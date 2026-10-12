ENERJİ DÜŞÜŞÜNÜ AZALTMAK İÇİN NASIL BESLENMELİ?

Gün boyunca enerjiyi daha dengeli tutmak için yalnızca şekerli yiyecekleri azaltmak değil, genel beslenme düzenine de dikkat etmek gerekiyor. Harvard Health, tam tahıllar, sebzeler ve sağlıklı yağ kaynaklarını içeren dengeli bir beslenme düzenini öneriyor. Bu tür besinler, rafine karbonhidratlara kıyasla daha uzun süreli enerji sağlamaya yardımcı olabiliyor.

Şekerli içecekler ve tatlılar yerine meyve, kuruyemiş veya dengeli bir öğün tercih etmek de günlük beslenmede daha iyi bir seçenek olabilir. Öğünlerin büyüklüğü ve içeriği de yemek sonrasında hissedilen yorgunluğu etkileyebilir.