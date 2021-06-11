Heimlich' manevrası nedir? Heimlich' manevrası nasıl yapılır?

Heimlich manevrası nedir?

'Heimlich manevrası', solunum yolunun yemek ya da yabancı bir cisimle tıkanması sonucu boğulmayı engellemek için uygulanan tıbbi bir müdahaledir. Bu ilk yardım uygulamasının hızlı ve doğru bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor.

Heimlich manevrası'nın mucidi Amerikalı doktor Henry Heimlich'tir. Henry Heimlich, 2016 yılında 96 yaşındayken hayatını kaybetti. İlk yardım nasıl yapılır? yazısını okumak için tıklayın...

Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

Hastanın arkasından sarılarak vücudu tamamen kavranır. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına ve göğüs kemiğinin hemen altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer elle de yumruk yapılan el kavranır. Kuvvetli bir şekilde arkaya ve yukarı doğru bölgeye bastırılır. Bu hareket yaklaşık olarak 5 ya da 7 kez yabancı cisim çıkana kadar tekrarlanması gerekir. Tıkanıklık açılmadıysa hastanın tekrar sırtına vurulur. Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü bir şekilde tekrarlanır. Hastanın bilinci kapanırsa hemen hasta sert zemin üzerine yatırılır ve tıbbi yardım beklenir.