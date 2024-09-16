‘Hepsi Anneliğe Dair’ platformu annelere özel festival düzenliyor

Anne-bebek platformu Hepsi Anneliğe Dair, 21-29 Eylül 2024 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek “Anne Olmayı Düşünenlere, Gebelere ve Annelere Özel Bi' Festival” ile anneler ve anne adaylarına destek olmayı amaçlıyor. Festivale çevrimiçi katılım da mümkün.

‘Hepsi Anneliğe Dair’ platformu annelere özel festival düzenliyor
Anne - Baba
Giriş: 16 Eylül 2024 10:03
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Hepsi Anneliğe Dair platformunun düzenlediği “Anne Olmayı Düşünenlere, Gebelere ve Annelere Özel Bi' Festival”, annelik yolculuğundaki kadınlara kapsamlı bir destek sunmayı hedefliyor. Eskişehir’deki BeyogaSelf Studio'da düzenlenecek olan etkinlik, çevrimiçi katılıma da açık. Festival boyunca anneliğe hazırlık, geçiş ve yerleşme süreçlerine odaklanan program, 21-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.


İlki Mayıs 2024’te düzenlenen festivalin ikincisinde de annelik halleri ve kişisel gelişim yolculuğuna dair farklı etkinlikler yer alıyor.


Festival, annelikle ilgili her aşamayı kapsayacak şekilde tasarlandı. İlk defa anne olmayı düşünenlerden, çoktan anne olmuş ve bu yolculuğa farklı açılardan yaklaşmak isteyen kadınlara kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program, farklı temalar etrafında şekillendirilecek. Festival boyunca katılımcılar, uzmanlar eşliğinde çeşitli atölyelere, konuşmalara ve deneyim paylaşımlarına katılabilecekler.


Katılımcılar, annelikle ilgili farklı konularda uzmanların rehberliğinde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatını yakalayacak. BeyogaSelf Studio’da yüz yüze gerçekleşecek etkinliklere ek olarak, Google Meet üzerinden canlı online katılım da sağlanabilecek. Canlı katılamayanlar için festivalin ardından kayıtlı içerikler sunulacak, böylece herkesin esnek bir şekilde katılım sağlaması amaçlanıyor.


Festivale dair en önemli detaylardan biri, katılımcıların aktif olarak sürece dahil olabileceği bir ortam yaratma hedefi. Özellikle oluşturulan çemberlerde, uzmanlar kadar katılımcıların da söz hakkı olacak ve bu sayede iki yönlü bir iletişim sağlanacak. Ancak bu deneyimsel alanın hakkıyla gerçekleşebilmesi için katılım sayısı sınırlı tutulmuş durumda.



Yalnızlık hissine karşı ‘köyümle dayanışma’ çağrısı

Platformun kurucularından Gülsen Bakırhan, festivale dair şunları söyledi:


“11 Mayıs’ta düzenlediğimiz ilk festivalimizden bu yana Burcu ile birçok hayal kuruyoruz ve iş ile annelik temposu içinde bu hayalleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu festivalde özellikle üzerinde durmak istediğimiz temalardan biri ‘köyümle dayanışma’. Platformumuzun da temelinde yatan bu ‘köy’ arayışı, annelik yolculuğunda yalnızlık hissine karşı bir çözüm sunma amacı taşıyor.


Kendi annelik yolculuğumun başında hissettiğim en güçlü duygu, yalnızlıktı. Zamanla fark ettim ki bu yalnızlık, modern yaşam koşulları nedeniyle yanımda olamayan ‘köyüme’ duyduğum özlemden kaynaklanıyordu. Ancak aynı yollardan geçen, benim gibi hisseden anneler ve kadınlarla kurduğum bağlar, ne kadar uzak mesafelerde olsalar da beni hep destekledi. Onlara olan minnetim çok büyük, onlar olmasa bu süreçte ne yapardım bilemiyorum.


Belki de bu yüzden Burcu ile birlikte bu platformu kurduk; hem kendimize hem de bizimle benzer yollardan geçen kadınlara yarenlik edebilmek için. Bu festivalde de, yalnız hisseden ya da hayatının bir noktasında bu hissi yaşamış olan kadınları, ‘anne çemberi’ etkinliğimizde bir araya gelmeye ve yarenlik etmeye davet ediyoruz.”


“Anneliğe dair olabilecek her hali kapsamaya niyet ediyoruz”

Hepsi Anneliğe Dair platformu tarafından düzenlenen etkinlik serisi, sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir. Festivale katılmak için de yine platformun Instagram hesabı üzerinden bir form doldurup kayıt olmak yeterli.


21-29 Eylül 2024 tarihlerinde Eskişehir’deki BeyogaSelf Studio'da düzenlenecek olan etkinlik, çevrimiçi katılıma da açık.




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