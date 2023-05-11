Hangi vitamin takviyesi ne için kullanılır?

Bu içerik Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek tarafından kaleme alınmıştır.

Beslenme nedir?

Beslenme; yaşamın sürdürülmesi, büyüme ve gelişme, sağlığın iyileştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, üretkenliğin sağlanması için gerekli olan besin ögeleri ile biyoaktif bileşenleri sağlayan besinlerin tüketilerek vücutta kullanılmasıdır. Besinlerin bileşimini oluşturan ve insan organizması için gerekli olan makro ve mikro besin öğeleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin ve minerallerdir. Bilimsel deneyler sonucu bu besin öğelerine ne kadar ihtiyacımız olduğu, yaş, boy, kilo, cinsiyet, varsa tanısı konmuş hastalık, fiziksel aktivite yoğunluğu gibi birçok özelliğe göre miktar olarak belirlenmiştir. İşte tam burada "Gereksinimlerimizi yeterli alabiliyor muyuz?" sorusu akla geliyor.

Hangi vitamin takviyesi ne için ve nasıl kullanılır?

Bilinçli ve bilimsel takviye kullanmak için öncelikle doktor ve diyetisyeniniz ile bu konuda size özel konuşmalısınız. Sonrasında:

Omega 3 ne işe yarar? Almamız gereken Omega 3 ne kadardır?

Özellikle kalp damar, göz ve beyin sağlığı için çok kıymetli bir antioksidandır. Haftada 2- 3 kez balık yemek bu ihtiyacımızı karşılar. Kendimize soralım; yaz kış demeden her hafta 3 kez balık yiyebiliyor muyum? Bu balıklar denizde yüzen, doğal beslenen, vücutlarında ağır metal bulundurmayan balıklar mı? Cevabınız hayır ise balık yağı takviyelerinden her gün kullanmanızı tavsiye ederim. Semizotu ve cevizde de omega 3 bulunmakla birlikte bunlardaki omega 3’ün vücutta EPA ve DHA ya dönüşümünün yetersiz olduğu unutulmamalı.

Magnezyum ne işe yarar? Almamız gereken magnezyum ne kadardır?

Vücutta 800’den fazla enzimin yapısına katılarak birçok sistemde yer alır. Kas ve sinir sistemi bunların en başında yer alır. Tansiyon ve şekeri kontrol eder, kemiklerde bulunması en az kalsiyum kadar önemlidir. Mide ve bağırsak fonksiyonlarında önemli görevler alır. Maalesef ki kanda bakılan magnezyum, vücutta magnezyumun ne durumda olduğunu doğru göstermemektedir. Takviye için doktor ve diyetisyen ile ayrıntılı anamnez ve semptomlara göre karar verilebilir. Göz önünde bulundurmamız gereken en önemli şey ise besinlerden yeterli Mg alabiliyor muyuz? Verimsiz, dinlenmemiş topraklar, tarım ilaçları topraktan bitkiye Mg geçişini çok azaltmaktadır. Yeşil sebzeleri ne kadar az tükettiğimiz ise cabası. Hatta bazı ilaçların (örnek tansiyon ilaçları) Magnezyum eksikliğine neden olduğunu yapılan araştırmalarda görmekteyiz. Ayrıca D vitamini takviyesi almanıza rağmen D vitamini seviyelerinizi yükseltemiyorsanız, bunun bir sebebi de Mg yetersizliği olabilir.

D Vitamini ne işe yarar? Almamız gereken D Vitamini ne kadardır?

Vücudumuzda kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere birçok mekanizmada D Vitamini yer alıyor. Besinlerle alımı çok zordur. Güneş ışınları sayesinde sentezlenir ve birçoğumuzda yapılan kan tahlillerinde düşük gözlemlenmektedir. Takviye kullandıktan sonra tekrar düşme olasılığı olduğu için tekrar tahlil yaptırmakta fayda vardır. D vitamini takviyesinin daha etkili olması için K2 vitamini eşliğinde olan formu tercih edilmelidir.

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Demir Minerali ne işe yarar? Almamız gereken Demir ne kadardır?

