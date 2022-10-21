Havuçlu yulaf unlu fit kek

Canınız tatlı bir şeyler istediğinde kısa sürede kolaylıkla yapabileceğiniz rafine şekersiz havuçlu, yulaf unlu ve cevizli leziz kek... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Havuçlu yulaf unlu fit kek
Yaşam
Giriş: 21 Ekim 2022 10:37
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Servis: 24 cm çapında ortası delik yuvarlak kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 40 - 45 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

  • 2 orta boy havuç, 300 gr

  • 2 yumurta

  • Yarım bardak pekmez veya bal

  • Yarım bardak süt

  • Yarım bardak fındık yağı

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 2 bardak tam yulaf unu

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 paket kabartma tozu

  • Yarım çay kaşığı karbonat

  • 1 bardak ceviz içi, iri parçalara bölünmüş




Yapılışı:

*Kalıba tereyağı sürüp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyip atın. Havuçların kabuklarını kazıyıp rendenin iri tarafıyla rendeleyin.


*Yumurtalar, pekmez veya bal, süt, fındık yağı ve vanilya özütünü derin bir çırpma kabına alarak mikserle birkaç dakika çırpın. Yulaf unu, tarçın, kabartma tozu ve karbonatı harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın. Rendelenmiş havuç ve cevizin yarısını kek hamuruna ilave edip karıştırarak kalıba aktarın. Üzerine cevizlerin diğer yarısını serpiştirin.


*160 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 40 - 45 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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