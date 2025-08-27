İfşa nedir? Nasıl ifşa edilir? İfşa eden nasıl desteklenir?

2010'ların başından bu yana giderek artan ve daha çok desteklenen bir hareket: İfşa. Tacizci ve tecavüzcünün adının, yaşanılan olayın duyurulması. Peki, hukuken doğru ifşa nasıl yapılır? İfşa eden kişi nasıl desteklenir? Bu soruları Avukat Aslı Karataş'a sorduk işte aldığımız yanıtlar...

İfşa nedir? Nasıl ifşa edilir? İfşa eden nasıl desteklenir?
Yaşam
Giriş: 27 Ağustos 2025 12:15 Güncelleme: 27 Ağustos 2025 12:50
ABONE OL

"İfşa" kelimesi Türk Dil Kurumu'nun sözlük tanımında "Gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma" olarak geçiyor. Son günlerde ise birçok kişi yaşadığı bu travmatik olayları "ifşa"lıyor. Ancak karşı taraf bunun bir "iftira" olduğunu söyleyip dava açabiliyor. Peki, hukuken "doğru ifşa" nasıl yapılır? İşte Avukat Aslı Karataş'ın konu hakkında verdiği bilgiler...


İfşa kendini hukuken zora düşürmeden nasıl yapılır?

"Burada karşımıza çıkabilecek suçlar hakaret, iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal olabilir. Onur kırıcı veya küçültücü nitelikte ifadeler kullanmaksızın, yorum katmaksızın kendini ifade etmek hakaret suçu ihtimalini bertaraf edebilir. Olayın zaten gerçeklere dayanıyor olması iftira ihtimalini bertaraf edecektir fakat bildiğiniz gibi en sık karşılaştığımız refleks faillerin inkarı ve iftiraya uğradıkları yönünde oluyor. Kişisel verilerin paylaşılması konusuna özen göstermek gerekebilir. Örneğin telefon numarası, adres gibi bilgileri açık etmemek iyi olur. Bazı hallerde isim yerine baş harf kullanıldığını görürüz, bu da güvenli bir tutumdur. Fakat bazen ifşanın tam anlamıyla karşılık bulması için baş harfler yeterli olmayabilir. İfşa bir intikam aracı değil, bir adalet arayışıdır ve esasen kamu yararı güder. Çok sevdiğim bir pankart var: 'Bir kadına daha zarar vereme diye şiddetini ifşa ediyorum.' Bunu hep akılda tutmak lazım."


İfşa yapan kişi nasıl desteklenir?

"Bir kere inanarak. Sana inanıyorum, yanındayım tutumu çok kritik. Cinsel şiddet gibi tanıdığı olmayan, iki kişi arasında yaşanan ve hakkında konuşması da kişisel bir yolculuk gerektiren bir süreç için maruz kalandan delil istemek ikincil bir travma sebebidir. Faili tanıyorsak mesafe almak, en yakınımızdaki faillerle yüzleşmek daha büyük anlam taşıyor. Her halükarda faili dışlamak, samimi bir özür ve dönüşüm beklemek onarım için elzem. Ancak bu şekilde bu cezasızlık sisteminin önüne geçmek mümkün olabilir. Özellikle faili tanıyorsak aklama çabası ilk refleksimiz olabilir. Feminist literatüre ne kadar hakim olursak olalım, doğduğumuz günden bu yana içselleştirdiğimiz ataerkil kodlar ve kadın nefretinden azade olmamız çok kolay değil. Ciddi bir çaba gerektiriyor. Sorumluluğu kadında aradığımız, kadının beyanından kuşku duyup faili anlamaya çalıştığımız her anda kendimizi bir dürtmemiz gerekiyor. İstatistiksel olarak baktığımızda ifşa edilen erkeğin fail olma ihtimali, kadının yalan beyanda bulunması ihtimalinden katbekat fazla. Potansiyel bir failin yanında durmak yerine kadının yanında durmayı seçmemiz gerekiyor."


İlginizi çekebilir: Cinsel taciz: Nedir ve nasıl başa çıkılır?


Tecavüzü sıradan cinsellik sanıyor olabilir misiniz?
Tecavüzü sıradan cinsellik sanıyor olabilir misiniz?


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.