İfşa nedir? Nasıl ifşa edilir? İfşa eden nasıl desteklenir?

"İfşa" kelimesi Türk Dil Kurumu'nun sözlük tanımında "Gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma" olarak geçiyor. Son günlerde ise birçok kişi yaşadığı bu travmatik olayları "ifşa"lıyor. Ancak karşı taraf bunun bir "iftira" olduğunu söyleyip dava açabiliyor. Peki, hukuken "doğru ifşa" nasıl yapılır? İşte Avukat Aslı Karataş'ın konu hakkında verdiği bilgiler...

İfşa kendini hukuken zora düşürmeden nasıl yapılır?

"Burada karşımıza çıkabilecek suçlar hakaret, iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal olabilir. Onur kırıcı veya küçültücü nitelikte ifadeler kullanmaksızın, yorum katmaksızın kendini ifade etmek hakaret suçu ihtimalini bertaraf edebilir. Olayın zaten gerçeklere dayanıyor olması iftira ihtimalini bertaraf edecektir fakat bildiğiniz gibi en sık karşılaştığımız refleks faillerin inkarı ve iftiraya uğradıkları yönünde oluyor. Kişisel verilerin paylaşılması konusuna özen göstermek gerekebilir. Örneğin telefon numarası, adres gibi bilgileri açık etmemek iyi olur. Bazı hallerde isim yerine baş harf kullanıldığını görürüz, bu da güvenli bir tutumdur. Fakat bazen ifşanın tam anlamıyla karşılık bulması için baş harfler yeterli olmayabilir. İfşa bir intikam aracı değil, bir adalet arayışıdır ve esasen kamu yararı güder. Çok sevdiğim bir pankart var: 'Bir kadına daha zarar vereme diye şiddetini ifşa ediyorum.' Bunu hep akılda tutmak lazım."

İfşa yapan kişi nasıl desteklenir?

"Bir kere inanarak. Sana inanıyorum, yanındayım tutumu çok kritik. Cinsel şiddet gibi tanıdığı olmayan, iki kişi arasında yaşanan ve hakkında konuşması da kişisel bir yolculuk gerektiren bir süreç için maruz kalandan delil istemek ikincil bir travma sebebidir. Faili tanıyorsak mesafe almak, en yakınımızdaki faillerle yüzleşmek daha büyük anlam taşıyor. Her halükarda faili dışlamak, samimi bir özür ve dönüşüm beklemek onarım için elzem. Ancak bu şekilde bu cezasızlık sisteminin önüne geçmek mümkün olabilir. Özellikle faili tanıyorsak aklama çabası ilk refleksimiz olabilir. Feminist literatüre ne kadar hakim olursak olalım, doğduğumuz günden bu yana içselleştirdiğimiz ataerkil kodlar ve kadın nefretinden azade olmamız çok kolay değil. Ciddi bir çaba gerektiriyor. Sorumluluğu kadında aradığımız, kadının beyanından kuşku duyup faili anlamaya çalıştığımız her anda kendimizi bir dürtmemiz gerekiyor. İstatistiksel olarak baktığımızda ifşa edilen erkeğin fail olma ihtimali, kadının yalan beyanda bulunması ihtimalinden katbekat fazla. Potansiyel bir failin yanında durmak yerine kadının yanında durmayı seçmemiz gerekiyor."

