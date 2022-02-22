Hangi egzersiz türü size uygun?

Kaslarınızı farklı şekillerde çalıştıran izotonik, izokinetik ve izometrik hareketler arasındaki farkları bilmek, egzersiz hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayabilir...

Hangi egzersiz türü size uygun?
Sağlık
22 Şubat 2022 Salı

Egzersiz yapmanın sağlığa faydalı olduğu tartışılmaz bir gerçek ancak farklı hareket şekillerinin vücudunuza farklı faydalar sağlayabileceğini de biliyor muydunuz? İzometrik, izotonik ve izokinetik antrenman, belirli kas gruplarını aktive etmenin ve güçlendirmenin farklı yollarını ifade eder. Bu tür hareketler arasındaki farkı bilmek, bireysel ihtiyaçlarınıza uyan işlevsel bir egzersiz rutini oluşturmanıza yardımcı olabilir ve nihayetinde egzersiz hedeflerinize ulaşmanızı hızlandırabilir.


İzometrik egzersiz nedir?

İzometrik egzersiz, kasları hareket etmeden çalışan düşük etkili bir egzersiz türüdür. Bu tür hareketlerde kaslar gerilir, ancak eklemler sabit kalır. İzometrik egzersizin en iyi örneği vücudunuzu plank pozisyonunda tutmaktır. Plank pozisyonu birden fazla kas grubunu hedefler ve gövdenizi güçlendirirken eklemlerde hareket olmaz. Bu tür egzersizler, gücü, stabiliteyi ve dayanıklılığı korumak için idealdir. Örneğin, düşük sayıda squat yapıyorsanız, bu pozisyonu uzun süre tutmanıza yardımcı olabilir, ancak daha fazla squat yapmanıza yardımcı olmaz. İzometrik egzersiz genellikle bir yaralanmadan iyileşen veya artrit gibi eklem ağrısı çeken kişiler için önerilir.


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İzotonik egzersiz nedir?

İzometrik egzersiz, hareketsiz kasları çalıştırmakla ilgiliyken, izotonik egzersiz, eklemlerinizi tam bir hareket aralığı boyunca hareket ettirirken kaslarınıza sabit miktarda ağırlık veya gerginlikle karşı koymayı içerir. İzotonik egzersize bir örnek, klasik olarak dumbell kaldırmak, şınav ve barfiks çekmek ile squat hareketleri olabilir. Bu hareketlerde vücut ağırlığınız sabit kalarak eklemlerinizin izin verdiği ölçüde kaslarınızı hareket ettirirsiniz. Bu tür bir egzersiz, her türlü egzersizde daha kolay hareket edebilmeniz için kasları güçlendirmeye ve oluşturmaya yardımcı olabilir. Genel olarak güç kazanmak ve zinde kalmak için kullanılabilen egzersizlerdir. İzotonik egzersiz, kemik kütlesinin azaldığı bir durum olan osteoporoz riski taşıyan veya bu durumu yaşayan kişiler için faydalı olabilecek bir şekilde kemik yoğunluğunun artmasına yardımcı olabilir.


Peki ya izokinetik egzersiz?

İzokinetik egzersiz, özel makineler içeren ve ortalama bir kişi tarafından sıklıkla kullanılmayan bir egzersiz türüdür. Çoğunlukla sporcuların uzuvlarını / vücutlarını veya ağırlıklarını hareket ettirebilecekleri hızı artırarak koşmalarını veya fırlatmalarını geliştirmek için kullanılır. İzokinetik dinamometre olarak bilinen izokinetik egzersiz için kullanılan ekipman, kaslarınızı tutarlı bir hızda hareket ettirir ve daha sonra sürekli eğitim ile yükseltilebilir. İzokinetik egzersiz, sporcuların veya belirli yaralanmaları olan kişilerin kas fonksiyonunu değerlendirmek için de kullanılabilir.


Hangi egzersiz türü daha iyi?

Her hareket farklı şekilde etkiler ve ideal bir egzersiz rutininde bunların hepsi belirli ölçülerde bulunmalıdır. Güç oluşturmak veya bir yaralanmadan kurtulmak istiyorsanız, izometrik ve izotonik hareketlerin faydalarını anlamak, egzersiz rutinlerinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Yine de çoğu insan için, her ikisinin kombinasyonu egzersiz planı sıklıkla idealdir.


Referans:

Madeline Kennedy. “The difference between isometric, isotonic, and isokinetic exercises”. Şuradan alındı: https://www.insider.com/isometric-vs-isotonic (12.24.2021).


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