Alaycı insanlar daha mı zeki?

Bazen sinir ederler, bazen de her şeyi kolaylaştırırlar. Çevrenizde her şeyle bolca alay eden birileri varsa ne demek istediğimizi anlayacaksınız!

Alaycı insanlar daha mı zeki?
İlişki
19 Ocak 2021 Salı

Alaycı olmak bir tercih mi, yaşam biçimi mi?


Bazı insanlar alaycı olmayı tercih eder çünkü birisini dövmek tutuklanmakla sonuçlanabilir. Bazı insanlarsa alaycı olmanın kendi duygularını korumak için bir kalkan olduğunu düşünür. Ve diğerleri katlanamadıkları insanları küçümsemek ve onlardan kurtulmanın bir çaresi olarak görür.


Alaycı insanların düşündüğünüzden daha zeki olduğunu kanıtlayan pek çok araştırma var. İşte sebepleri:


1- Direkt içinizi görürler

Haifa Üniversitesi’nde psikolog olan Dr. Shaman-Tsoory’e göre, “ Diğer insanların düşünce ve duygularını anlamak, alay etme yeteneği ile bağlantılıdır”. Yani alaycı insanlar genellikle içinizde kopan tüm fırtınaların farkındadır. Örneğin, eğer sizin ‘geciktim çünkü…’ hikayenizi alaycı bir cevapla karşılıyorlarsa, size inanmamış demektir. İnsanları kolayca okuyabilir ve istedikleri duyguyu tetiklemek için ne söyleyeceklerini bilirler. Bu zihin okuma gücüne en yakın şey olsa gerek.


2- Daha keskin beyinleri vardır

Richard Chin’in Smithsonian için yazdığı makalede, insan beyninin alaycı olabilmesi için daha çok çalışması gerektiği anlatılıyor. Bu da demek ki alaycılıkla ‘suçladığınız’ insanlar beynini sizden daha fazla çalıştırıyor.


3- Çok iyi sorun çözücülerdir

Aynı makalede, alaycılığın yaratıcı sorun çözme becerisini geliştirdiğinden de bahsediliyor. Yani sizin göremediğiniz bir açıdan olaylara bakarak, yardımcı olabileceklerini bilin.


4- Günümüz toplumu için anahtar sosyal beceri ile donatılmışlardır

Macalaster Koleji'nde dilbilimci olan John Haiman’a göre, iğnelemeler günümüz toplumunda birincil dildir. Bir ortamda konuşmayı yönlendiren ve sürdüren alaycı insanlardır, arkada tuhaf ve sessiz durarak herkesin yaptığı şakaya gülmekle yetinenler değil.


5- Sadece büyük bir zihinleri yoktur, kalın derililerdir de

Alaycı insanlar her şeyi kalplerinde hissetmeyecek kadar akıllıdırlar. Yani başkaları onlara takıldığında, hemen ciddiye alıp, etkilenerek gözyaşlarına boğulmazlar. Asla kurban rolü oynamazlar, aslında kimse de kendini bu konuma koymamalıdır.



6- Daha sağlıklı bir beyine sahiptirler

Kaliforniya, San Francisco Üniversitesi araştırmacıları ve Neuropsychologist Katherine Rankin’e göre, alaycı tavrı kaldırabilme becerisinden yoksun olmak, beyin hasarının erken bir uyarıcısı olabilir. Çalışmada, fronto-temporal demansa maruz kalanların alaycılığı kaldıramadığı sonucuna varılmıştır.


7- Arkadaşlarını ve etrafındaki diğer insanları da daha zeki yaparlar

Sürekli onların iletişim şekline maruz kalmak, alaycı insanların etrafındaki insanların da beynini etkiliyor. Beynimizin ironiyi anlaması için 3 aşama var. Eğer televizyon izlerken, araba kullanırken ya da hatta alışveriş yaparken, yanınızda alaycı bir insan varsa, onların düşünce sürecini anlamak için beyninizi daha fazla kullanmak zorunda kalırsınız. Yani size iyilik yapıyorlar, müteşekkir olun.


