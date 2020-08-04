Defalarca hayal kırıklığına uğramış biri olarak ilişkilerde hayal kırıklıklarından bahsedeceğim bugün. Neden hayal kırıklıkları yaşarız? Cevap çok basit aslında. Daha karşımızdakini tanımadan hemen hayal kurmaya başlıyoruz. Karşımızdakine ederinden fazla değer verip anlamlı hale getiriyoruz. Karşıdaki de bunu hissediyor ve onun için artık cazip gelmiyorsunuz. Cepte olduğunuz hissini bir kere verdikten sonra sizin için çaba bile göstermiyor. Aksine sizden hızla uzaklaşmaya başlıyor. Bu da size hayal kırıklığı olarak geri dönüyor. Bunlar benim de başımdan geçen yabancı olmadığım şeyler. Yaşadıklarımdan sonra ben de hayal kurmaktan soğumuştum. Keşke hayal kurmasam, umut etmesem dedim. Ama hayal kurmadan, umut etmeden de olmuyor. Hayal kurmak, o hayali gerçekleştirmek için çaba göstermek, sonra o hayalin gerçekleştiğini görmek büyük mutluluk. Yalnız ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Karsımıza çıkan kişiye dair hemen hayal kurmaya başlamayacağız. Önce onun niyetine, karakterine, tavırlarına bakacağız. Bizim için uygun olduğunu düşünüyorsak o kişiye dair hayal kuralım. Belki böylelikle daha sağlam bir ilişkiye başlamış olursunuz.

İlişkide hayal kırıklığının bir nedeni de güven bence. Bunu da yaşamış biri olarak söylüyorum. Eğer bir kişiye çok güvendiyseniz, o kişiyle yuva kuracağınıza inanıp o kişi tarafından yarı yolda bırakılmışsanız en büyük hayal kırıklığı o. Bu yüzden ömrünüzün geri kalanını birine teslim ederken iyi düşünün. Kimse sizden daha değerli değil ve kendine değer vermeyene kimse değer vermiyor. Karsımızdaki hayal kurmaya değer mi, bizi mutlu edebilir mi? Bunları düşünmeden hemen kapılıp gitmeyelim. Sonra üzülen yine biz oluyoruz. Sizinle naçizane fikirlerimi paylaştım. Siz de düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz.