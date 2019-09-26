Mutlu çiftler ilişkilerini sosyal medyada paylaşmıyor

Sosyal medya ilişkileri nasıl etkiliyor?

İnsanların hayatlarını sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarıyla değerlendiriyoruz ve haklarında bildiğimiz tek şey kendileriyle ilgili yazdıkları... Çoğu zaman da haksız çıkıyoruz zaten.

Tuhaf bir zamanda yaşıyoruz. Artık insanların internette paylaştıkları durumların dünyada olan bitenden bile daha önemli görüldüğü bir dönemdeyiz. İnsanların hayatlarını sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarıyla değerlendiriyoruz ve haklarında bildiğimiz tek şey kendileriyle ilgili yazdıkları. Çoğu zaman da haksız çıkıyoruz zaten. Yalnız şöyle bir durum var ki gerçekten mutlu çiftler hayatlarıyla ilgili çok fazla şeyi paylaşmıyorlar internette. Sizin için sebeplerine şöyle bir göz attık.

İnsanlar mutlu bir ilişki yaşarken, o anı ve anın güzelliklerini yaşıyorlar

Eğer bir insanın hayatında her şey yolunda ve iyi gidiyorsa bu güzellikleri resimleyip paylaşacak pek zamanları olmuyor. Mutluluklarını kimseye kanıtlama ihtiyacı hissetmiyorlar. Hiç fotoğraf çekinmeyen, paylaşmayan ve insanlara sosyal medyadan bakmayan tipler gibi düşünmeyin onları. Sadece hayatları onları o kadar çok mutlu ediyor ki başkalarının hayatlarıyla ilgilenmiyorlar.

İlişkilerinde yaşadıkları problemleri internette paylaşabilen çiftlerin bundan hiçbir kazancı yok

Sosyal medyada tanıdığınız herkese gerçek hayattaki problemlerinizi açıklamak çözüm noktasında en etkisiz şey olurdu herhalde. Ancak ilişkinizdeki her şeyi daha da mahvetmeye yarar, başka da bir işe yaramaz.

Gerçek mutluluk gerçekten sizi seven biriyle gerçekten mutlu bir ilişki içinde olmaktan gelir

Ne kadar mutlu olduğunuzu Facebook üzerinden kanıtlamanız, gerçekten mutlu olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Mutluluk, birlikte olmaktan kaynaklanır, birlikte olduğunuzu bütün dünyaya ilan etmekten değil. Bunu anlayan insanlar için, sürekli sosyal medyada bir şeyler paylaşmak pek de cazip değildir. Kimsenin bir başkasına bir şey kanıtlamak gibi bir zorunluluğu yok. Gerçekten mutlu olan insanların mutluluklarını kimseye kanıtlamak gibi bir zorunlulukları yoktur. Onlar zaten birbirlerini istedikleri için birliktedirler, sayfalarında “ilişkisi var” yazsa da olur yazmasa da olur onlar için.

Ve en önemlisi…

Araştırma sonuçlarına göre sosyal medyada çok fazla gönderisi bulunmayan, hatta kullanmayan çiftler genelde gerçekten mutlu olan çiftler çünkü kendilerini iş arkadaşlarıyla ya da başkalarıyla sürekli kıyaslamazlar. Çoğu zaman asıl meselenin hayatımızı yaşamak, ilişkilerimize, sorumluluklarımıza, tecrübelerimize ve hislerimize odaklanmak olduğunu unutuyoruz. Tek derdimiz o siteler üzerindeki sınırsız popülarite oluyor.