Maya Angelou'dan kız çocukları için ilham veren sözler

Maya Angelou, hem bir siyahi hem de bir kadın olarak kalp kırıklığından ırksal adaletsizliğe kadar her şeyin üstesinden zarafet ve kararlılıkla gelmiş bir isim. "Kızıma Mektup" ('Letter to my daughter') adlı eseri, hem kadınlara hem de kız çocuklarına ilham veriyor.