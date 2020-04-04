Braxton-Hicks kasılmaları nedir, nasıl anlaşılır?

Hamileliğin sonuna doğru yaklaşırken doğum sancısı ile karıştırılabilen ama belli özellikleri ile de doğum sancısından ayrılan türde kasılmalar yaşanabilir.

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Hamileliğin son haftalarında yalancı kasılmalar…

Braxton-Hicks kasılmaları (yalancı kasılmalar) nedir?

150 yıl kadar önce İngiliz doktor John Braxton Hicks tarafından tanımlanan ve onun ismiyle anılmaya devam eden Braxton-Hicks kasılmaları, hamileliğin son haftalarında görülebilen yalancı kasılmalara verilen addır. Bu kasılmalar doğum kasılmalarından farklı olarak değişken şiddette ve sıklıkta oluşabilirler. Günün herhangi bir zamanında, çok hafif ya da daha yoğun bir şekilde ortaya çıkabilirler. Sıklığı ve şiddeti giderek artmaz, ancak belirli durumlardan sonra ortaya çıktıkları da görülebilir.

 

Braxton-Hicks kasılmaları neden olur?

Hamileliğin son zamanlarında görülen bu yalancı kasılmaların neden olduğu tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak Braxton-Hick kasılmalarının rahmin sertliğini arttırdığı, plasentaya giden kan akışını kolaylaştırdığı ve dolayısıyla bir tür doğuma hazırlanma hareketleri olduğu düşünülmektedir.

 

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Braxton-Hicks kasılmaları ne zaman olur?

Genellikle hamileliğin son haftalarında gerçekleştiği bilinen bu kasılmalar, nadiren de olsa hamileliğin 24. haftasından itibaren görülebilirler. Aşağıdaki durumlarda Braxton-Hicks kasılmalarının tetiklenebildiği bilinmektedir:

  • Bebeğiniz çok hareketliyse,
  • İşiniz ya da günlük yaşantınız gereği gün içinde çok hareketliyseniz,
  • Cinsel ilişkiden sonra,
  • Mesaneniz çok fazla doluysa,
  • Uzun süre susuz kaldıysanız

 

Braxton-Hicks kasılmaları nasıl geçer?

  • Eğer hareketli olduğunuz bir sırada bu kasılmalar başladıysa, dinlenmeyi deneyin. Ya da dinlenirken kasıldığınızı hissederseniz, kısa bir yürüyüş yapmayı deneyin.
  • Ilık duşun altında rahatlamak da Braxton-Hicks kasılmalarının verdiği rahatsızlığı azaltabilir.
  • Eğer susuz kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız, bir-iki bardak ılık suyu yavaş yavaş için.
  • Bel bölgesine ya da bacaklara uygulanan hafif bir masaj da kasılmalar sırasında rahatlama sağlayabilir.

 

Braxton-Hicks kasılmaları gerçek doğum sancısından nasıl ayırt edilir?

Braxton-Hicks kasılmaları genel olarak hafif şiddette ortaya çıkarlar ve pozisyon değiştirdiğinizde etkisini yitirirler. Doğum sancıları gibi düzenli olarak da gelmezler. Eğer kasılmalarınızın belirli bir aralıkla (20-30 dakikada bir gibi) geldiğini düşünüyorsanız, dinlenmenize veya yürüyüş yapmanıza rağmen kasılmalar geçmiyorsa, sıklığı ve şiddeti giderek artıyorsa, bu kasılmaların doğumun başladığını haber veren gerçek doğum kasılmaları olma ihtimali daha yüksektir. Böyle bir durumdan şüphelendiğinizde vakit kaybetmeden doktorunuza ya da ebenize haber vermeniz önerilir.

 

DOĞUMU DOĞAL YÖNTEMLERLE BAŞLATMAK

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Yorumlar
5
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    03 Mart 2020 Salı 00:14

    Bendede oyle????????‍♀️33den sancilarim var

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  • Misafir
     
    11 Eylül 2019 Çarşamba 22:32

    Bnde 34 haftalık gemileyim.ama du ikk haftadır artık karnında gerilme oluyor bide bacağının kazındığı çok ack oluyor böyle başına geln varmı yada nasıl rahatlayım bilgi vetirmisnz

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  • Misafir
     
    07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:17

    :)kız diyorsa kızdır, senin hissettiğn mi, doktorun gördüğü mü?

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  • Misafir
     
    19 Nisan 2018 Perşembe 17:00

    24 hafta hamileyim doktor cinsiyeti için kız diyo ama erkek hamileliği gibiyim içindede erkek geçiyor bi cevabınız varmi acaba

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  • Misafir
     
    05 Mart 2019 Salı 15:35

    neyin kafasındasın sen acaba. böyle saçma bi soru mu olur.


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