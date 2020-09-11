İkinci el giysilerin enerjisini sıfırlamanın 4 yolu

İkinci el giysi kullanmakla ilgili önemli çekincelerden biri “eski sahibinin enerjisinin giysinin üzerinde kaldığı” fikri. Ancak negatif enerjileri dağıttığına inanılan, bu amaçla kullanılan 4 doğal yöntemle ikinci el giysilerin enerjisini temizlemek mümkün.

İkinci el giysilerin enerjisini sıfırlamanın 4 yolu
Moda
11 Eylül 2020 Cuma

1- Suya dilek yüklemek

Ruh halinin, düşüncelerin, sesin, müziğin suyun moleküler yapısını değiştirdiği, Japon bilim insanı Masaro Emoto tarafından kanıtlanan bilimsel bir gerçek. Başka bir deyişle, suyun yüklenen bilgiyi taşıma yeteneği var. Buradan hareketle, niyet yüklenmiş suyla ikinci el giysi enerji temizliği son yıllarda kullanılan bir diğer yöntem. İlk aşama, ikinci el giysiyi bir miktar suyun bulunduğu kaba koymadan hemen önce, suya “içine alacağı giysideki gelmiş geçmiş bütün bilgileri alıp götürmesi” dileğini yüklemek. İkinci aşama, giysiyi kabın içine yerleştirerek evin dışında –balkonda, bahçede– bekletmek. Üçüncü aşama ise suyu hanenin dışında kalan bir alanda, temiz toprağa dökmek.


2- Tuz kürü

Yıkandıktan sonra yerleştirildiği çekmeceye, gardıroba veya dolaba, ağzı açık küçük bir kapta bir miktar tuz koymak ise bir diğer yol. Bir gece bekleyen tuz, sabah lavaboya dökülüyor; topladığı negatif enerjiyle beraber akıtılan temiz suda eriyerek haneyi terk ediyor.


3- Adaçayı tütsüsü

Binlerce yıldır mekânların enerjisini temizlemek amacıyla kullanılan adaçayı tütsüsünün, ikinci el giysilerin üzerindeki enerjiyi alıp götürdüğüne de inanılıyor. Bunun için giysilerin bulunduğu çekmecelerin, dolapların kapısı açılıyor, adaçayı tütsüsü yakılıyor; tütsü dumanının topladığı bütün enerjiyle çıkıp gitmesi için pencereler açık tutuluyor ve ortam tütsü kokusu duyulmayana kadar havalandırılıyor.


4- Elma sirkeli su

Elma sirkesi, asırlardır doğu kültürlerinde olumsuzluklardan arınmak için kullanılan bir bileşim. İkinci el giysiyi makinede yıkamadan önce, birkaç damla elma sirkesi ilave edilen bir kap suyun içinde bir süre bekletmek, en eski enerji temizliği yöntemlerinden. Asidik yapısı ile giysinin yapıldığı maddeyi yıpratabileceği için, sirke miktarını abartmamak gerekiyor. Yöntem, giysiyi temiz suyla durulamanın ardından sirkeli suyu gidere dökmek ve ortamı havalandırmakla tamamlanıyor.


İkinci el giyinmekle ilgili 6 hurafe
İkinci el giyinmekle ilgili 6 hurafe

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.