Hamilelikte nasıl giyinmeli? Hamileyken nasıl şık olunur?

Yaz hamileleri nasıl giyinmeli?

Yaz nevisimi hamileliği genel olarak çeşitli zorluklar içerse de kıyafet için oldukça kolaylaştırıcı bir mevsimdir. Gömlek elbiseler, çan kesim etekler, oversize tişörtler yaz hamilelerinin hayatın kurtaran parçalar olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey ise V yakalı parçaları kullanmak... V yakalı kıyafetler vücudunuzu olduğundan daha uzun ve zarif gösterir. Buna ek olarak hem kalçanızı hem karnınızı saran parçalar da sizi olduğunuzdan biraz daha kalın gösterebileceği ve sıcak havaları daha dayanılmaz hale getireceği için hafif bol kıyafetler tercih etmeniz iyi bir karar olabilir. Tüm bunlara ek olarak anvelop kesime sahip olan her şey hamileler için harika alternatiflerdir! Üstelik doğum sonrası da rahatlıkla giyebileceğiniz parçalar arasındadır.