İlişkide mutlu olmanın şifresi!

Herkesin hayalinde mutlu ve sağlıklı bir ilişki yaşamak vardır fakat pek çok kişi yaşadığı birlikteliklerde zaman zaman sorunlarla karşılaşır, çoğu zaman sorunların sebeplerini bulamaz ve çıkmaza girer.

İlişkide mutlu olmanın şifresi!
İlişki
21 Ağustos 2022 15:00 Güncelleme: 21 Ağustos 2022 23:46
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Kişi çevresindeki ilişkilerde gözlemlediği sorunların nedenlerini kolaylıkla bulup, fikir yürüterek çözüme ulaştırabilirken, kendi ilişkisindeki sorunları çözümlemekte zorlanabilir. Bu nedenle çiftler yaşadıkları ilişkilere dışarıdan bakabilmelidir. Böylece ilişkilerini sağlıklı ve mutlu bir şekilde yürütebilirler.


Zihninizi okumasını beklemeyin

Eşinizin morali bozuk olduğunda veya üzücü bir durum yaşadıklarında, partnerlerinin bu durumları kendiliğinden anlamalarını beklemek yerine, paylaşmayı ve açık iletişim kurmayı tercih etmelidir. Çünkü partneriniz sizin zihninizi okuyamaz.


Suçlamayın

Sıcağı sıcağına konuşmak bazı konularda işe yarasa da tansiyonun yükseldiği ve çiftin ruh halinin uyuşmadığı durumlarda çoğunlukla hüsranla sonuçlanıyor. Çiftlerin böyle bir tavır alması, ilişkinin daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına neden oluyor. Bu nedenle, partnerinizle konuşurken suçlayıcı ve eleştirel olmamanız gerekir.


Tartışırken kaçınmanız gereken davranışlar
Tartışırken kaçınmanız gereken davranışlar

Mutlu çiftlerden almanız gereken dersler var!

İşte size mutlu çiftlerden çok önemli birkaç ders...

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Birçok ilişki mükemmel olmaktan çok uzaktır ve birçoğunun da kat edecek uzun yolları vardır; ancak yine de bu ilişkilerden iletişiminizi geliştirecek, yakınlığınızı artıracak ve her türlü potansiyel çatışmayı çözecek birçok şey öğrenebilirsiniz. Romantizminizi sönmesini engellemek istiyorsanız eğer işte size mutlu çiftlerden çok önemli birkaç ders:
1- Aldığınızdan çok verin Asla görmezden gelmemeniz geren en önemli ders budur: Bencil olmayın! Daima aldığınızdan daha çoğunu vermeye çalışın! Sevgilinizi mutlu edebilmek için gücünüz dâhilinde olan her şeyi yapın. Çünkü ilişkinizin uzun sürebilmesinin tek yolu, ilişkiyi bir şeyler alınan bir yer değil, bir şeyler verilen bir yer olarak görmektir.
2- Mutluluğunuzun sorumluluğunu alın Mutlu olabilmeniz, sevgilinizin değil, sizin görevinizdir. Kendi mutluluğunuzdan siz sorumlusunuz, bu yüzden bunu başkasının omuzlarına yüklemeye çalışmayın. Sağlıklı bir ilişkide, her iki taraf da birbirini mutlu etmeye çalışmalı ve kimin daha çok çabaladığının hesabını tutmaktan vazgeçmelidir. Yalnızca iyi ve tatmin olmuş hissettiğiniz için ilişki yaşayın; fayda sağlamak için değil.
3- Karşınızdakinin içindeki iyiliklere değer verin Daima partnerinizdeki iyiliklere değer verin; çünkü karşınızdakinin iyi özelliklerine ve kalitesine odaklanmak, ona olan sevginizi arttıracak ve sinirinizi bozan şeyleri görmezden gelebilmenize yardımcı olacaktır. Siz de dâhil olmak üzere hiç kimse mükemmel değildir. Partnerinizin harika özelliklerine odaklandığınızda bunlardan çok daha fazlasının olduğunu görmeye başlayacaksınız.
4- Partnerinize arada sırada yalnız kalabilmesi için zaman verin Partnerinizin düzenli olarak kendiyle baş başa kalabildiğinden emin olun. Bazen kendi haline bırakmak en iyisidir. Herkes düşünceleriyle yalnız kalabilmek ister, bu yüzden sizin için değerli olan bu kişiyi sürekli yanında olarak bunaltmadığınızdan emin olun.
5- Küçük şeylerle uğraşmayın Gereksiz şeylerin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Herkesin küçük kusurları vardır, bunlara çok fazla odaklanmamaya çalışın. Partnerinizde belki de asla değişmeyecek kimi şeyler vardır; bu yüzden karşınızdaki insanı olduğu gibi kabullenin ve biraz taviz vermekten rahatsız olmayın.
6- Bir takım olarak hareket edin Mutlu çiftlerden öğrenebileceğiniz en önemli ilişki derslerinden birisi şudur: aranızdaki kıvılcımı canlı tutmak istiyorsanız bir takım gibi hareket etmek zorundasınız. Birlikte çalışın, ortak hedefleriniz olsun ve hayallerinize gerçekleştirin. Bu şekilde yalnız olmadığınızı hissedecek ve yanınızda her zaman sizin için en iyisini isteyen birisi olduğunu bileceksiniz.
7- Minnettarlığınızı gösterin Partnerinize olan sevginizi daima gösterin ona; ancak minnettarlığınızı da unutmayın. Partnerinizden gelen her türlü küçük sevgi göstergesi için minnettarlığınızı dile getirmeye çalışın. Çünkü ne kadar teşekkür ederseniz bunlardan o kadar çok alırsınız.
8- Birlikte romantik zaman geçirin İlişkiniz uzun süreli bile olsa romantizmi asla unutmayın! Her hafta partnerinizle romantik anlar geçirin, ilişkinizin bu çok önemli detayını ihmal etmeyin. Baş başa bir yerlere gidin ya da birkaç haftada bir romantik kaçamaklar yapın.
9- Partnerinize güvenin İki insanı bir arada tutan en temel şey, güven duygusudur. Sağlıklı, mutlu ve anlamlı bir ilişki yaşamak istiyorsanız, partnerinize güvenmeyi öğrenmeniz, ona saygı duymanız ve onu olduğu gibi, tüm kusurlarıyla kabul etmeniz gerekiyor.

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YORUMLAR

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  • Misafir Biçok şey yanlış mesela alttan al tabi kendini ezdirmemelisin Peşinden koştur ama abartmada????
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  • Misafir sevdik kokladık akşam içip içip sen kadınmısın diye başımıza kalktılar.bence taviz vermemek lazım.))
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  • Misafir Keein bir erkek yazmis. Bu kadar cinsiyetci cumleyi ayni yazida kullanmak... Cok sacma.
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  • Misafir saçma ötesi
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  • Misafir Sacmalamissin seni sevmiyorsa sevmiyordur
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  • Misafir Bence çok saçma erkekleri hep alttan alıp mutlu etmeye çalışmak bazı zamanlar ters teper ve başınıza çıkarlar kendilerini bişey sanarlar bence bu yazı kısmen doğru kısmen yanlış diyebiliriz.
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  • Misafir peki erkekler nasıl davranmalı bir de o var
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  • Misafir Olduğun gibi olur . Ve gerçekten anlayın erkeğin izi inanin çok işe yarıyor ve gerçekten Sevin .
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  • Misafir
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  • Misafir sevgi hiç birşeyi kurtarmıyo yalanlar herşeyi berbatediyo
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