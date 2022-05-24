3. Trimester ne demek?

Hamileliğin üçüncü, son üç aylık dönemine ulaştığınızda, yolun yarısından fazlasına geldiniz. Sonunda bebeğinize kucaklamanıza çok az kaldı.

3. Trimester ne demek?
Hamilelik
24 Mayıs 2022 Salı

3. Trimester ne demek?

Hamilelik, her biri üç aylık üç bloğa bölünmüştür - birinci, ikinci ve üçüncü trimesterler. Artık üçüncü ve son üç aylık dönemde olduğunuz anlamına gelir. Resmi olarak bu üç aylık dönem devam ediyor, ancak gerçekte, üç aylık dönem bebeğiniz doğduğunda sona erecek.


Hamileliğinizin 27. haftasına ulaşmak, artık üçüncü ve son üç aylık dönemde olduğunuz anlamına gelir. Bu üç aylık dönem 40. haftada sona erebilirken, gerçekte bebeğiniz doğduğunda sona erer.


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Gebelikte 2. trimester Hamileliğin ikinci üç aylık döne...

Gebeliğin 37 ila 42. haftaları arasında doğan bir bebek, zamanında doğmuş olarak kabul edilir. 37. haftadan önce doğan bir bebek prematüre olarak kabul edilir ve bebeğiniz 42. haftaya kadar doğmamışsa doğum gerçekleştirilir.


3. trimester döneminde vücudunuza ne olur?

Bebeğinizin doğacağı zamana yaklaştıkça, fark edeceğiniz bazı şeyler şunlardır:

  • Cildiniz ve bağ dokularınız büyüyen bebeğinize uyum sağlamak için gerilmeye devam eder.
  • Kolayca yorulursunuz ve uyumak daha zor hale gelir.
  • Bebek karnınızda büyüdükçe mide ekşimesi ve/veya nefes darlığı yaşayabilirsiniz.

Rahim kaslarının sıkışması olan Braxton-Hicks kasılmaları da yaşayabilirsiniz. Yaklaşık 30 saniye sürer, düzensizdir ve ağrısızdır. Bunlar doğum kasılmaları değildir ve doğumun başladığının bir işareti değildir. Bu ilk bebeğinizse, bebeğinizin pelvisinize doğru ilerlediğini yaklaşık 36. haftada fark edebilirsiniz. Bu genellikle 'bebek aşağı indi' olarak adlandırılır. Kaburgalarınızın yakınında daha fazla yer olduğunu fark edeceksiniz ve nefes almak daha kolay hale gelecek, ancak bu aynı zamanda mesaneniz üzerinde daha fazla baskı yarattığı için tuvalete daha fazla gitmeye başlayabilirsiniz. Bu üç aylık dönemin son birkaç haftasında vücudunuz, yaklaşan doğum için hazırlanmaya başlar.


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3. trimester döneminde duygularınız nasıl olur?

Hamileliğin bu son aşamasında, doğum ve ebeveyn olarak nasıl idare edeceğiniz konusunda endişeli olabilirsiniz. Yatakta rahat olma zorluğu ve sık banyo ziyaretleri, bazı insanlarda asabiyeti ve düşük ruh halini tetiklemektedir.


Çoğu hamile kadın üçüncü trimesteri heyecan verici bir zaman olarak görse ve bir sonraki aşama hakkında olumlu hissetse de, her 5 kadından biri doğum öncesi anksiyete ya dadepresyon yaşayacaktır.


3. trimester döneminde bebeğin gelişimi

31. haftaya kadar, bebeğinizin ciğerleri daha olgun hale gelir, ancak henüz doğduktan sonra nefes almasına yardımcı olan bir madde olan yüzey aktif maddeyi üretmez.


36. haftada bebeğiniz yaklaşık 47 cm uzunluğunda ve yaklaşık 2,6 kg ağırlığındadır. Bebeğinizin başı bu sırada pelvisinize girmeye başlayabilir ya da daha aşağı oturabilir. Bu da doğum için hazır anlamına gelmektedir. Tüm bebeklerin yaklaşık 25'inde biri, doğumun başlangıcında normal baş aşağı pozisyondan ziyade 'makat pozisyonunda' olacaktır. Durumunuz buysa, doktorunuz ya da ebeniz bunun doğumunuz için ne anlama geldiğini, seçeneklerinizin neler olduğunu ve bebeğinizin nasıl doğabileceğini sizinle görüşecektir.


40. haftaya kadar bebeğiniz yaklaşık 50 cm ve yaklaşık 3.4 kg ağırlığında olacaktır. Gelişimsel olarak, bebeğiniz artık doğmaya hazırdır.


3. trimester testleri nelerdir?

Üçüncü üç aylık dönem boyunca sık sık doğum öncesi kontrolleriniz olacak: 36. haftaya kadar yaklaşık 4 haftada bir, daha sonra 2 haftada bir.


  • Gebelik diyabeti kontrolü
  • Strep (streptokok) B kontrolü
  • Tetanos / Difteri / Boğmaca aşısı

3. trimester döneminde nasıl sağlıklı olunur?

Bebeğinize sağlıklı bir başlangıç yapmak için hamilelik boyunca sağlıklı yiyecekler yemek önemlidir. Beslenmenizin çeşitli olduğundan, taze meyve ve sebzelerin yanı sıra protein, demir ve kalsiyum kaynakları içerdiğinden emin olun. Bol su içmeyi de ihmal etmeyin.


Kilo alımı hamileliğin normal bir parçasıdır ve çoğu kadın 11 ile 16 kg arasında kilo almayı bekleyebilir. Hamilelikte kilo alımı hesaplayıcısı, üçüncü üç aylık dönem boyunca kilo alımınızı takip etmek için kullanışlı bir araç olabilir.


Hamilelik boyunca aktif kalmaya çalışın - üçüncü üç aylık döneminizde bile. Doğum tarihinize yaklaştıkça güvenli ve hafif egzersize bağlı kalmak önemli olsa da, öneriler komplikasyonsuz hamile kadınların sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak düzenli egzersize katılmaya teşvik edildiğini belirtir.


Üçüncü üç aylık döneme girerken şunları unutmayın:

  • Hastane çantası hazırlayın
  • Hastane/doğum merkezi turu rezervasyonu yapın
  • Uygun şekilde yerleştirilmiş bir araba koltuğu ayarlayın (bebeğinizi eve getirmek için)
  • Bebeğinizi eve getirirken neye ihtiyacınız olacağını düşünün – ne alacaksınız, ailenizden veya arkadaşlarınızdan ödünç alabilir misiniz?
  • Başka çocuklarınız ya da evcil hayvanlarınız varsa, hastanedeyken onların bakımını planlayın

Hamileliğin son haftalarında oyalanmak için...
Hamileliğin son haftalarında oyalanmak için...





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