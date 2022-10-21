Havuçlu yulaf unlu fit kek

Servis: 24 cm çapında ortası delik yuvarlak kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 40 - 45 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

2 orta boy havuç, 300 gr

2 yumurta

Yarım bardak pekmez veya bal

Yarım bardak süt

Yarım bardak fındık yağı

1 çay kaşığı vanilya özütü

2 bardak tam yulaf unu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 bardak ceviz içi, iri parçalara bölünmüş

Yapılışı:

*Kalıba tereyağı sürüp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyip atın. Havuçların kabuklarını kazıyıp rendenin iri tarafıyla rendeleyin.

*Yumurtalar, pekmez veya bal, süt, fındık yağı ve vanilya özütünü derin bir çırpma kabına alarak mikserle birkaç dakika çırpın. Yulaf unu, tarçın, kabartma tozu ve karbonatı harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın. Rendelenmiş havuç ve cevizin yarısını kek hamuruna ilave edip karıştırarak kalıba aktarın. Üzerine cevizlerin diğer yarısını serpiştirin.

*160 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 40 - 45 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...