Haziran bitmeden bu meyve-sebzeleri tüketin

Haziran ayı meyveleri: Yeşil erik, yenidünya, çilek, kiraz, kayısı, şeftali, dut, böğürtlen.

Yeşil erik kan şekerini dengeliyor

Erik vitamin ve mineral içeriği oldukça zengin bir meyvedir. Lif ve sorbitol içerdiğinden kabızlığın giderilmesinde etkilidir. Ayrıca polifenol antioksidanları açısından zengindir; bu da iltihabı azaltmaya yardımcıdır. İyi bir lif kaynağı olması ve adiponektin seviyelerini düşürdüğünün bilinmesi dolayısıyla kan şekeri kontrolüne de fayda sağlar. Kan basıncını ve kolesterol seviyesini düşürmedeki potansiyel rolleri nedeniyle kalp sağlığı açısından da şifalıdır.

Yenidünya diyet yapanların dostu

Malta eriği ya da Frenk elması isimleri ile de bilinen bu meyve, diğer meyvelere oranla nispeten daha düşük kaloriye sahip olması nedeniyle özellikle diyet yapanlar için idealdir. Düşük kalorili olmanın yanında lifli ve uzun süre tok kalmaya yardımcı bir içeriği vardır. Lifli olması kabızlık sorunu yaşayanlara şifa olabilir. Antioksidan flavonoidleri sayesinde hücre hasarını önlerken, B6, manganez ve potasyum açısından değerli içeriğiyle besler.

Çilek, kalp hastalığı ve kanser riskini azaltıyor

Çileklerin karbonhidratları esas olarak liflerden ve basit şekerlerden oluşur. Diğer meyvelere kıyasla düşük bir glisemik indeksleri vardır ve kan şekeri seviyelerinde büyük artışlara neden olmaz. C vitamini, manganez, folat (B9 vitamini) ve potasyum için iyi bir kaynaktır. Kalp hastalığı ve kanser riskinizi azaltabilir ve aynı zamanda kan şekeri düzenlemeye yardımcı olabilir.

Kiraz, sağlıklı uykuyu teşvik eder

Kirazlar güçlü bir antioksidan ve antienflamatuar bileşik kaynağıdır. Bu sayede yaşlanmayı yavaşlatır ve kalp hastalıkları, kanser, Alzheimer, diyabet ve obezite dâhil olmak üzere kronik hastalıklara karşı korur. Sağlıklı uykuyu teşvik eder. Uyuma – uyanma döngülerinizi kontrol etmenize yardımcı olan bir hormon olan melatoninin az sayıdaki besin kaynaklarından biridir. Artrit ağrılarına karşı rahatlama sağlayabilir ve egzersiz sonrası ağrılarını da azaltmaya yardımcıdır.

Kayısı yalnızca bağırsak dostu değil!

Kayısı lif açısından zengin olması yönüyle en büyük ününü kabızlığı gidermeye yardımcı olmasıyla edinmişse de tek faydası bu değildir. Kalsiyum, fosfor, manganez, demir ve bakır gibi kemik gelişimi için gerekli tüm minerallere sahiptir. Bu nedenle, kayısı yemek kemiklerin sağlıklı büyümesini ve gelişmesini ve ayrıca osteoporoz dâhil, yaşa bağlı çeşitli kemik kaybı durumlarının önlenmesini sağlayabilir. Kayısı, kalbinizi ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi çok çeşitli hastalıklardan korumanın iyi bir yoludur. Yüksek miktarda C vitamini, potasyum ve diyet lifi içermesi yönüyle iyi bir kalp-damar sağlığına katkıda bulunur. Kayısılarda yüksek miktarda potasyum bulunması, vücuttaki sıvı dengesinin korunmasına ve enerjinin organlara ve kaslara düzgün bir şekilde dağılmasını sağlamakla ilişkilendirilmiştir. Sağlıklı bir elektrolit dengesi sağlayarak, daha fazla enerjiye sahip olabilir, krampları azaltabilir ve ihtiyacınız olan kanı ve kullanılabilir enerjiyi vücudunuzda pompalamaya devam edebilirsiniz. Demir ve bakırın varlığından dolayı kayısı tükettiğiniz zaman hemoglobin oluşumuna yardımcı olur. Bu özellikle anemi tedavisinde yardımcı olur.

Şeftali, kolesterol ve trigliserit ile mücadele ediyor

Şeftali lif, vitamin ve mineral bakımından yüksektir. Ayrıca, vücudunuzu yaşlanmaya ve hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar gibi faydalı bitki bileşiklerini içerir. Şeftaliler, yüksek tansiyon gibi kalp hastalığı için risk faktörlerinin yanı sıra trigliserit ve kolesterol seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Bağışıklığın güçlendirilmesi ve vücuttan toksin atılımı için de şeftali iyi bir kaynaktır.