Demir mineralinin en önemli görevi kanda oksijen taşıyan hemoglobinin yapısına katılmaktır. Vücutta DNA sentezi ve daha birçok önemli rolü vardır. Toplumda demir eksikliğinin ne kadar yaygın olduğunu fark etmişsinizdir. Halsizlik, üşüme, baş dönmesi, çarpıntı gibi sorunları yaratır. Eksikliğini sadece demirden zengin beslenme ile gideremediğimiz durumlarda doktor tarafından aç karnına, uygun dozlarda takviye önerilir. Aldığımız demirin vücutta iyi emilebilmesi için çay, kahve, yoğurt, süt tüketimine yakın zamanlarda tüketmeyin. Ayrıca bunun için iyi bir mide asidine sahip olmalıyız. Mide koruyucu kullanımı demir emilimini azaltmaktadır. C vitamini eşliğinde kullanım ise emilimi artırır.

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B12 vitamini ne işe yarar? Almamız gereken B12 vitamini ne kadardır?

Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamininin vücutta iyi emilimi çok sağlam mide asitleri, bağırsak ve sindirim enzimleri gerektirir. Ayrıca vegan/vejetaryen beslenenler de B12 eksikliği açısından risk altındadır. Kan testlerinde kolaylıkla tespit edilen B12 vitamini eksikliği durumunda doktor tarafından takviye önerisi verilir. Dilaltından emilen takviyeler çok etkilidir. Metilkobalamin gibi aktif formları kullanmaya özen gösterilmelidir.

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Çinko ne işe yarar? Almamız gereken çinko ne kadardır?

Vücutta yüzlerce aktivitede yer alır. Hormonal denge, göz, cilt, kemik, kas, böbrek, karaciğer, üreme sağlığı, bağışıklık sistemi en önemli çalışma alanlarıdır. Çinko kan tetkiklerinde normal görünse bile hücresel çinkonun yeterli olup olmadığını göstermeyebiliyor. Çinko eksikliği; yaraların geç iyileşmesi, saçlarda dökülme incelme, tat koku duyusunda sorunlar, iştahsızlık gibi semptomlar üzerinden doktor tarafından karar verilir. Ayrıca bazı çalışmalar gösteriyor ki Türk toplumunun besinlerden günde 15mg alması gerekirken 8-9 mg alabiliyor. Çinko pikolinat formunda preparat daha iyi emilim için önemlidir.

İyot ne işe yarar? Almamız gereken iyot ne kadardır?

Son dönemlerde toplumda bilinçsizce lugol çözeltisi kullanılmaya başlandı. Doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayın.

Bağışıklık sistemini güçlendirici takviyeler nelerdir?

Bağışıklık sistemimizi baskılayan ve zayıf düşüren faktörler; hatalı beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara, alkol kullanımı, uyku düzensizliği ve stres gibi özünde yaşam tarzımızla ilgili unsurlardır. Bunların varlığı halen devam ederken, bağışıklık güçlendiren takviyeler tek başına hiçbir işe yaramaz. Ancak yaşam tarzınızda sağlıklı yaşama dair değişiklikler kalıcı olarak yapılandırıldığında, yukarıda bahsettiğimiz D vitamini ve B12 gibi eksiklikler varsa tamamlandığında ve kişiye özel uygun dozlarda takviyeler ancak o zaman bağışıklık gücünü çok daha fazla arttırdığını görebiliriz.

Takviyelerde en fazla karşılaştığımız bağışıklık güçlendirici içerikler olarak; C vitamini, sambucus nigra, propolis, ekinezya, kuersetin, kurkumin, çörekotu, probiyotikler, alfa lipoik asit, koenzim q10, resveratrol, glutatyon ve daha birçok tıbbi bitkiden üretilen antioksidan moleküller ile karşılaşıyoruz. Destek için dönemsel veya mevsimsel olarak ara ara kullanılabilir.

Unutmayın ki; kişiye özel uygunluk için doktor ve diyetisyen önerisi çok önemlidir. Takviyelerin güvenirliliği için lütfen eczanelerden alışveriş yapınız.

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