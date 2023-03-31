Hamilelikte nasıl giyinmeli? Hamileyken nasıl şık olunur?

Hamilelikte haftadan haftaya büyüyen karnımız özellikle aktif bir iş hayatımız varsa ne giyeceğimiz konusunda düşüncelere dalmamıza neden olabiliyor. İşte işinizi kolaylaştıracak öneriler...

Moda
Giriş: 31 Mart 2023 11:40
ABONE OL

41 haftaları geçen bir yolculuk olan hamilelikte bebeğin gelişimi, annenin sağlığı ana konular olsa da özellikle çalışan ve aktif sosyal hayatı olan anneler ilerleyen süreçler ile birlikte "Hamileyken ne giyeceğim?" sorusunu da sıklıkla akıllarından geçiriyorlar... Bilinmelidir ki hamilelik yalnızca bol olan kıyafetlerin ardına saklanma dönemi değildir. Markaların koleksiyonları size bunu düşündürtse de hamilelik öncesi stilinizi hamileliğinizde de koruyabilirsiniz. İşte hamilelikte şık olmanın püf noktaları...

  • Hamileliğin ilk üç ayında nasıl giyinmelidir? Hamileliğin ilk üç ayında dar kıyafet giyilir mi?

    Hamile olduğumuzu öğrendiğimiz andan itibaren kıyafet seçimimize dikkat etmeye özen gösteririz ve özellikle çok dar kıyafetlerden kaçınırız. Bu oldukça doğru bir adımdır ancak çoğunlukla ilk 3 ayda henüz karnımız çıkmadığı için hala dolabımızdaki kıyafetleri rahatlıkla kullanabiliriz. Bunun için dolabınıza göz atmanızda, beli diğer kıyafetlerinize göre biraz daha bol olan parçaları tercih etmenizde fayda var.

    1 / 16

  • Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde ne giyilir?

    İlk üç ayın ardından bebeğin büyümesi, kilo alımı gibi nedenlerle karnımız büyümeye başlar. Böyle durumlarda da ufak ufak yeni kıyafet arayışına girmemiz gerekir. Hemen markaların hamile koleksiyonlarına bakmak şahane bir fikir olmayabilir. Önerimiz giydiğiniz tarzdaki kıyafetlerin bedenini büyütmeniz. Zira eğer karnınız çok büyümediyse markaların hamile koleksiyonlarından aldığınız parçalar sizi mutlu etmeyebilir. Buna ek olarak trikonun esneyen gücünden faydalanmanızı da tavsiye ederiz. Triko süveterler, triko elbiseler, salaş hırkalar, triko etekler bu süreçte oldukça kurtarıcı olabilir.

    2 / 16

  • Kış hamileleri nasıl giyinmeli?

    Annelere, anne adaylarına sorulduğunda çoğunlukla kış hamileliğinin daha kolay olduğunu söyleseler de kışın kat kat giyinmek ağırlaşan vücutlarımız ile birlikte bizi daha da fazla zorlayabilir. Bu nedenle kış hamileleri işini kolaylaştırmak için ince ancak sıcak tutan kumaştan kıyafetleri tercih etmelidir. Oversize kazaklar kış hamilelerinin gününü kurtarmak için biçilmiş bir kaftan gibidir! Elbise ve taytlarla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz oversize kazağınızı kaban ve yün bir şal ile tamamlayabilirsiniz. Ayakkabı olarak kaymaz taban bir çizme veya bot tercih edebilirsiniz.

    3 / 16

  • Yaz hamileleri nasıl giyinmeli?

    Yaz nevisimi hamileliği genel olarak çeşitli zorluklar içerse de kıyafet için oldukça kolaylaştırıcı bir mevsimdir. Gömlek elbiseler, çan kesim etekler, oversize tişörtler yaz hamilelerinin hayatın kurtaran parçalar olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey ise V yakalı parçaları kullanmak... V yakalı kıyafetler vücudunuzu olduğundan daha uzun ve zarif gösterir. Buna ek olarak hem kalçanızı hem karnınızı saran parçalar da sizi olduğunuzdan biraz daha kalın gösterebileceği ve sıcak havaları daha dayanılmaz hale getireceği için hafif bol kıyafetler tercih etmeniz iyi bir karar olabilir. Tüm bunlara ek olarak anvelop kesime sahip olan her şey hamileler için harika alternatiflerdir! Üstelik doğum sonrası da rahatlıkla giyebileceğiniz parçalar arasındadır.

    4 / 16

  • Kış hamilelerine özel stil önerileri...

    Triko parçalar kış ve bahar hamilelerinin kurtarıcı parçaları arasında ilk sırada geliyor demiştik. Görseldeki kombinde de tam olarak trikonun gücünden faydalanılmış ve triko etek ile sweatshirt kombini yapılarak oldukça şık, günlük bir stile imza atılmı.

    5 / 16

  • Tayt ve kazak ikilisi de kış hamilelerinin kurtarıcı kombinleri arasında yer alıyor. Siyah taytınızı siyah uzun çizmeler ile kombinleyerek bacak boyunuzu da olduğundan daha uzun gösterebilirsiniz.

    6 / 16

  • Oversize gömleklerin olmadığı bir hamile stil önerisi haberi düşünemiyoruz! Oversize modası birçok kişiyi kurtardığı gibi hamileleri de kurtardı tayt, tişört ve oversize bir gömlek zahmetsiz şıklık...

    7 / 16

  • Elbise üzeri kazak oldukça şık etkilere sahip bir kombin. Özellikle hamileliğinizin ilk 6 ayında bu kombini rahatlıkla kullanabilirsiniz.

    8 / 16

  • Asimetrik hırka, hamile tişörtü ve hamile pantolonu. Bir zahmetsiz ve çok konforlu kombin önerisi daha...

    9 / 16

  • Yaz hamilelerine özel stil önerileri...

    Müslin ve keten kumaşa sahip kıyafetler yaz hamilelerinin mutlaka dolabında olması gereken parçalar arasında kesinlikle ilk sırada yer alıyor! Yazın o nemli havası, ağırlaşan vücutlarımızla gerçekten de pek çekilecek gibi olmuyor. İşte tam da bu noktada müslin ve keten kumaşa sahip elbiseler, şortlar, gömlekler hayat kurtarıyor.

    10 / 16

  • Kim demiş hamilelikte crop giyilmez diye? Şık ve bol kesim bir gömlek ve bol kesim bir pantolonu crop ile kombinlendiğinizde ortaya oldukça şık bir kombin çıkıyor.

    11 / 16

  • Yaz hamileleri kat kat giyinip kombin yapmak durumunda olmadığı için gerçekten çok şanslı! İhtiyacımız olan tek şey içinde rahat edeceğimiz hoş bir tulum...

    12 / 16

  • Bol kesim gömlek elbiseler de yazın hamilelerin kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor. Vücudu saran kıyafetler yazın insanı daha da bunalttığı için bol kesime sahip olan her şey imdat butonu işlevi görüyor!

    13 / 16

  • Beyaz bir elbise beyaz keten bir gömlek... Zahmetsiz bir şıklık üstelik güneşin sıcak ışıklarından da bizi koruyan bir kombin...

    14 / 16

  • Şort ve çan kesime sahip tüm bluzlar yine yaz hamilelerinin favori parçaları arasında yer alıyor.

    15 / 16

  • Tiril tiril bir etek üzerine pamuklu beyaz dilerseniz oversize bir tişört. Oldukça şık ve rahat bir kombin...

    16 / 16

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.