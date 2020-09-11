İkinci el giysilerin enerjisini sıfırlamanın 4 yolu

1- Suya dilek yüklemek

Ruh halinin, düşüncelerin, sesin, müziğin suyun moleküler yapısını değiştirdiği, Japon bilim insanı Masaro Emoto tarafından kanıtlanan bilimsel bir gerçek. Başka bir deyişle, suyun yüklenen bilgiyi taşıma yeteneği var. Buradan hareketle, niyet yüklenmiş suyla ikinci el giysi enerji temizliği son yıllarda kullanılan bir diğer yöntem. İlk aşama, ikinci el giysiyi bir miktar suyun bulunduğu kaba koymadan hemen önce, suya “içine alacağı giysideki gelmiş geçmiş bütün bilgileri alıp götürmesi” dileğini yüklemek. İkinci aşama, giysiyi kabın içine yerleştirerek evin dışında –balkonda, bahçede– bekletmek. Üçüncü aşama ise suyu hanenin dışında kalan bir alanda, temiz toprağa dökmek.

2- Tuz kürü

Yıkandıktan sonra yerleştirildiği çekmeceye, gardıroba veya dolaba, ağzı açık küçük bir kapta bir miktar tuz koymak ise bir diğer yol. Bir gece bekleyen tuz, sabah lavaboya dökülüyor; topladığı negatif enerjiyle beraber akıtılan temiz suda eriyerek haneyi terk ediyor.

3- Adaçayı tütsüsü

Binlerce yıldır mekânların enerjisini temizlemek amacıyla kullanılan adaçayı tütsüsünün, ikinci el giysilerin üzerindeki enerjiyi alıp götürdüğüne de inanılıyor. Bunun için giysilerin bulunduğu çekmecelerin, dolapların kapısı açılıyor, adaçayı tütsüsü yakılıyor; tütsü dumanının topladığı bütün enerjiyle çıkıp gitmesi için pencereler açık tutuluyor ve ortam tütsü kokusu duyulmayana kadar havalandırılıyor.

4- Elma sirkeli su

Elma sirkesi, asırlardır doğu kültürlerinde olumsuzluklardan arınmak için kullanılan bir bileşim. İkinci el giysiyi makinede yıkamadan önce, birkaç damla elma sirkesi ilave edilen bir kap suyun içinde bir süre bekletmek, en eski enerji temizliği yöntemlerinden. Asidik yapısı ile giysinin yapıldığı maddeyi yıpratabileceği için, sirke miktarını abartmamak gerekiyor. Yöntem, giysiyi temiz suyla durulamanın ardından sirkeli suyu gidere dökmek ve ortamı havalandırmakla tamamlanıyor.