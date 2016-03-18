Doğum sonrası vajinanızı rahatlatacak tüyolar

Doğum sonrası vajinal acıyla başa çıkmanın yolları

Doğumdan sonra perine bölgesinde oluşabilecek rahatsızlıklara iyi gelecek yöntemler...

Vajina oldukça esnek bir organdır ve doğum sırasında 10 cm'e kadar açılıp esneyebilir. Doğumda bebeğin başının vajina kanalından dışarı çıkması sırasında, bölgede ciddi bir gerilme oluşması doğaldır. Perine bölgesinin yeterince esnek olmaması, bebeğin büyük bir bebek olması ya da doğumun son aşamasının çok hızlı ilerlemesi gibi durumlarda çıkış aşamasında bazen vajinada deformasyonlar oluşabiliyor. Bölgeye yapılan epizyotomi gibi müdahaleler de perine bölgesinin bir süre 'yaralı' kalmasına neden olabiliyor. Doğumdan sonra vajinanızda ve göğüslerinizde hassasiyet ve geçmeyen bir acı kaldıysa, aşağıdaki yöntemleri denemenizde fayda var.

Ağrı kesici spreyler kullanın

Vajinal doğuma eşlik edebilen yırtılmalar, aşınmalar ve şişkinlik, çiş yapmayı nahoş bir deneyim haline dönüştürür.Lidokain spreyler, yırtılmadan veya hemoroidden kaynaklı acıları azaltmak için birebirdir. Fakat yine de bu tarz ürünleri kullanmadan önce bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.

Vajinanızı su dolu bir spreyle yıkayın

Yeni en iyi arkadaşınızla tanışın: sihirli, küçük, elde taşınan bir sprey şişe. Yapmanız gereken tek şey spreyinizi ılık su ile doldurmak. Çişinizi yaparken kendinize su sıkarak idrarın potansiyel acısını hafifletin. Ilık su, hassas dokularınız için de rahatlatıcıdır. Ancak suyu, doğrudan vajinanıza sıkmaktan kaçının; daha fazla rahatsızlığa sebep olabilir. Çişinizi yaptıktan sonra, kanı ve idrarı temizlemek için biraz daha su sıkın.

Ped kullanın

Doğum sonrasında, vajinal ya da sezaryen fark etmez, kadınlarda kanama görülmesi olasıdır. Bu duruma hazırlıklı olmak için pedlerinizi hazırda tutmalısınız.

Buz kompresi yapın

Vajinanızdaki ağrıyı azaltmak için buz torbalarını temiz bir kumaşa sararak vajinanıza her saat başı 15-20 dakikalığına kompres yapmak ağrınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Bunun dışında alternatif olarak bir prezervatifi suyla doldurup ağzını bağlayarak buzluğa ayıp dondurabilirsiniz. Çıkardıktan sonra pamuklu bir beze sarıp da kompres uygulayabilirsiniz.

Oturma Banyosu

İlk kez doğum yapan kadınların vajinada yırtılmayla karşılaşması normaldir. Bundan kaynaklanan acıyı rahatlatmak için oturarak veya temiz küvette ılık suyla banyo yapmanız önerilir. Bu vajinanızdaki kan akışını hızlandırır ve böylelikle vajinanızdaki yırtık daha çabuk iyileşir.

Kadınlara yönelik bitkisel tıp uzmanı Gizem Onay Collet, antiseptik etkisi olan ve kanamayı engelleyici bir bitki karışımı öneriyor:

30 gram kuru karakafes otu yaprağı

30 gram civanperçemi

30 gram kurutulmuş adaçayı

30 gram kurutulmuş biberiye

1 büyük baş sarımsak

150 gram deniz tuzu

Oturma banyosu nasıl hazırlanır?

Tuz hariç bütün bitkileri bir kapta karıştırın. Sarımsakları soyup 500 ml su ekleyerek robottan geçirin. Ardından süzün.

1.5 litre su kaynatın. Kaynamış suya büyük bir avuç dolusu bitkisel karışımı atıp üzerini kapatıp yarım saat demlenmeye bırakın. Sonra süzün ve bitkileri atın.

