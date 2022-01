Cilt bakımında retinol ne işe yarar?

Retinol, en iyi bilinen cilt bakım bileşenlerinden biri. Retinoidlerin reçetesiz (OTC) bir versiyonu olan retinol, A vitamininden yapılıyor ve esas olarak aknenin yanı sıra yorgun görünümlü cilt sorunlarını tedavi etmek için kullanılıyor. Bununla birlikte, retinollerin kendilerinden daha güçlü olan reçeteli retinoidlerle aynı ürünler olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca retinol, retinaldehit ve retinil palmat gibi OTC retinoidleri ile karşılaştırıldığında hala mevcut olan en güçlü OTC versiyonu.

Retinolün cilt bakımından birçok faydası var ancak dikkate alınması gereken yan etkilerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Retinolü cilt bakım rutininize eklemenin faydalı olup olamayacağını merak ediyorsanız haberimizin devamını okuyabilirsiniz...

Retinol ne işe yarar?

Retinol, A vitamininden yapılan bir retinoid türü. Diğer birçok cilt ürününün yaptığı gibi ölü deri hücrelerini temizlemez. Bunun yerine, retinolü oluşturan küçük moleküller cildin dış tabakasının derinlerine inerek dermis tabakasına gider. Cildin bu orta tabakasında retinol, serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur. Bu durum, aşağıdakilerin görünümünü azaltabilecek bir "dolgunlaştırıcı" etki yaratan elastin ve kolajen üretimini artırmaya yardımcı olur:

İnce çizgiler

Kırışıklıklar

Genişlemiş gözenekler

Retinol bazen akne ve buna bağlı yara izi tedavilerine yardımcı olmak için kullanılırken, şiddetli akne ise genellikle reçeteli bir retinoid ile birlikte iltihaplanma ve bakterileri hedef almaya yardımcı olan diğer ilaçlarla tedavi edilir. Son olarak, retinolün peeling etkisi var. Bu etkisi, cilt yüzeyindeki dokuyu ve cilt tonunu iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir etki.

Nelerin tedavisinde kullanılır?

Retinol aşağıdaki cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılır:

İnce çizgiler

Kırışıklıklar

Güneş lekeleri ve güneş hasarının diğer belirtileri

Düzensiz cilt dokusu

Melazma ve diğer hiperpigmentasyon türleri

Retinol içeren cilt bakım ürününüzden en iyi sonuçları elde etmek için her gün kullanmayı deneyin. Önemli gelişmeler görene kadar birkaç hafta geçebilir. Fakat bunu yaparken doktorunuza danışmayı unutmayın.

Retinolün yan etkileri neler?

Retinol, Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış olsa da, bu, yan etkileri olmadığı anlamına gelmiyor. Retinol kullanan kişiler, özellikle yeni bir ürün kullandıktan sonra genellikle kuru ve tahriş olmuş cilt problemleriyel karşılaşırlar. Ayrıca diğer yan etkileri de şunlar olabilir:

Kızarıklık

Kaşıntı

Cilt soyulması

Bu yan etkileri azaltmak için, retinolünüzü iki gecede bir veya üç gecede bir kullanmayı deneyin. Cilt tahrişi yaşamaya devam ederseniz, dermatoloğunuzla görüşmeniz gerekir. Hatta retinolün cildiniz için iyi bir fikir olup olmadığını görmek için bir retinol ürünü kullanmaya başlamadan önce bir dermatologla konuşun.

Retinol kullanan kişilerin yüzde 10'undan daha azı, aşağıdakileri ve bazı daha ciddi yan etkileri yaşayabiliyorlar:

Aknenin şiddetlenmesi

Egzamanın şiddetlenmesi

Ciltte renk değişikliği

UV ışığına karşı ışığa duyarlılık

Ciltte kabarmalar

Batma hissi

Şişme

Yüzünüzü yıkadıktan 30 dakika sonra retinol uygulamak da cilt tahrişini azaltabilir. Aynı anda birden fazla retinol içeren ürün kullanıyorsanız yan etki riskiniz daha fazla olacaktır. Özellikle "anti-aging" veya akne için etiketlenmiş ve retinol içerme olasılığı daha yüksek olan bir ürün kullanıyorsanız ürün etiketlerini dikkatli bir şekilde okuyun. Ayrıca güneş hassasiyeti riskinden dolayı, retinollerin gece uygulanmasının daha doğru olduğunu unutmayın.

Referans:

Clare Wightman & Kristeen Cherney. "How Does Retinol Work on the Skin?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/how-does-retinol-work. (4 Ocak 2022).