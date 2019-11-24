Daha iyi bir doğum için doğuma hazırlık eğitimi

Doğuma hazırlık eğitimi nedir?

Doğuma hazırlık eğitimleri ile ilgili merak ettiğiniz her şey bu rehberde...

Daha iyi ve daha tatmin edici bir doğum deneyimi için doğuma hazırlık eğitimleri büyük fark yaratabiliyor. Günümüzde artık her aileye uygun doğuma hazırlık eğitimlerine ulaşmak mümkün. Eğer siz de hamilelik sürecinde doğuma hazırlık eğitimi almayı düşünüyorsanız, bilmeniz gereken her şeye bu rehberde ulaşabilirsiniz.

Doğuma hazırlık eğitimi nedir?

Alanında eğitimli ve deneyimli profesyoneller tarafından verilen, doğum sürecinin nasıl olduğundan doğumda neler yapılması gerektiğine kadar pek çok bilgiyi içeren, hamilelikte, doğumda ve lohusalıkta hayatı kolaylaştırabilecek yöntemlerin öğretildiği eğitimlere doğuma hazırlık eğitimi denir.

Doğuma hazırlık eğitimi ne kadar sürüyor?

Bazı doğuma hazırlık eğitimleri 3-4 saatlik kısa anlatımları ve sunumları içerirken bazıları da birkaç hafta boyunca sürebiliyor. Ancak uzun süren eğitimler de ardışık günlerde değil, örneğin 4 hafta boyunca her hafta sonu tüm gün katılabileceğiniz eğitimler şeklinde düzenleniyor.

Neden doğuma hazırlık eğitimi alınmalı?

Doğumun nasıl başladığını ve ilerlediğini, doğum sürecinde neler yapabileceğinizi ve doğumdan sonra değişen hayatınızı nasıl kolaylaştıracağınızı uzmanlar eşliğinde öğrenmek, daha pozitif bir hamilelik süreci geçirmenize yardımcı olur ve doğumunuzu da kolaylaştırır. Seçeneklerinizin farkında olmak doğumunuzla ilgili neleri isteyip istemeyeceğinizi fark etmenizi sağlar ve bu sayede daha tatmin edici bir doğum deneyimi için önceden kendinizi hazırlayabilirsiniz. Özellikle ilk doğumunuzsa, bir şekilde doğumla ilgili negatif duygulara ve düşüncelere sahipseniz, çevrenizde doğum yapan birinin hikayesine şahit olmadıysanız ya da sadece olumsuz deneyimler duyduysanız, bir doğuma hazırlık eğitimine katılmanız özellikle önerilir.

Doğuma hazırlık eğitimlerine baba adayları da katılabilir mi?

Hemen hemen bütün doğuma hazırlık eğitimlerine anne adayları partnerleriyle birlikte katılabilir. Hatta birçok eğitimde eşlerin de katılımı özellikle teşvik edilir. Anneler kadar babalar da hamilelik sürecinde çeşitli korkular ve endişeler yaşayabilirler ve bu korkuların üzerinden gelmenin en iyi yolu, bilgilenmektir. Aynı zamanda eşleriyle birlikte doğuma hazırlık eğitimlerine katılan baba adayları çocuk sahibi olmakla ilgili daha pozitif duygulara sahip olurlar ve doğumdan sonra da eşlerine daha iyi destek olabilirler.

Kimler doğuma hazırlık eğitimi verebilir?

Ülkemizde eskiden yalnızca ebeler doğuma hazırlık eğitimleri verebiliyordu ancak son yıllarda bu eğitimlere yönelik talebin artmasıyla, daha fazla doğum profesyoneli doğuma hazırlık eğiticisi olmak için sertifika almaya başladı ve eğitim veren kurumların da sayısı arttı. Doğuma hazırlık eğiticisi olabilmek için birkaç ay süren bir eğitime katılmak ve sertifika almak şarttır. Bir doktorun ya da bu sertifikaya sahip bir ebenin veya doulanın düzenlediği eğitimlere güvenle katılabilirsiniz.

En iyi doğuma hazırlık eğitimi hangisi?

En iyi doğuma hazırlık eğitiminin hangisi olacağına en iyi siz karar verebilirsiniz. Zaman ayırıp iyi bir araştırma yaptıktan ve aklınızdaki soruları sorduktan sonra size en doyurucu gelen eğitimi seçmelisiniz.

Doğuma hazırlık eğitimi seçerken sormanız gereken sorular:

Eğitim kim tarafından veriliyor?

Özel hastanelerin doğuma hazırlık eğitimleri bazen doktorlar, bazen de ebeler ve diğer sağlık personelleri tarafından verilebiliyor. Doğuma hazırlık merkezlerinde ise ‘doğuma hazırlık eğitmeni’ sertifikalı eğitmenler tarafından düzenlenen eğitimler mevcut. Eğitim alacağınız kişinin yetkinliğini, sertifikasını ve deneyimini sorgulayabilirsiniz.

Eğitim ne kadar sürüyor?

Bazı doğuma hazırlık eğitimleri bir ya da birkaç gün sürerken bazıları birkaç hafta boyunca devam edebilir. Elbette eğitimin süresine göre içerikler de değişebiliyor. Eğer içerikler sizin için uygunsa ve düzenli olarak katılabilecekseniz, uzun süren eğitimlerin daha faydalı olacağı söylenebilir. Çünkü uzun süren bir eğitim boyunca öğrendiklerinizi pekiştirmek ve eğitime katılan diğer ebeveyn adaylarıyla birlikte hazırlık çalışmalarını uygulamak için vaktiniz olur. Eğer tek günlük bir eğitime katılacaksanız da, içeriğin sizin için tatmin edici olup olmadığından emin olmalısınız.

Eğitim programında hangi başlıklar yer alıyor?

Standart bir doğuma hazırlık eğitimi temel olarak doğumun ilerleyişi, doğumda kullanılabilecek müdahaleler, doğumda ağrı ile baş etme yöntemleri, doğum sonrasında yapılabilecekler gibi açıklayıcı başlıkları içerir. Bazı eğitimlerde hamile yogası, emzirme ve bebek bakımı bilgisi, güvenli bebek taşıma ve ilkyardım gibi bazı modüller de yer alabilir. Tüm eğitim boyunca hangi konular üzerinde durulacağını önceden sorarak eğitimin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmelisiniz.

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMLERİ DEPRESYONU ÖNLEYEBİLİR Doğuma hazırlık eğitimleri gün g... BABALAR DA HAMİLELİK SENDROMU YAŞAR Hamilelikte kadınların yaşadığı ...