Mutlu evliliğin 10 sırrı

Evlilik içinde karşılıklı sevgi ve saygı olmazsa o evliliğin devam etmesine bir sebep kalmamıştır ama birbirinizi seviyor ve birbirinize saygı duyuyorsanız bu ipuçları sayesinde evliliğinizi koruyabilir, huzurlu ve mutlu bir yuvada yaşayabilirsiniz.
Eşiniz zihninizi okuyamaz, neye bozulduğunuzu, ne istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu siz anlatmadan farkına varamaz. Sorunlarınızı, isteklerinizi, duygularınızı onunla konuşarak halletmelisiniz.
Birbirinize teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. Eve erken geldiğinde, 'erken geldin, çok mutlu oldum' diyebilirsiniz mesela. Sizin için bir bardak su getirdiğinde ya da sizin için elma soyduğunda teşekkür etmeyi unutmayın.
Kalıcı bağlar ve güç birliği oluşturmak için birbirinize elinizden geldiği kadar yardımcı olun. Eşiniz duvara bir şey monte ederken siz de yanında ona çivileri uzatabilirsiniz, siz bulaşıkları yıkarken o da kirli bulaşıkları sizin için toplayıp mutfağa getirebilir.
Onunla evlendiğiniz için çok şanslı olduğunuzu söyleyin. Kalbinin ne kadar iyi olduğunu, gözlerinin çok anlamlı baktığını söyleyin. İlk zamanlar o size bu şekilde övgülerde bulunmasa bile bir müddet sonra sizin sayenizde o da rahatlayacak ve duygularını dile getirecektir.
Birbirinizin yaşamına katkıda bulunun. İster maddi ister manevi.
Hataları affedin! İlk özür dileyen siz olabilirsiniz. Özür dilemek kötü bir tutum değildir aksine hatanızı kabul ettiğinizi bildirir ve karşınızdaki insanın güvenini kazanırsınız.
Eşinizin günlük yaşamı, iş hayatı, problemleri, ihtiyaçları hakkında meraklı olun ve onunla ilgilenin.
Ev hayatı dışında yaşadığınız problemleri evinize ve ilişkinize taşımayın. Eşinizle paylaşsanız bile konu kapandıktan sonra uzatmayın. Güler yüzlü ve eğlenceli olun.
Zamanınızı, sevdiklerinizi, her şeyinizi eşinizle paylaşın. Kıskanç olmayın. Yoksa bir ömürü bu şekilde geçiremezsiniz.
Annesini ya da kız kardeşini sevmiyor olabilirsiniz ama bunu kimsenin bilmesine gerek yok. Sevmeseniz bile eşinizin ailesi olduğu için onlara saygı duymak zorundasınız. Eşinizi arada bırakmamaya dikkat edin.
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aynısını ben harfiyen uyguluyorum ve gerçekten çok mutlu bir evliliğim var. maşallah diyeyim.rabbim kimsenin yuvasina huzursuzluk vermesinCevapla
kısa öz bu kdr güzel anlatılabılırdı ellerınıze saglık :))Cevapla