Maya Angelou'dan kız çocukları için ilham veren sözler

Maya Angelou, hem bir siyahi hem de bir kad\u0131n olarak kalp k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131ndan \u0131rksal adaletsizli\u011fe kadar her \u015feyin \u00fcstesinden zarafet ve kararl\u0131l\u0131kla gelmi\u015f bir isim. "K\u0131z\u0131ma Mektup" ('Letter to my daughter') adl\u0131 eseri, hem kad\u0131nlara hem de k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131na ilham veriyor. . "Sen yeterlisin."\nGer\u00e7ek g\u00fc\u00e7, kusurlar\u0131m\u0131z\u0131 ve oldu\u011fumuz ki\u015fiye dair her \u015feyi kucaklamaktan gelir. Kendini b\u00fct\u00fcn halde, oldu\u011fun gibi sev.\n . "Dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131n, g\u00fcc\u00fcnd\u00fcr."\nHer kad\u0131n zorluklarla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131r ancak g\u00fcc\u00fcm\u00fcz, y\u00fckselme \u015feklimizde yatar. Dayan\u0131kl\u0131l\u0131k sadece hayatta kalmak de\u011fil, hayat ne getirirse getirsin geli\u015fmektir. \n . "Ger\u00e7e\u011fin hakk\u0131nda konu\u015f"\nSesin \u00f6nemlidir. Kendi hikayene sahip \u00e7\u0131k. Onu cesurca payla\u015f. Sesin, de\u011fi\u015fim i\u00e7in bir ara\u00e7t\u0131r, bunun fark\u0131na var.\n . "Empati becerin ve \u015fefkatin, ne kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011funu g\u00f6sterir" \nBiz kad\u0131nlar, inan\u0131lmaz bir yetene\u011fe sahibiz; empati ve \u015fefkat kapasitesi. Hayat\u0131n\u0131 sevgiyle y\u00f6net, affedici ol ve d\u00fcnya ac\u0131mas\u0131z olsa bile nezaket, g\u00fcc\u00fcn olsun. \n . "Ya\u015fam, s\u00fcrekli devam eden bir derstir"\n\u0130ster kitaplar, ister deneyimler ya da ili\u015fkiler yoluyla olsun; \u00f6\u011frenmek, senin g\u00fc\u00e7lenmen ve yetkin hale gelmen i\u00e7in bir ara\u00e7t\u0131r. .
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