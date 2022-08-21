İlişkide mutlu olmanın şifresi!

Kişi çevresindeki ilişkilerde gözlemlediği sorunların nedenlerini kolaylıkla bulup, fikir yürüterek çözüme ulaştırabilirken, kendi ilişkisindeki sorunları çözümlemekte zorlanabilir. Bu nedenle çiftler yaşadıkları ilişkilere dışarıdan bakabilmelidir. Böylece ilişkilerini sağlıklı ve mutlu bir şekilde yürütebilirler.

Zihninizi okumasını beklemeyin

Eşinizin morali bozuk olduğunda veya üzücü bir durum yaşadıklarında, partnerlerinin bu durumları kendiliğinden anlamalarını beklemek yerine, paylaşmayı ve açık iletişim kurmayı tercih etmelidir. Çünkü partneriniz sizin zihninizi okuyamaz.

Suçlamayın

Sıcağı sıcağına konuşmak bazı konularda işe yarasa da tansiyonun yükseldiği ve çiftin ruh halinin uyuşmadığı durumlarda çoğunlukla hüsranla sonuçlanıyor. Çiftlerin böyle bir tavır alması, ilişkinin daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına neden oluyor. Bu nedenle, partnerinizle konuşurken suçlayıcı ve eleştirel olmamanız gerekir.