8- Hemen her duygusal savaşı kazanırlar

Alaycı insanlar, mükemmel duygusal savaşçılardır. Eğer onlardan biri ile bir tartışmaya girerseniz, muhtemelen kalbinizde kolay iyileşmeyecek bir yara ile çıkarsınız.


9- Size nazik bir şekilde hakaret ettiklerinde bile gülersiniz

Sizi yüksek sesle güldürecek bir yorum yapabilir ve sonra arkalarına yaslanıp, aslında ne demek istediğini anlamanızı beklerler. Eğer henüz sarkastik bir hakarete uğramadıysanız, mutlaka denemelisiniz.


10- Onları gerçekten seven arkadaşları vardır

Arkadaşlarının kendilerini gerçekten sevdiklerini bilirler çünkü kim istikrarlı alaylar ile başka türlü vakit geçirebilir ki? Büyük olasılıkla, beraber sarkastik oluyorlardır; bu onlar için keyif aldıkları ortak bir hobi gibidir.


Çocuklarınızın daha zeki olması için...
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Zeki insanların 18 özelliği

Sosyal kaygılı insanların genellikle yüksek zeka düzeyine sahip olduğunu biliyor muydunuz? İşte bilim insanlarına göre zeki olmanın iyi ve kötü yanları...

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Yüksek zeka seviyelerine sahip kişilerde bazı yönlerden sosyal garipliklere daha sık rastlanmasının sebebi, bu insanların dünyayı diğerlerinden tamamen farklı bir seviyede görmesinden kaynaklanıyor. Aynı sebepten dolayı zeki insanlar görünüşte normal, durumlarda inanılmaz endişeli hale gelebiliyorlar. Bunun sebebi onların partiler ya da sosyal organizasyonlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmemeleri değil; zihninlerinin sürekli aşırı çalışıyor olması ve bu sebeple de etraflarındaki her türlü şeyin onları inanılmaz endişeli kılması. İşte bilim adamlarına göre, süper akıllı olmanın aynı anda bir nimet ve bir lanet olmasının nedenleri:
Son derece uyumlular Birçok Quora kullanıcısı, zeki insanların esnek olduklarından ve farklı ortamlarda kendilerini gösterebildiklerinden söz ediyor. Son zamanlarda yapılan psikolojik araştırmalar da bu fikri destekliyor: Zekâ, kişinin çevresiyle daha etkili bir şekilde başa çıkabilmesi için davranışlarını ve içinde bulunduğu ortamı değiştirebilmesine dayanır.
Olayları aşırı analiz ederler Yaşadıkları diyaloglar ve düzenli yaşam oluşumlarının hepsinde daha derin anlamlar ararlar. Bu onların kendi düşünceleri içinde kaybolmasına ve karşısındaki ile iletişimini yitirmesine sebep olabilir. Zeki insanlar genellikle ana konuşmalar ile kendileri arasına mesafe koyar ve etkileşimlerde aktif olmak yerine bir dış gözlemci olmayı tercih ederler.
Bilmediklerinin farkındadırlar Zeki kişiler, belirli bir konsepte aşina olmadıklarında, bu durumu kabul edebilirler; "bilmiyorum" demekten korkmazlar. Çünkü bilmiyorlarsa eğer, öğrenebilirler.Justin Kruger ve David Dunning tarafından yapılmış klasik bir deney, kişinin zekâsı düştükçe, bilişsel yeteneklerini gözünde büyüttüğünü göstermiştir.
Doymak bilmez bir merakları vardır Albert Einstein şöyle demiştir: "Özel yeteneklerim yok; sadece tutkulu bir şekilde meraklıyım." Zeki insanlar, kendilerine, diğerlerinin hafife aldıkları şeyler karşısında büyülenmeye izin verirler. 2016 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, çocukluktaki zekâ ile yetişkinlikteki deneyime açık olma arasında ilişki olduğu görülmüştür.
