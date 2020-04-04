Hamileliğin son haftalarında yalancı kasılmalar…

150 yıl kadar önce İngiliz doktor John Braxton Hicks tarafından tanımlanan ve onun ismiyle anılmaya devam eden Braxton-Hicks kasılmaları, hamileliğin son haftalarında görülebilen yalancı kasılmalara verilen addır. Bu kasılmalar doğum kasılmalarından farklı olarak değişken şiddette ve sıklıkta oluşabilirler. Günün herhangi bir zamanında, çok hafif ya da daha yoğun bir şekilde ortaya çıkabilirler. Sıklığı ve şiddeti giderek artmaz, ancak belirli durumlardan sonra ortaya çıktıkları da görülebilir.
Hamileliğin son zamanlarında görülen bu yalancı kasılmaların neden olduğu tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak Braxton-Hick kasılmalarının rahmin sertliğini arttırdığı, plasentaya giden kan akışını kolaylaştırdığı ve dolayısıyla bir tür doğuma hazırlanma hareketleri olduğu düşünülmektedir.
Genellikle hamileliğin son haftalarında gerçekleştiği bilinen bu kasılmalar, nadiren de olsa hamileliğin 24. haftasından itibaren görülebilirler. Aşağıdaki durumlarda Braxton-Hicks kasılmalarının tetiklenebildiği bilinmektedir:
Braxton-Hicks kasılmaları genel olarak hafif şiddette ortaya çıkarlar ve pozisyon değiştirdiğinizde etkisini yitirirler. Doğum sancıları gibi düzenli olarak da gelmezler. Eğer kasılmalarınızın belirli bir aralıkla (20-30 dakikada bir gibi) geldiğini düşünüyorsanız, dinlenmenize veya yürüyüş yapmanıza rağmen kasılmalar geçmiyorsa, sıklığı ve şiddeti giderek artıyorsa, bu kasılmaların doğumun başladığını haber veren gerçek doğum kasılmaları olma ihtimali daha yüksektir. Böyle bir durumdan şüphelendiğinizde vakit kaybetmeden doktorunuza ya da ebenize haber vermeniz önerilir.
Bendede oyle????????♀️33den sancilarim varCevapla
Bnde 34 haftalık gemileyim.ama du ikk haftadır artık karnında gerilme oluyor bide bacağının kazındığı çok ack oluyor böyle başına geln varmı yada nasıl rahatlayım bilgi vetirmisnzCevapla
:)kız diyorsa kızdır, senin hissettiğn mi, doktorun gördüğü mü?Cevapla
24 hafta hamileyim doktor cinsiyeti için kız diyo ama erkek hamileliği gibiyim içindede erkek geçiyor bi cevabınız varmi acabaCevapla
neyin kafasındasın sen acaba. böyle saçma bi soru mu olur.