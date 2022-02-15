Hastalıkların sembolü kurdeleler: Hangi renk hangi kanseri simgeliyor?

Çocukluk çağı kanserleri için altın sarısı kurdele

15 Şubat, Çocukluk Çağı Kanser Günü. Çocukluk çağı kanserleri, özellikle düşük gelirli ülkelerde kanser vakalarının daha yüksek bir yüzdesini oluşturuyor. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, #sariyifarket etiketi ile konuya dikkat çekiyor. Erken tanı ile yüz güldürücü sonuçların sık alındığı çocukluk çağı kanserleri konusunda çocuğun psikolojik durumu özellikle önem taşıyor.

Kolon kanserinin kurdelesi koyu mavi

Kalın bağırsak kanseri olan kolon kanseri türü, özellikle yanlış beslenme alışkanlıkları ile ortaya çıkabiliyor. Mangalda yanan et konusunda uzmanlar özellikle uyarıyor. Kolon kanseri ve bağırsak polipleri erken dönemde hiçbir belirti vermeyebiliyor. Tuvalette kan gelmesi gibi belirtilere dikkat etmek gerekiyor. “Kolon (bağırsak) kanseri olmamak için neler yapmalıyız?” sorusuna uzmanlar bakın hangi yanıtları veriyor.

Kadın sağlığında kanserler gibi renkleri de farklı

“Kadın sağlığı ve hastalıkları” olarak ayrı bir tıp dalının olması bile, kadının bedensel-ruhsal sisteminin ne kadar farklı ihtimallerden gebe olduğunun da sinyallerini veriyor. Kanser de ne yazık ki bu ihtimallerden biri. Her 8 kadından birinde rastlanan ancak erken teşhiste en olumlu şekilde sonuçlanan kanser türlerinden bir olan meme kanserinin kurdele rengi pembe. Şeftali rengi kurdele ise rahim kanserini sembolize ediyor. Yumurtalık kanseri ise farklı bir renkle, teal rengi ile yani mavi-yeşil renkle temsil ediliyor.

Sıkça rastladığımız turuncu kurdele ise…

“Turuncu kurdele rengi hangi kanser?” sorusunun cevabı neyse ki artık daha Lösemi. Vücuttaki kan üretim sistemini (lenfatik sistem ve kemik iliği) etkileyen kanserler lösemi olarak biliniyor. Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türü. Turuncu kurdele aynı zamanda böbrek kanserinin de simgesi.

Kırmızı kurdele hangi kanserin simgesi?

Diğer kurdele renkleri kanser türlerini simgelerken kırmızı kurdele kanser için değil, AIDS hastalığı için kullanılıyor. AIDS nasıl bulaşır? AIDS hakkında güncel bilgiler...

Karaciğer kanseri zümrüt yeşili kurdele ile hatırlatılırken, mor kurdele pankreas kanserine dikkat çekmek ve pankreas kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için kullanılıyor. Siyah kurdele ise melanom yani cilt kanserini simgeliyor.

Renklerin farklı tonları farklı kanser türlerini simgelerken, tüm kanser türlerini temsil etmek içinse lavanta rengi kullanılıyor. Lavanta rengi kurdele, kanser hastalığına farkındalık getirmek için sürdürülen her türlü çalışmada yer alıyor.

Referans: Choosehope.com