgilisi ile yaşadığı rahatlığı yakalamak için harcaması gereken zaman ve eforun farkına varacaktır.

 

Agresif tepkiler

Agresif ve kıskanç davranışlar, ayrılığa dair evrensel gerçekler olsa da bazı erkekler saldırgan bir tutum benimseyerek, bu zor duruma cevap arar. Bazı psikologlar, bu saldırgan rolü, modern toplumsal normlar tarafından benimsenenerkek davranışı olarak görse de bir erkeğin doğasının genetik bir bileşeni olarak da ortaya çıkabilir.

 

AYRILIK SÜRECİNDE SOSYAL MEDYADA NELERE DİKKAT ETMELİ?

 

Türk erkeğinin ayrılık klişeleri
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Dikkat! Bu gerçekleri sıralamaktaki amaç, evlenmeme hakkını kullanan erkeği karalamak değildir. Tek gaye, gerçek duygularını ifade etmek yerine yalan söyleyen, bu yalanları da yüzüne gözüne bulaştıran erkeği en azından biraz yaratıcı olmaya davet etmektir. 

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