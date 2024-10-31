Maya Angelou'dan kız çocukları için ilham veren sözler

Amerikalı yazar, şair, şarkıcı, aktris ve dansçı, aynı zamanda siyahi haklar savunucusu Maya Angelou'nun "Kızıma Mektup" adlı kitabından, her kadının kızına aktarması gereken tavsiyeler...

Yaşam
Giriş: 31 Ekim 2024 14:34 Güncelleme: 31 Ekim 2024 15:56
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  • Maya Angelou, hem bir siyahi hem de bir kadın olarak kalp kırıklığından ırksal adaletsizliğe kadar her şeyin üstesinden zarafet ve kararlılıkla gelmiş bir isim. "Kızıma Mektup" ('Letter to my daughter') adlı eseri, hem kadınlara hem de kız çocuklarına ilham veriyor.

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  • "Sen yeterlisin."

    Gerçek güç, kusurlarımızı ve olduğumuz kişiye dair her şeyi kucaklamaktan gelir. Kendini bütün halde, olduğun gibi sev.

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  • "Dayanıklılığın, gücündür."

    Her kadın zorluklarla karşılaşır ancak gücümüz, yükselme şeklimizde yatar. Dayanıklılık sadece hayatta kalmak değil, hayat ne getirirse getirsin gelişmektir.

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  • "Gerçeğin hakkında konuş"

    Sesin önemlidir. Kendi hikayene sahip çık. Onu cesurca paylaş. Sesin, değişim için bir araçtır, bunun farkına var.

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  • "Empati becerin ve şefkatin, ne kadar güçlü olduğunu gösterir"

    Biz kadınlar, inanılmaz bir yeteneğe sahibiz; empati ve şefkat kapasitesi. Hayatını sevgiyle yönet, affedici ol ve dünya acımasız olsa bile nezaket, gücün olsun.

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  • "Yaşam, sürekli devam eden bir derstir"

    İster kitaplar, ister deneyimler ya da ilişkiler yoluyla olsun; öğrenmek, senin güçlenmen ve yetkin hale gelmen için bir araçtır.

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