Art niyetlerin farkındadırlar Akıllı insanlar genellikle başkaları tarafından yapılan ve söylenen her şeyi aşırı analiz ederler. Yani birisi cömert davrandığında, sosyal kaygılı kişi onun neden bu kadar hoş davrandığını merak edecektir. Bu durum, insanların gerçek niyetlerinden bağımsız, bir güvensizliğe yol açar. Bu temkinli davranış, kaygılı insanı art niyetlerden koruduğu kadar bazen gerçeklerden uzaklaşmasına da neden olur.
Açık fikirlidirler Zeki kişiler, kendilerini yeni fikirlere ya da fırsatlara karşı kapatmazlar; diğer insanların görüşlerini değer ve geniş fikirlilikle kabul etmeye ve düşünmeye isteklidirler. Ve daima alternatif çözümlere açıktırlar. Psikologlar, açık fikirli kişilerin - alternatif bakış açıları arayan ve kanıtları adil bir şekilde tartanların - zekâ testlerinde daha yüksek skorlar elde etmeye yatkın olduklarını söylemektedirler.
Kendi kendilerine olmaktan hoşlanırlar Yüksek derecede zeki insanlar, oldukça bireysel olmaya eğilimlidirler. İlginç biçimde, son dönemlerde yapılan araştırmalar, zeki insanların, birçok insana kıyasla, arkadaşları ile sosyalleşmekten daha az tatmin olduklarını ortaya koymaktadır.
Öz denetimleri yüksektir Zeki insanlar, planlayarak, hedeflere açıklık getirerek alternatif stratejiler araştırarak ve sonuçları başlamadan önce tartarak, düşünmeden hareket etmenin önüne geçerler. Bilim adamları, öz denetim ile zekâ arasında, bağlantı bulmuşlardır. 2009 yılında yapılan bir çalışma kapsamında, katılımcılardan iki finansal ödül arasında seçim yapmaları istenmiştir: sonraki bir tarihte yüklü bir ödeme ya da hemen biraz daha az ödeme. Sonuçta, sonraki bir tarihte daha fazla ödeme almayı seçen katılımcıların zekâ testlerinde daha yüksek sonuçlar aldıkları görülmüştür.
Oldukça komiktirler Yüksek derecede zeki insanların, mizah anlayışları güçlüdür genelde. Bilim adamları da bu sonuca katılıyorlar. Yapılan bir araştırmada, daha komik karikatür yazıları yazan kişilerin sözel zeka testlerinde daha yüksek skorlar elde ettikleri görüldü. Bir başka araştırmada ise profesyonel komedyenler, sözel zekâ ölçümlerinde ortalamanın üzerinde sonuçlar elde ettiler.
Diğer insanların deneyimlerine karşı hassastırlar Zeki insanlar, bir başka insanın düşündüklerini ya da hissettiklerini, neredeyse bizzat hissederler. Bazı psikologlar, empatinin, diğerlerinin ihtiyaçlarına ve duygularına karşı tetikte olmanın ve bu ihtiyaçlara hassasiyetle yaklaşacak şekilde davranmanın, duygusal zekânın temel bileşenlerinden olduğunu düşünüyor. Duygusal açıdan zeki kişiler, tipik olarak yeni insanlarla konuşmaya ve onlar hakkında bir şeyler öğrenmeye oldukça ilgilidirler.
Yüksek gözlem zekasına sahipler Yüksek zeka sahibi insanların çoğu, diğer bireylere göre çevrelerindeki dünya ile daha fazla uyum içindedirler. Her türlü tehdide karşı aşırı duyarlı oldukları için rahat davranmaları zorlaşır. Ani yüksek sesler bile paniklemelerine sebep olabilir. O kadar hızlıdırlar ki, etraflarındaki insanlar duydukları sesi anlamaya çalışırken, hızlı düşünen bu insanlar çoktan 'ya bir silah ya da bomba olsaydı' düşünce döngüsüne girmişlerdir bile.