Dut, oksidatif stresi azaltıyor

Dutun kalorisi oldukça yüksektir ve porsiyonların küçük tutulmasında fayda vardır. Bununla birlikte yüksek miktarda demir, C vitamini, potasyum, E ve K vitaminleri içerir. Koyu renkli dutlar, antosiyaninler, klorojenik asit, rutin ve mirisetin gibi bileşikler açısından daha zengindir. Bu içeriğiyle dut, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve karaciğer yağlanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca oksidatif stresi azalttığı bilinir.

Böğürtlen ye, genç kal

Sadece bir bardak çiğ böğürtlende 30.2 miligram C vitamini bulunur. Bağışıklığı, kemikleri ve bağ dokusunu güçlendirme ve kolajen oluşumu açısından müthiş bir kaynaktır. Ayrıca lif, K vitamini ve manganez açısından oldukça zengindir. Beyin sağlığını iyileştirebilir ve yaşlanmanın neden olduğu hafıza kaybını önlemeye yardımcı olabilir.

Haziran ayı sebzeleri: Bakla, biber, ıspanak, kabak.

Bakla hem besler hem şişmanlatmaz

Bakla son derecede besleyicidir ve mükemmel bir çözünür lif, protein, folat, manganez, bakır ve diğer birçok mikro besin kaynağıdır. Vücudunuzun dopamine dönüştürdüğü L-dopa bakımından zengindir. Parkinson hastalığı, düşük dopamin seviyeleri ile karakterize edildiğinden bakla yemek bu belirtileri iyileştirmede yardımcı olabilir. Gebe kadınlarda yeterli folat alımı nöral tüp defektlerinin önlenmesine destektir. Bakla gibi protein ve lif bakımından zengin yiyecekler yemek, kilo vermenize ve genel olarak daha az kalori tüketmenize yardımcı olabilir.

Kabak prostat şikâyetlerini azaltıyor

Bol lifli içeriğe sahip olan kabak bağırsak fonksiyonlarını düzenleyici rolüyle ün yapmıştır. Ancak bununla kalmaz. Kabak aynı zamanda potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir gibi elementler içerir. Bedeni temizler, sinirleri yatıştırır. Dikkat edilmesi gereken şeyse besin değerinin kaybolmaması için kızartma yerine çiğ, sulu yemek ya da buharda pişmiş olarak tüketilmesidir. Kabak çiğ olarak rendelenip salatalara da katılabilir. Genel özelliklerine bakacak olursak taze yeşil kabak idrar söktürür, idrar tutukluğunu giderir. Böbrek ve mesane iltihaplarını temizler. Prostattan doğan şikâyetleri ve iltihaplanmayı giderir. Mide ve bağırsaklara ferahlık ve yumuşaklık verir. Basuru olanlar için faydalı olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Yüksek tansiyonu düşürmeye de katkı sağlayabilir.

Böbrek taşı ve kan inceltici kullananlar dikkat!

Ispanak sindirim için oldukça önemli olan çözünmeyen lifler ve besin yönünden oldukça zengin bir sebzedir. Yüksek miktarda karotenoid, C vitamini, K vitamini, folik asit, demir ve kalsiyum içerir. Ispanak, lutein, kaempferol, nitratlar, kersetin ve zeaksantin gibi sağlığı artırabilen birçok bitki bileşiğine sahiptir. Oksidatif stresi azaltabilir, göz sağlığını artırabilir, kanserle savaşabilir ve kan basıncını düzenleyebilir. Böbrek taşlarına yatkın insanlar ıspanaktan uzak durmalıdır. Aynı zamanda kan inceltici kullananlar için bir sorun olabilen K1 vitamini bakımından da çok yüksektir.

Diş ve boğaz ağrısına biber

Biberin iştah açıcı etkisi diğer biberler gibi çarliston türü biberde de bulunmaktadır. Hazmı ve sindirimi kolaylaştırıcı etkisinin yanı sıra mideyi güçlendiren yararlı yanı da bulunmaktadır. Romatizmal sorunlara karşı da iyi gelir. Kırmızı çarliston biber ferahlatıcı etkisiyle nefes açar. Bu nedenle özellikle bronşit, grip gibi hastalıklarda tüketimi yararlıdır. Kalp ve damar hastalıklarına, daha çok damar sertliğinin giderilmesinde faydası vardır. Acı çarliston biberin ise iştah açıcı etkisi vardır. Akciğerlerin temizlenmesini ve balgamın atılmasını sağlar. Diş ağrısını, boğaz ağrısını gidermeye yardımcıdır. Sindirim sisteminin rahatsızlıklarında, eklem iltihaplanmasında ve artiritte de destek olarak tüketilebilir.

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