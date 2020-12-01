Her ay düzenlenen HTHayat kadın çemberi Aralık ayında “Kalp Hizası” için açılıyor. Zorlu zamanların içinde bize sunulan hediyeleri bulmak için topluluk alanında buluşuyoruz.

13 Aralık Pazar saat 21.00’da özel konuklar ve HTHayat takipçileri çember alanında buluşacak ve yaşama hediyelerini sunacak. Birbirimizden ilham almaya, yeşeren umutların gücü sayesinde kendi kalbimiz ile hizalanmaya, yaşamın hediyelerini bulmaya niyet ettik. Zoom’da açılacak HTHayat kadın çemberi eşzamanlı olarak HTHayat Facebook sayfasında yayınlanacak. Kayıt için cember@hthayat.com ‘a mail atmak yeterli…

Yaşamın içinde, en zor deneyimlerde bile hediyeler saklı. Belirsiz zamanlarda hediyeleri bulmak için de kendi kalbimizle hizalanmak belki tek yolumuz. 2020 yılını bitirip 2021’i karşılarken yaşamın hediyelerini bulabilmek için bir topluluğun kapsayıcı alanına ihtiyacımız artıyor. Evlerimize kapanıyoruz ama neyse ki yalnız değiliz!

Haydi gelin ve isterseniz hediyelerinizi sunun, isterseniz de ilham alın. Çember alanında kalbinizle buluşun!

HTHayat online kadın çemberi: “Kalp Hizası”

Tarih: 13 Aralık 2020, Pazar

Saat: 21:00

Alan: Zoom ve eşzamanlı olarak HTHayat Facebook sayfasında canlı yayın

Kayıt için: cember@hthayat.com

Koşullar: Çembere katılım ücretsiz olsa da bir ricamız var. Arzu ederseniz @hthayat adına yapacağınız fidan bağışı veya başka bir yardımı @hthayat hesabını Instagram’da etiketleyerek veya cember@hthayat.com ‘a mail atarak bizimle paylaşabilirsiniz.

HTHayat Kadın Çemberleri hakkında…

HTHayat takipçileri, ekibi ve konukları, her ay HTHayat online kadın çemberlerinde bir araya geliyor. HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban’ın kolaylaştırıcılığı ile her ayın ikinci Pazar akşamı Zoom’da, eşzamanlı olarak da Youtube ve Facebook sayfalarında buluşuyoruz. HTHayat çemberlerine katılım ücretsiz olsa da katılımcılar eğer dilerse @hthayat adına fidan dikiyor veya başka bir bağışta bulunuyor.

HTHayat online kadın çemberlerinde bugüne dek “Anneliğin Gölge Yanları”, “Sınırlar, Sınırlarımız”, “7/24 Annelik”, “Yas” konularında binlerce kadın bir araya geldi, kalplerinden dökülenleri birbiriyle paylaştı. HTHayat, kadınlar için çember alanını her ay açmaya devam edecek. Takipte kalın!