Geçmiş deneyimlerden faydalanırlar Mantıklı düşünürler olarak, zeki insanlar gelecekteki sonuçları tahmin etmek için geçmiş deneyimlerini kullanırlar. Bu, yüksek seviyede sosyal anksiyeteye yol açabilir. Sosyal kaygılı insanlar, geçmişte kendilerini mahcup etmiş insanlara veya başarısız oldukları durumlara karşı kendilerini korurlar. Olası sonuçları tartarken, en kötü durum senaryolarını kurgularlar ve bunu yapmaları görevi tamamlamalarını zorlaştıracaktır.
Kendi kişiliklerinin, duygularının ve davranışlarının son derece farkındadırlar Akıllı insanlar, sürekli nasıl algılandıklarını düşünürler ve toplum içinde davranışlarını değiştirerek mümkün olduğunca uyum sağlamaya çalışırlar. Kafalarının içinde sürekli diğer insanların davranışlarını nasıl değerlendireceğine dair soru işaretleri vardır. İşin tuhafı, düşüncelerinin çoğunun sadece kendi kafalarının içinde olduğunu anlamak onlar için zordur ve fazlası ile öz bilinç esiridirler.
Empati sahibidirler Diğer insanların kendilerini takdim etme şekline aşırı duyarlı olmakla birlikte, zeki insanlar empatiktirler de. Ne yazık ki, bu onların arkadaşlarının yüklerini ve sorunlarını kendilerininmiş gibi yüklenmelerine sebep olur. Karşılaştıkları her durumu aşırı analiz ettikleri için de bu sorunları çözmeden duramayacaklar ve bu da onları daha kaygılı hale getirecektir. Zeki insanlar sadece kendi problemleri ile değil, derinden sevdiği insanların problemleri ile de sürekli savaş halindedirler.
Dinlenmezler Karşılaştıkları ve yaşadıkları her durumu aşırı analiz etme meyilleri yüzünden, zeki insanların zihni sürekli olarak çalışır. Bu da tükenmişlik, uykusuzluk, ve aşırı strese yol açar ki bir kişinin sağlığı ve genel refahı üzerinde uzun süreli olumsuz etkileri olabilir.
Kelimeleri aşırı analiz ederler Zeki insanlar sürekli merak eder: "Bunu söyleyerek ne demek istedi?" Bu düşünce tarzı, en zararsız durumlarda bile sosyal anksiyeteye neden olabilir. İşvereninden duyacağı basit bir iltifat bile onu "Alay mı ediyor?" ya da "Gerçekten iyi bir iş mi çıkardım?" gibi düşüncelere iter. Aslında karşısındaki insan sadece ağzından çıkanları söylemiş olmak istese de, aşırı düşünür için, günün geri kalanında basit etkileşim endişesi bırakır.
İnanılmaz derecede mantıklıdırlar Yüksek zeka sahibi insanlar inanılmaz derecede mantıklıdırlar. Bu kulağa iyi bir şey gibi gelse de aynı şekilde düşünmeyen insanlarla çalışmayı son derece sinir bozucu kılar. Zeki bir insan tarafından varılan mantıklı ve doğru sonuca karşı çıkacak insanlar çoğunluktadır, çünkü bu düşünce onlarınki ile bağdaşmayacaktır. Doğru yönde atılacak ve işi hızlandıracak mantıklı adımlar, arkasındaki süreci anlamayacak insanlar tarafından her zaman geciktirilebilir.
Başkalarının zihinlerinin aşırı farkındadırlar Son örneğe geri dönelim, işverenin hiçbir coşku ya da taşkınlık taşımayan şekilde "İyi iş çıkardın" dediğini düşünün. Sosyal kaygılı insanın bu heyecan eksikliği ve vücut dili üzerinden pek çok farklı anlam çıkaracağına emin olabilirsiniz. Halbuki işverenin konudan özerk, kötü bir gün geçirme ihtimali olabilir. Ama karşısındaki insanın zihninin farkında olmak, zeki insanı problemi bulmaya ve onu düzeltmeye kışkırtır. Sosyal kaygıları olan kişi, günün kalanını durumdaki payını düşünerek geçirebilir.


