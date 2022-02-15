Hastalıkların sembolü kurdeleler: Hangi renk hangi kanseri simgeliyor?

Kanserin çeşitli türlerine dair farkındalık yaratmak için renkli kurdeleler sıkça kullanılıyor. Erken tanı ve gelişmiş tıbbi yöntemler sayesinde yüz güldürücü sonuçların sıkça alınabildiği kanser, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bir hastalık. Peki hangi renk kurdele hangi kanseri simgeliyor?

Hastalıkların sembolü kurdeleler: Hangi renk hangi kanseri simgeliyor?
Sağlık
15 Şubat 2022 Salı

Çocukluk çağı kanserleri için altın sarısı kurdele

15 Şubat, Çocukluk Çağı Kanser Günü. Çocukluk çağı kanserleri, özellikle düşük gelirli ülkelerde kanser vakalarının daha yüksek bir yüzdesini oluşturuyor. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, #sariyifarket etiketi ile konuya dikkat çekiyor. Erken tanı ile yüz güldürücü sonuçların sık alındığı çocukluk çağı kanserleri konusunda çocuğun psikolojik durumu özellikle önem taşıyor.


Kolon kanserinin kurdelesi koyu mavi

Kalın bağırsak kanseri olan kolon kanseri türü, özellikle yanlış beslenme alışkanlıkları ile ortaya çıkabiliyor. Mangalda yanan et konusunda uzmanlar özellikle uyarıyor. Kolon kanseri ve bağırsak polipleri erken dönemde hiçbir belirti vermeyebiliyor. Tuvalette kan gelmesi gibi belirtilere dikkat etmek gerekiyor. “Kolon (bağırsak) kanseri olmamak için neler yapmalıyız?” sorusuna uzmanlar bakın hangi yanıtları veriyor.


Kadın sağlığında kanserler gibi renkleri de farklı

“Kadın sağlığı ve hastalıkları” olarak ayrı bir tıp dalının olması bile, kadının bedensel-ruhsal sisteminin ne kadar farklı ihtimallerden gebe olduğunun da sinyallerini veriyor. Kanser de ne yazık ki bu ihtimallerden biri. Her 8 kadından birinde rastlanan ancak erken teşhiste en olumlu şekilde sonuçlanan kanser türlerinden bir olan meme kanserinin kurdele rengi pembe. Şeftali rengi kurdele ise rahim kanserini sembolize ediyor. Yumurtalık kanseri ise farklı bir renkle, teal rengi ile yani mavi-yeşil renkle temsil ediliyor.


Erken tanı ile kolayca tedavi edilebilecek kadın kanserleri
Erken tanı ile kolayca tedavi edilebilecek kadın kanserleri

Sıkça rastladığımız turuncu kurdele ise…

“Turuncu kurdele rengi hangi kanser?” sorusunun cevabı neyse ki artık daha Lösemi. Vücuttaki kan üretim sistemini (lenfatik sistem ve kemik iliği) etkileyen kanserler lösemi olarak biliniyor. Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türü. Turuncu kurdele aynı zamanda böbrek kanserinin de simgesi.


Kırmızı kurdele hangi kanserin simgesi?

Diğer kurdele renkleri kanser türlerini simgelerken kırmızı kurdele kanser için değil, AIDS hastalığı için kullanılıyor. AIDS nasıl bulaşır? AIDS hakkında güncel bilgiler...


Karaciğer kanseri zümrüt yeşili kurdele ile hatırlatılırken, mor kurdele pankreas kanserine dikkat çekmek ve pankreas kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için kullanılıyor. Siyah kurdele ise melanom yani cilt kanserini simgeliyor.


Renklerin farklı tonları farklı kanser türlerini simgelerken, tüm kanser türlerini temsil etmek içinse lavanta rengi kullanılıyor. Lavanta rengi kurdele, kanser hastalığına farkındalık getirmek için sürdürülen her türlü çalışmada yer alıyor.




Referans: Choosehope.com











Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.