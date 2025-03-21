Hayatımızı çalmayın!

Merhabalar,

Sizlere bu ay yine bir utanç haberi ile karşınızdayım. Ne kadar köşe yazısı yazsam, ne kadar kitaplar yazsam toplumumuzun engelliye bakış açısını maalesef çok değiştiremediğimi üzüntü ile görüyorum. Ancak bıkmadan, usanmadan yazmaya devam edeceğim. Olay Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi'nde engellinin evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyeyi çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Bahçelievler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde engelli vatandaşın evinin önüne bıraktığı akülü tekerlekli sandalyesi çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelerek bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polisler, akülü tekerlekli sandalyenin bir kişi tarafından kamyonetin kasasına konularak götürüldüğünü tespit etti. Polis, Ahmet Yesevi Caddesi’nde durdurulan kamyonetin sürücüsü Y.K’yi “açıktan hırsızlık” suçlamasıyla gözaltına aldı. Y.K’nin işlemlerinin devam ettiği, akülü tekerlekli sandalyenin ise sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Yani diyecek söz bulamıyorum. Gerçekten bu hırsızlık olaylarını üzüntü ile karşılıyorum. Benim de akülü aracım çalınmıştı. Engelli arkadaşımızın ne hissettiğini gayet iyi anlayabiliyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Adaletli bir yargı süreci işleyeceğini umut ediyorum.

Bu arada ramazan ayı herkese bolluk bereket getirmesini ve herkesin bu ayın özelliğini bilmeye davet ediyorum.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum...

* Haber AA tarafından servis edilmiştir.