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YORUMLAR

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  • Misafir bu tür insanlardan maalesef sınıfta çok var aslında kendileriyle dalga geçiyorlar haberleri yok. karaktersiz tipler kısaca
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  • Misafir tyu
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  • Misafir Bu saçma şeyi okutup da hayatımdan dakikalarını aldığın için sağol ayrıca burada yazanların hiç biri doğru değil ama yazdıklarından anlaşılıyorki sende pek farklı değilsin akıllı olan edeplidir durduk yere kimseye bulaşıpta laf atmak alay etmez.
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  • Misafir Karakter yoksunu bu tip insanlar
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  • Misafir Resmen bu karaktersizleri doğru dürüst insan gibi anlatmışsınız
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  • Misafir Daha zeki, algıları daha açık veya daha iyi bi eğitim almış diye kimse kimseye kabalık etme lüksüne sahip değil. Saygısızlığı övmek de bu kadar olur pes!
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  • Misafir Bu özellikte birini kimse sevmez
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  • Misafir Bilmem iyidi
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  • Misafir alaycı insan : patavatsızdır, boşboğazdır, kendini zeki sanar,
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  • Misafir Herkesi hayatı alaya almaya davet ediyorum
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  • Misafir Her zamanki gibi bu konuya da kıçdan pardon tersten bakılmış. &quot;Alaycı insanlar zekidir&quot; değil, zeki insanların alaycı konuşmaları olur. Günümüzün habercilerinin geneline baktığımızda tersten algılamaları normal geliyor. Yani zeka ile orantılı bir durum :))
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  • Misafir Bilimsel gerçekler,gerçek yaşamı iyi analiz etmiş.
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  • Misafir aynen katılıyorum alaycı insanlar daha zekidirler vasat olanların göremediği ayrıntıları ve gerçekleri önceden görerek diğer insanların nasıl yanlış içinde olduklarını sezenlerdir.
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  • Misafir Bence çok tutarsız maddeler...
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  • Misafir Yazilk be ...
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  • Misafir saçmalık
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  • Misafir saçmalık, av silahı çiftenın cephaneliği mi?
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  • Misafir tam anlamıyla olmasa da yazıyı doğru buluyorum erkekleri alaycı görmek zayıflıktır alaycı ne kadınlar var erkekleri maymun yapan :)
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  • Misafir bu tip insanlar kimseyi küçük görmeyecek kadar da zekidirler aynı zamanda. alay etmek aşağılamak anlamında değil. yani kendileriyle alay edildiğinde asla kompleks yapmazlar, savunmaya geçmez, gülerler.
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  • Misafir hayatım da gördüğüm en saçma analizdi. yazılanların hiçbiri beni ikna etmedi.
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  • Misafir bence çok güzel. %95 bana uyuyor süper analiz
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  • Misafir aynen. bende vasatliktan alayci olduklarini düşünüyorum. ufacık şeylerden nakavt yaptıklarım vardır.
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  • Misafir sana uymadığın içindir...
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  • Misafir ne kadar aptal olduğumuzu anlamak için bile biraz zeka gerekiyor aslında. alaycı insanlar da bence bizi birazcık daha zeki olmaya zorluyor ve içten içe yaptıkları 'gerçekten de zeki olmamızı 'istemelerinden kaynaklanıyor. çalışma çok doğru sonuçlara ulaşmış.
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  • Misafir anlayamadığın için ikna olmamış olabilir misin? ;)
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  • Misafir sayın özmen, bu luzümsuz çıkarımınızı nasıl yaptığınız ve akabinde niye veya nasıl erkeklere bağladınızı anlamak pek olası değil... haberin başlığında fotoğrafı bulunan house dizisini acaba hiç izlediniz mi? t.c.cobanoğlu
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  • Misafir bu tur insanlarin biraz sadist oldugunu dusunuyorum ve kirici.ozellikle erkeklerde okadinlari asagilamak tarzinda goruluyor bu ortak bir erkek dili..ozlem ozmen.
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