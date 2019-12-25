Mutlu evliliğin 10 sırrı

İlişki kurmak ne kadar zorsa ilişkiyi devam ettirmek de o kadar zordur. Özellikle siz artık evli ve ömür boyu beraber yaşamaya söz vermiş insanlarsanız.

Evlilik içinde karşılıklı sevgi ve saygı olmazsa o evliliğin devam etmesine bir sebep kalmamıştır ama birbirinizi seviyor ve birbirinize saygı duyuyorsanız bu ipuçları sayesinde evliliğinizi koruyabilir, huzurlu ve mutlu bir yuvada yaşayabilirsiniz.



1- İletişim içinde olun

Eşiniz zihninizi okuyamaz, neye bozulduğunuzu, ne istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu siz anlatmadan farkına varamaz. Sorunlarınızı, isteklerinizi, duygularınızı onunla konuşarak halletmelisiniz.

2- Memnuniyetsiz olmayın

Birbirinize teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. Eve erken geldiğinde, 'erken geldin, çok mutlu oldum' diyebilirsiniz mesela. Sizin için bir bardak su getirdiğinde ya da sizin için elma soyduğunda teşekkür etmeyi unutmayın.

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3- İşbirliği yapın

Kalıcı bağlar ve güç birliği oluşturmak için birbirinize elinizden geldiği kadar yardımcı olun. Eşiniz duvara bir şey monte ederken siz de yanında ona çivileri uzatabilirsiniz, siz bulaşıkları yıkarken o da kirli bulaşıkları sizin için toplayıp mutfağa getirebilir.

4- Övün

Onunla evlendiğiniz için çok şanslı olduğunuzu söyleyin. Kalbinin ne kadar iyi olduğunu, gözlerinin çok anlamlı baktığını söyleyin. İlk zamanlar o size bu şekilde övgülerde bulunmasa bile bir müddet sonra sizin sayenizde o da rahatlayacak ve duygularını dile getirecektir.

5- Katkıda bulunun

Birbirinizin yaşamına katkıda bulunun. İster maddi ister manevi.

6- Cesaretli olun

Hataları affedin! İlk özür dileyen siz olabilirsiniz. Özür dilemek kötü bir tutum değildir aksine hatanızı kabul ettiğinizi bildirir ve karşınızdaki insanın güvenini kazanırsınız.

7- Meraklı olun

Eşinizin günlük yaşamı, iş hayatı, problemleri, ihtiyaçları hakkında meraklı olun ve onunla ilgilenin.

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8- Somurtmayın

Ev hayatı dışında yaşadığınız problemleri evinize ve ilişkinize taşımayın. Eşinizle paylaşsanız bile konu kapandıktan sonra uzatmayın. Güler yüzlü ve eğlenceli olun.

9- Paylaşın

Zamanınızı, sevdiklerinizi, her şeyinizi eşinizle paylaşın. Kıskanç olmayın. Yoksa bir ömürü bu şekilde geçiremezsiniz.

10- Ailesiyle anlaşın

Annesini ya da kız kardeşini sevmiyor olabilirsiniz ama bunu kimsenin bilmesine gerek yok. Sevmeseniz bile eşinizin ailesi olduğu için onlara saygı duymak zorundasınız. Eşinizi arada bırakmamaya dikkat edin.

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