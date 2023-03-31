Hamilelikte nasıl giyinmeli? Hamileyken nasıl şık olunur?

41 haftaları geçen bir yolculuk olan hamilelikte bebeğin gelişimi, annenin sağlığı ana konular olsa da özellikle çalışan ve aktif sosyal hayatı olan anneler ilerleyen süreçler ile birlikte "Hamileyken ne giyeceğim?" sorusunu da sıklıkla akıllarından geçiriyorlar... Bilinmelidir ki hamilelik yalnızca bol olan kıyafetlerin ardına saklanma dönemi değildir. Markaların koleksiyonları size bunu düşündürtse de hamilelik öncesi stilinizi hamileliğinizde de koruyabilirsiniz. İşte hamilelikte şık olmanın püf noktaları...
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