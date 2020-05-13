Annelik çemberinden notlar ve paylaşımlar

HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban‘ın düzenlediği Annelik Temalı Online Çember, 11 Mayıs Pazar, Anneler Günü akşamı Zoom üzerinde gerçekleşti.

Çeşitli konukların ve HTHayat ekibinin yer aldığı çember farklı ülkelerden yüzlerce kişinin katılımıyla hayat buldu. Kolektif bilinç aracılığıyla annelik temasını inceleme niyetiyle alan tutan online çember öncesinde katılımcılar TEMA Vakfı, Geleceğe Nefes, Ogem-Vak ve Ege Orman Vakfı aracılığıyla HTHayat adına fidan dikerek toprak anaya ve çembere katkılarını sundular.

Anneliğin Gölge Yanları, Anne Yarası, Kendine Annelik etmek temalarıyla açılan çemberde buluşan katılımcılar, birbirlerinin benzer yollardan geçtiğini görerek yalnız olmadıklarını hissetmenin kendilerine iyi geldiğini sık sık ifade etti. Anneliğe dair yetersizlik duygusu, bilge analık, içsel anne, güçlü yanlarımız, kusurlarımız, affetme çabalarımız, kendine annelik edebilmek gibi birçok ortak konuda konuklar ve katılımcılar hislerini paylaştı.

Çemberin konuklarından biri olan Blogcuanne Elif Doğan, “Anneliğin bir rol değil bir ilişki biçimi olduğunu düşünmek çok şey fark ettirdi. Bu ilişkide düşmek de kalkmak da var.” diyerek anneliğin gölge yanlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Annelik rolünün bir performans ve kıyaslama gerektirdiğini ve bunun yorucu olduğunu söyleyen Elif Doğan, kendi anneliğinde en çok telafi kısmını önemsediğini, anneliğin gölge yanlarının Anneler Günü’nde konuşulmasını çok önemli bulduğunu ifade etti.

Psikolog Nilüfer Devecigil, annelerin iç dünyalarında, entegre olamamış tüm parçalarıyla, gölgeleriyle, sahiplenmeyi bekleyen parçalarıyla durma niyetiyle; hayatın bir entegre olma yolculuğu olduğunu belirtti. Psikolog Nilüfer Devecigil, masalların ve şiirlerin bizi neden etkilediğini anlatırken “Çemberin güzel alanı içinde ‘içimizdeki anneyle barışmak’ yerine, ‘Bütün hallerimizle bir durmak’ niyetine” dair bir davet sundu. Çemberde ise “Eksik halimizle tamız” yorumları geldi.

Somatik Deneyimleme ve TRE Uygulayıcısı, Doğuma Hazırlık Eğitmeni, Doğum Destekçisi (Doula), Bebek ve Hamile Yogası Eğitmeni Nur Sakallı, entegre olma konusunun kendisinde de yankı bulduğunu ifade etti ve "anneliğin gölge yanları" denilen içimizdeki çeşitli parçaları görme ve şefkat gösterme halinin iyi annelikle ilişkili olmasına işaret etti. Bir “köy” bulamama halinin artık sanal ortamda beslenerek hatırlanmaya başlandığını söyleyen Nur Sakallı, anneyle olan duygusal bağlanmanın anne karnında titreşimsel boyutta başladığını söyledi. Paylaşım alanları sayesinde bu tarz titreşimlerin kalp alanında hissedildiğini ve samimiyetin, zorlanma haline iyi geldiğini paylaştı.

HTHayat yazarlarından Nihan Uycan Özen, “Yetersizlik, insanın çok temel bir sabotajcısı” dedi. Ne yaparsak yapalım yeterli olmayacağını, daha ideal bir versiyonumuzun mümkün olduğunu, buna ulaşmak için çok uğraşmamız gerektiğini düşündüğümüzü belirtti. “Halbuki olduğumuz halimizle çok güzeliz. Önce bunu kabul etmek gerekir. Bugüne kadar yaptıklarımızla, arkamızda bıraktığımız yolla veya sadece var olduğumuz için çok güzel, kıymetli ve değerliyiz.” diyerek annelikle bağlantılı yetersizlik duygusuna temas etti.

“Işığın olduğu her yerde gölge de vardır” diye devam eden çemberde, aralarında Damla Çeliktaban’ın annelik yolculuğunda birlikte yürüdüğü dostlarının da yer aldığı katılımcılar, içimizdeki fazla iyi anne, üvey anne, içsel anne gibi parçalara dair paylaşımlarıyla kalplerini açtı.

Herkesin kalbine değen bu alanın devamını, elden geldiğince her ayın ikinci Pazar günü tekrar etme niyetiyle çember kapanışı yapıldı. Kapanış yapılırken, katılımcılar böyle bir paylaşım alanına ne çok ihtiyaç olduğunu sık sık dile getirdi. Birçok kişi, ekran başında da olsa birbirine temas edip çember enerjisinin hayat bulduğu bir paylaşım alanında olmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

“Kadınların, annelerin içlerini açmaları çok iyi geldi.” “Eksik halimizle tamız.” diyen ve anne kucağında gibi sarmalandığını, ilham aldığını, şükran duyduğunu ifade eden katılımcılarla tekrar bir araya gelmeden önce, bir sonraki buluşmaya kadar paylaşımda kalmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.