Daha önce hazırlamış ve süzmüş olduğunuz sarımsaklı suyun 250 ml’sini ve bitkisel karışımın demlenmiş olduğu sıvının 1 litresini tuzla birlikte küvete doldurun. Geri kalan miktarları bir sonraki banyo için kullanabilirsiniz.

Bu karışımı kompres için kullanmayın. Sadece banyo içindir.

Buhar banyosu

Yüzyıllardır kullanılan rahatlatıcı yöntemlerden biri de buhar banyosudur. Buhar banyosu basitçe sorunlu bölgeyi bir tür bitki çayının buharına maruz bırakarak yapılıyor. Doğum sonrası perinede oluşan rahatsızlıkları iyileştirmek için kullanılan buhar banyolarında karakafes otu, hammamelis gibi bitkiler bulunuyor. Siz bu buhar yöntemini kullanmak istiyorsanız, uygun bitki karışımı için bir uzmana danışmanız gerekiyor. Ayrıca bölgede açık yara varsa bu yöntemi uygulamamalısınız. Eğer doğru bitki karışımına sahipseniz, büyükçe bir tencerede kaynattığınız bitkileri dinlenmeye bırakın, delikli bir sandalyeye ya da bir taburenin ucuna oturun, buharı vajinanıza gelecek şekilde tencereyi altınıza koyun ve buharın kaçmaması için üzerinize bir örtü veya battaniye sarın. 20 dakika kadar vajinanızı bu buhara maruz bırakın.

Saç kurutma makinesi kullanın

Tuvaletten çıktıktan veya duş aldıktan sonra bacaklarınız birbirinden ayrık olacak şekilde ayakta durun ya da oturun. Saç kurutma makinenizi en yavaş hız ayarına ve soğuk moduna alın. Makineyi bacak aranızda vajinanızdan 15-20 cm uzaklığında tutarak en fazla 3 dakika boyunca hareket ettirerek çalıştırın. Bu acınızı tam anlamıyla hafifletmese de artmasını engellemeye yardımcıdır.

Cadı fındığı bitkisi

Cadı fındığı bitkisinin içerdiği tanen ismi verilen bir kimyasalın şişliği indirmek ve bakterilerle savaşmak konusunda oldukça başarılı olduğu biliniyor. Bu da çekilen acının azalmasını ve enfeksiyon oluşmasını engelliyor. Cadı fındığından yapılan yağları vajinal ağrınızı dindirmek için kullanabilirsiniz. Bitkinin kendisi ülkemizde kolaylıkla bulunamadığından hassas bölgenize hamamelis içeren bir krem sürmeyi deneyebilirsiniz. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi bu tarz ürünleri kullanmadan bir uzmana danışmanız daha doğru olacaktır.

Çay

Siyah çayın anti-inflamatuvar özellikleri, hemoroit ya da yırtılma kaynaklı perineal ağrıları yatıştırabilir. Poşet siyah çayı çeyrek bardak kaynar suya koyun ve su soğuyana dek demlemeye bırakın. Poşeti hafifçe sıkın ve hassas bölgenize yerleştirin. Yerinde durması ve kumaşı lekelememesi için ped takın.

Soğuk kompres uygulayın

Göğüs ucu ve göğüs ağrılarınızı dindirmek için soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Buna nazik bir masaj eşlik ettiğinde ağrılarınız iyice diner. Fakat göğüs ağrılarınız katlanılamaycak haldeyse bu bir enfeksiyona işaret ediyor olabilir. Bu yüzden kesinlikle bir doktora görünmeniz gerekir.

Kegel egzersizleri yapın

Doğumdan sonra idrarınızı tutmakta zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Kegel egzersizleri yapmak pelvik taban kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olur. Aynı zamanda cinsel ilişkiden daha fazla zevk almanızı da sağlar.

Rahat kıyafetler giyin

Doğum yapacağınız hastaneye kendi yastığınızı, kıyafetlerinizi ve pijamalarınızı getirmeniz daha rahat hissetmenizi sağlar. Bunun haricinde doğumdan sonra eğer hastaneniz size iç çamaşırı veriyorsa onları giymeniz daha doğru olacaktır.

Herhangi bir yöntemi -özellikle ilaç içerenleri- denemeden önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Yöntemler genel olarak güvenli olsalar da, sizin durumunuzu bilen ve size özel bir tedavi uygulayan doktorunuz en doğru kararı verecektir.