HTHayat kadın çemberi Kasım ayında yaslarımız için açılıyor

8 Kasım Pazar akşamı Zoom ve Youtube'da buluşuyoruz. HTHayat online kadın çemberi bu sefer sevip de kaybettiklerimiz, hayatın akışı içinde değişip dönüşenler, içimizin ışık girmemiş tarafları, yapamadıklarımız, göremediklerimiz, dokunamadıklarımız için açılıyor.

HTHayat kadın çemberi Kasım ayında yaslarımız için açılıyor
Yaşam
29 Ekim 2020 Perşembe

HThayat takipçileri, ekibi ve konukları, her ay HTHayat online kadın çemberlerinde bir araya geliyor. HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban’ın kolaylaştırıcılığı ile her ayın ikinci Pazar akşamı Zoom’da ve Youtube’da buluşuyoruz. Sıradaki online kadın çemberi, 8 Kasım Pazar akşamı saat 21:00’de “Yas” temasıyla gerçekleşecek.


Sevip de kaybettiklerimiz, hayatın akışı içinde değişip dönüşenler, içimizin ışık girmemiş tarafları, yapamadıklarımız, göremediklerimiz, dokunamadıklarımız… Biz kadınlar, yaşamın coşkusunu içimizde taşırken, beslerken ve büyütürken yaşamın diğer yüzünü de unutmuyor, paylaşıyor, onurlandırıyoruz.


8 Kasım Pazar akşamı HTHayat online kadın çemberinde buluşuyor, yaşam hikayemizde kalbimize dokunmuş her ne varsa, ona bir selam gönderiyoruz. Topluluğun omzuna başımızı yaslıyoruz. Haydi gelin, sizi de bekliyoruz!


HTHayat online kadın çemberi: “Yas’a alan açmak”

Tarih: 8 Kasım 2020, Pazar

Saat: 21:00

Alan: Zoom ve eşzamanlı olarak HTHayat Youtube kanalında canlı yayın

Kayıt için: cember@hthayat.com


Katılımın tek şartı, vaktinde gelmek. Ancak HThayat, katılımcılardan toprak ana için bir ricada bulunuyor. O rica ise HThayat adına fidan dikmek... Instagram hesabınız varsa, hikayenizde @hthayat hesabını etiketleyerek hangi kurum aracılığıyla fidan dikimi yaptığınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hesabınız yoksa, sertifikanızı bize mail atabilirsiniz.


HTHayat online kadın çemberlerinde bugüne dek “Anneliğin Gölge Yanları”, “Sınırlar, Sınırlarımız”, “7/24 Annelik” gibi konularla yüzlerce kadın bir araya geldi, kalplerinden dökülenleri birbiriyle paylaştı. HTHayat, kadınlar için çember alanını her ay açmaya devam edecek. Takipte kalın!


Kadınca bir bir aradalık
Kadınca bir bir aradalık
Annelik temalı online çember gerçekleşti: İşte paylaşımlar HTHayat Yayın Direktörü Damla Çe...

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