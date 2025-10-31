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Çocuklu Hayat

Bir terapistin çocuğuna söylediği 5 güçlü cümle

Destekleyici cümleler kurmak, çocukların gelişiminde anne-babaların yapabileceği en faydalı şeylerden biridir. Bunun bir örneği olarak, terapist olarak çalışan Eli Harwood'un çocuklarına söylediği 5 güçlü cümle...

Giriş: 31 Ekim 2025, Cuma 14:00
Güncelleme: 31 Ekim 2026, Cumartesi 10:57
1

"Hayatta birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok."

Pek çok çocuk, ebeveynlerinin kendilerini yük altında mı yoksa bunalmış mı hissedeceklerinden emin olmadıkları için kendi dertlerini paylaşmamayı seçer. Bunun önüne geçebilecek bir cümle, çocuğa desteklendiğini hissettirecektir. 

2

"Bana her şeyi sorabilir veya söyleyebilirsin. HER ŞEYİ. Konuşmak istediğin tuhaf, korkutucu veya garip şeyler için her zaman güvenli bir yer olacağım."

Bay Rogers'in bilge sözleriyle, "bahsedilebilen şey yönetilebilirdir. Çocuklarımızın tüm büyük meselelerin üstesinden gelebileceğimizi bilmeleri gerekiyor, böylece tek başlarına halletmeye çalışmak zorunda kalmazlar.

3

"Beni mutlu etmek senin işin değil. Kim olduğunu anlamak ve buna sadık olmak senin işin."

Çocuklarımız kendileri olma özgürlüğünü hissettiklerinde depresyon, bağımlılık ve kendine zarar verme gibi sorunlarla daha az mücadele ederler.

4

"Bana birinin seni incittiğini ya da korkuttuğunu söylersen, kim olursa olsun her zaman inanırım."

Ne yazık ki çocuklarımızın karşılaştığı istismarların çoğu tanıdığımız kişilerden geliyor. Onlara inanacağımızı ve bu konuda onlara yardım edeceğimizi bilmeleri gerekiyor.

5

"Bana hiçbir borcun yok. Seni bu dünyaya ben getirdim ve senin ebeveynin olmanın sevinci bana hayal edebileceğimden daha fazlasını verdi."

Annem bunu bana söyledi ve bu onun ebeveyn, benim de çocuk olduğumu açıkça ortaya koydu. Ve bu yüzden yaşlandıkça ona bakmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

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