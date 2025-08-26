Cinsel taciz: Nedir ve nasıl başa çıkılır?

Cinsel taciz, cinsel içerikli istenmeyen sözlü veya fiziksel davranışlardır. Sizi utandırabilir, rencide edebilir, korkutabilir veya güvensiz hissettirebilir. Cinsel taciz asla görmezden gelinmemelidir. Cinsel taciz okulda, işte veya kamusal alanda gerçekleşebileceğinden, farklı cinsel taciz türlerini tanımak önemlidir.

Yaşadığınız şey cinsel taciz mi?

Gerçek anlamda farkındalık oluşmadığından yapılan şeyin aslında bir taciz olduğunu anlamak konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Peki ne taciz ne değil? Cinsel taciz şunları içerebilir:

Uygunsuz bakış,

Cinsel şakalar anlatmak,

İstenmeyen cinsel içerikli resimler, çizgi filmler veya diğer cinsel içerikli görsellerin gösterilmesi veya gönderilmesi,

Birinin cinselliği, cinsel hayatı veya vücudu hakkında soru sormak veya konuşmak,

İstenmeyen dokunmalar da dahil olmak üzere gereksiz fiziksel temas kurmak,

Birini cinsiyetine göre aşağılayan bir dil kullanmak,

Cinsel söylentilerin yayılması,

Yapılan cinsel ilişki teklifinin kabul edilmemesi durumunda kovmakla veya cezalandırmakla tehdit etmek,

Takip (birinin kendini güvende hissetmemesine neden olan davranışlar; istenmeyen ziyaretler, telefon görüşmeleri, mesajlar, e-postalar veya mektuplar, hediye bırakma veya birinin evini/okulunu izleme)

Cinsel tacize uğruyorsanız, bunun sizin hatanız olmadığını unutmayın. Tacizcinin davranışlarından siz sorumlu değilsiniz - ne olursa olsun. Kaygı, depresyon, yorgunluk ve uykusuzluk gibi fiziksel ve duygusal yan etkilerin yanı sıra ilişki veya öz saygı sorunları yaşamanız normaldir.

Cinsel tacize uğruyorum, ne yapabilirim?

Cinsel tacize maruz kalıyorsanız haklarınızı ve ne yapabileceğinizi bilmeniz gerekir.

Cinsel tacize maruz kalıyorsanız yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

1- Bilgi edinin

Okulda: Okulunuzda cinsel taciz veya zorbalığa karşı iletişime geçebileceğiniz birileri mutlaka vardır, bu konuda birine danışmayı düşünebilirsiniz.

İşyerinde: İşyeri politika ve prosedür kılavuzunuzu kontrol edin. Bu kılavuz, iş kanunları kapsamındaki seçeneklerinizi açıklayabilir ve kiminle iletişime geçeceğinizi de içerebilir.

2- Kayıt alın

Olay(lar)ın ne olduğu, nerede, ne zaman meydana geldiği ve herhangi bir görgü tanığı olup olmadığı da dahil olmak üzere ayrıntılı bir açıklama yazın. Olay(lar)a ait herhangi bir kısa mesajınız veya ekran görüntünüz varsa, bunları saklayın.

3- Onlardan durmalarını isteyin

Bu korkutucu olabilir, ancak insanlarla, hatta otorite konumundaki yetişkinlerle bile yüzleşmek işe yarayabilir. Bunu yapmanın güvenli olduğunu düşünüyorsanız, kişiye sakin ama kararlı bir şekilde durmasını söylemeyi düşünebilirsiniz. İşte dur demenin bazı yolları:

"Bana öyle baktığında kendimi gerçekten rahatsız hissediyorum. Bunu durdurmanı istiyorum."

"Daha önce bana çıkma teklif ettiğinde 'hayır' dedim ve fikrimi değiştirmeyeceğim. Eğer durmazsan, müdüre (veya patrona, öğretmene vb.) söylemek zorunda kalacağım."

"Bir daha bana dokunursan (konuşursan, bunu söylersen, vs.) suç duyurusunda bulunacağım."

"Evet, mizah anlayışım var. Ama söylediklerin şaka değil, cinsel taciz. Eğer durmazsan, patronumuzla (öğretmen, müdür vb.) konuşmam gerekecek."

4- Bildirin

Kişiyle konuşmayı denediyseniz ve durmuyorsa ya da kişiyle yüzleşmek konusunda kendinizi güvende veya rahat hissetmiyorsanız, tacizi bildirmenin bazı yolları şunlardır:

Okulda: Taciz olayını öğretmene, müdüre, müdür yardımcısına veya rehberlik öğretmenine bildirebilirsiniz.

İşyerinde: Tacizi amirinize, insan kaynakları/personel müdürünüze (işyerinizde varsa) veya sendikanıza (üyeyseniz) bildirebilirsiniz. Seçenekleriniz gayri resmi (sizin adınıza taciz edilen kişiyle görüşebilir veya size mektup yazmanızda yardımcı olabilirler) veya resmi (resmi bir şikayet ve soruşturma) olabilir.

Okulda veya işte cinsel tacizi bildirmeyi seçerseniz, şunları yapmanız iyi bir fikir olabilir:

Bir arkadaşınızdan, iş arkadaşınızdan veya ebeveyninizden sizinle gelmesini isteyin,

Yazılı kayıtlarınızı yanınızda getirin,

Tacizi bildirdikten sonra nasıl korunacağınızı sorun,

Davranışın devam etmesi veya bildirmeniz nedeniyle bir şekilde cezalandırılmanız durumunda toplantı sırasında not alın (ne zaman gerçekleştiği, kimlerin hazır bulunduğu, toplantının sonucu)

5- Emniyet ile iletişime geçin

Bazı cinsel taciz türleri yasadışıdır ve emniyete bildirilmelidir. Bu durumlara örnek olarak şunlar verilebilir:

Fiziksel zarar tehditleri

Gerçek fiziksel zarar

Takip

Küçük yaştaki bir çocuğa yönelik cinsel davranış

6- Okulunuzu veya işinizi değiştirin

Okulunuzu veya işinizi değiştirmek, yalnızca kendinizi güvende hissetmediğinizi bildiğiniz veya davranışı durdurmaya çalışıp da başarılı olamadığınız durumlarda son çare olarak düşünülmelidir. Okulunuzdan, işinizden veya mahallenizden zorla uzaklaştırıldığınızı hissetmek zordur ve öfkeli, üzgün veya yalnız hissetmeniz normaldir. Bu size karşı adil değil çünkü hiçbir yanlışınız yok. Cinsel taciz nedeniyle hayatınızı değiştirmek zorunda kaldıysanız, duygularınızla başa çıkarken yardım almanız iyi bir fikirdir. Yaşadıklarınızı bir arkadaşınız, aile üyeniz veya iş arkadaşınız gibi güvendiğiniz biriyle konuşmayı deneyin.

Referanslar

