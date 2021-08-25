Hiç bilmediğiniz 8 hamilelik belirtisi

Hamilelik sırasında insan vücudu birçok fiziksel, duygusal ve psikolojik değişime uğrayabilir ve bunları takip etmek zor olabilir. Bu değişiklikler aniden ve beklenmedik şekiller de olabilir. İşte gözden kaçabilecek, ancak yeni bir bebeğin yolda olduğu anlamına gelen 8 olağandışı hamilelik belirtisi...

Vücudunuzda et benleri ya da cilt lekeleri oluşabilir

Et benleri, hormon seviyelerindeki değişiklikler veya kilo alımı nedeniyle hamilelik sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde gelişebilen etli cilt büyümeleridir. Bu et benleri ya da cilt lekeleri genellikle doğumdan sonra kaybolur.

Daha fazla tükürük salgılarsınız

Ptyalism gravidarum olarak da bilinen aşırı tükürük, bulantı ve kusma ile eşleşir. Bunun neden olduğu bilinmiyor, ancak bazı hamile kadınların aşırı tükürüklerini kontrol etmek için kağıt bardaklara veya mendillere ihtiyacı olabiliyor.

Yiyeceklerin tadı size metal gibi gelir

Hamileliğin başlarında, yiyeceklerin tadı ekşi ve metalik olabilir, buna disguzi denir. Asitli yiyecekler tüketmek veya dişlerinizi fırçaladıktan sonra tuz veya kabartma tozu ile durulamak bu korkunç metalik, ekşi tadı hafifletebilir.

Diş etleriniz ağrır

Diyet ve hormon seviyelerindeki değişiklikler, hamilelik sırasında diş eti iltihabı olarak bilinen ağrılı, kanamalı diş etlerine neden olabilir. Bu diş eti hastalığı ortadan kalkacaktır, ancak ağrıyı hafifletmek için dişlerinizi nazikçe fırçalayın ve iyi bir ağız hijyeni uygulayın.

Burnunuz akar

Hamilelik riniti (hamilelik nezlesi), hapşırma ve burun akıntısı yaşayan hamile kadınların %20'sini etkiler. Bu rahatsız edici semptomlar geçicidir ve düzenli egzersiz, nemlendiriciler, burun spreyleri ve dekonjestanlar ile tedavi edilebilir.

Nefes darlığı yaşarsınız

Hamileliğin erken evrelerinde hormon seviyelerindeki değişiklikler nefes darlığına neden olabilir. Hamilelik sırasında nefesinizi düzenlemek için iyi duruş ve nefes alma teknikleri uygulayabilirsiniz. Hamilelikte nefes darlığı yazısını okumak için tıklayınız...

Aniden güçlü bir koku alma duyusu gelişir

Hamile kadınlar, özellikle parfüm, kahve, benzin ya da bozulmuş gıdalara karşı yüksek bir koku alma duyusuna veya hiperozmiye sahip olabilir. Neyse ki hiperozmi (koku alma yeteneğinin azalması) sadece geçicidir ve ilk trimesterden sonra sona erer.

Taş veya sabun gibi gıda dışı maddeleri arzularsınız

Bazı hamile kadınlar mısır nişastası, pişmemiş pirinç, tebeşir, sabun ve metal için can attığını söylemektedir. Bu aşerme, gıda dışı maddeleri tüketme arzusuna pika sendromu denir. Aniden bir taş parçası deneme isteği duyarsanız, hemen doktorunuzu ziyaret edin.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-health/8-unexpected-signs-of-pregnancy-you-might-not-even-know-about-802894/